తుంగభద్రపై కొత్త వంతెన సహా బ్యారేజి - ఏపీ, కర్ణాటకలను కలుపుతూ ఏర్పాటు
ఏపీ, కర్ణాటకలను కలుపుతూ తుంగభద్ర నదిపై కొత్త వంతెన సహా బ్యారేజి ఏర్పాటు - సీఎం చంద్రబాబుకు లేఖ రాసిన ఆ రాష్ట్ర మంత్రి బోస్రాజు
Published : November 6, 2025 at 10:16 AM IST
New Bridge Cum Barrage on Tungabhadra: ఆలమట్టి ఎత్తు పెంపుతో పాటు తుంగభద్రపై కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు చూస్తోన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం మరో కొత్త ప్రతిపాదన సిద్ధం చేసింది. ఏపీ, కర్ణాటక మధ్య రాకపోకలు మెరుగుపరిచి, ఆయా ప్రాంతాల్లో భూగర్భజలాలు వృద్ధి చెందేలా తుంగభద్రపై 2 రాష్ట్రాలను కలిపేలా కొత్త బ్యారేజితోపాటు వంతెన నిర్మిస్తామని ప్రతిపాదిస్తోంది. తమ సొంత నిధులతో నిర్మిస్తామని, ఇందుకు ఏపీ ఆమోదం తెలియజేయాలని కోరుతోంది.
కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లా మాన్వి తాలూకా చిక్కలపర్వి గ్రామం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లా కౌతాలం మండలం కుంబలనూరు వద్ద కలిసేలా ఈ కొత్త బ్యారేజి, వంతెన నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు, జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడికి కర్ణాటక చిన్ననీటి వనరులశాఖ మంత్రి ఎన్ఎస్ బోస్రాజు లేఖలు రాశారు. తాజాగా ఈ బ్యారేజి నిర్మాణం తర్వాత మొత్తం నిర్వహణ అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్కే అప్పజెబుతామని, అభ్యంతరం చెప్పవలసిన అవసరం ఏమీ లేదంటూ మరో లేఖ రాశారు.
రాకపోకలు మెరుగవుతాయి: 'కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ఇప్పటికే ఏపీలోని గుత్తి, కర్ణాటకలోని మాన్వి మధ్య రహదారి నిర్మాణానికి సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలియజేసింది. పత్తికొండ, ఆదోని, మదిరె, హల్వి, కుంబలనూరు మీదుగా మాన్వి చేరేలా ఈ నిర్మాణం చేపట్టాలనేది ప్రతిపాదన. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తుంగభద్రపై వంతెన నిర్మాణానికి 2024-25 బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది. ఈ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం 2 రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలకు వీలు కల్పించడంతో పాటు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి దోహదపడటమే' అని కర్ణాటక మంత్రి బోస్రాజు లేఖలో వివరించారు.
నీటి కేటాయింపులేవి: నీటి కేటాయింపులు కూడా లేని ఈ బ్యారేజి నిర్మాణానికి ఎలా వీలుంటుందని ఏపీ జలవనరులశాఖ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పైగా బ్యారేజి నిర్వహణ బాధ్యతలు మన రాష్ట్రానికి అప్పగించినా నిల్వ చేసిన నీటిని వారు ఎగువన ఎలా ఉపయోగించుకున్నా, ఎలా మళ్లించినా అడ్డుకోలేమని, అలాంటప్పుడు రాష్ట్ర నీటిహక్కులకు భంగం కలుగుతుందని అంటున్నారు.
ప్రతిపాదనలో ప్రధానాంశాలు:
- ఈ బ్యారేజి కం వంతెన నిర్మాణంతో తుంగభద్రలో 0.351 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేస్తారు.
- మొత్తం 73 గేట్లు ఏర్పాటు చేయాలి.
- తుంగభద్ర నదిలో తక్కువ ప్రవాహం ఉన్న సమయంలో 7 తలుపులు తెరిచి, దిగువకు నీళ్లు వెళ్లిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేయాలనేది కర్ణాటక అభిప్రాయం.
ఏడాదిలో 168 టీఎంసీల వినియోగం అంచనా: తుంగభద్ర ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఆశాజనకంగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఈ నీటి ఏడాదిలో జలాశయంలో సుమారు 168 టీఎంసీల జలాలు వినియోగానికి అందుబాటులో ఉంటాయని ఇంజినీర్లు అంచనాకు వచ్చారు. తుంగభద్ర నీటి వినియోగంపై మండలి కార్యాలయంలో బుధవారం కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల పర్యవేక్షక ఇంజినీర్ల స్థాయి నీటిసమీక్ష సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశం మండలి పర్యవేక్షక ఇంజినీర్ నారాయణ్ నాయక్ నేతృత్వంలో జరిగింది. జలాశయానికి ఇప్పటికే సుమారు 270 టీఎంసీల నీరు చేరింది. అందులో 70 టీఎంసీలను ఆయకట్టు భూములకు విడుదల చేయగా, 120 టీఎంసీలు నది ద్వారా వెళ్లాయి. ప్రస్తుతం 80 టీఎంసీలు ఉన్నాయని ఇంజినీర్ నారాయణ్ నాయక్ వివరించారు.
