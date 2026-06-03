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వాహనదారుల గందరగోళానికి చెక్​ - చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలో కాజ వద్ద వంతెన

గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వచ్చే వాహనాలకు గందరగోళం లేకుండా చర్యలు - రూ.100 కోట్లతో నిర్మించే ప్రతిపాదన - పెమ్మసాని విజ్ఞప్తితో కదలిక

Bridge at Kaza on Chennai to Kolkata Highway
Bridge at Kaza on Chennai to Kolkata Highway (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:11 AM IST

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Bridge at Kaza on Chennai to Kolkata Highway : విజయవాడ బైపాస్ అందుబాటులోకి వచ్చాక చెన్నై-కోల్​కతా హైవేలో కాజ వద్ద వాహనదారులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ వంతెన నిర్మాణంపై జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) దష్టి పెట్టింది. గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వైపు వచ్చే వాహనాలు సర్వీసు రోడ్డులో, సందుల్లో నుంచి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా వంతెన పై నుంచి నేరుగా వెళ్లేలా చూడనున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రతిపాదన సైతం సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఆ బైపాస్ మీదుగా వెళ్తున్నా వాహనాలు: విజయవాడ బైపాస్​లో భాగంగా గొల్లపూడి నుంచి కాజ వరకు ఆరు వరుసల రహదారిని నిర్మించారు. ఈ రహదారి నేరుగా చెన్నై-కోల్​కతా హైవేలో కలిపేశారు. దీంతో గుంటూరు, చెన్నై వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఏలూరు, విశాఖ వైపు బైపాస్ మీదుగా ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్తున్నాయి.

గందరగోళంగా ఉండటంతో: అయితే గుంటూరు నుంచి విజయవాడకు వెళ్లాల్సిన వాహనాలు బైపాస్ మొదలయ్యే చోట సర్వీస్ రోడ్డులోకి వెళ్లి, హాయ్​ల్యాండ్ రోడ్డులో యూటర్న్ తీసుకొని, మళ్లీ సర్వీస్ రోడ్డు మీదుగా హైవేలోకి చేరుకుంటున్నాయి. అలా చేరుకున్నా వాహనాలు విజయవాడ వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఇది చాలా గందరగోళంగా ఉండటంతో అవగాహనలేని వాళ్లు నేరుగా బైపాస్​లోకి వెళ్లిపోతున్నారు. తర్వాత దారి తప్పామని గుర్తించి వాహనాలు వెనక్కి తిప్పి, ప్రమాదకరంగా వస్తున్నారు.

పెమ్మసాని విజ్ఞప్తితో కదలిక: ఈ పరిస్థితులపై మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఇటీవల కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా పరిష్కారం చూడాలని కోరారు. దీని పై గడ్కరీ కార్యాలయం నుంచి ఇక్కడి ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులకు ప్రత్యుత్తరం వచ్చింది.

కిలోమీటర్ మేర వంతెన: దీంతో గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం కాజ టోల్​ప్లాజా దాటిన తర్వాత నుంచి విజయవాడ బైపాస్ అవతలి వరకు కిలోమీటర్ మేర వంతెన నిర్మించేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదన చేశారు. మూడు వరుసల రహదారితో కూడిన ఈ వంతెనకు రూ.100 కోట్ల వరకు వ్యయం అవుతుందని అంచనా.

ఎంత వెచ్చింది వంతెన నిర్మిస్తారో?
విజయవాడ బైపాస్​లో భాగంగా గొల్లపూడి-కాజ మధ్య ప్యాకేజీ నిర్మించిన గుత్తేదారు (కాంట్రాక్టర్లు)కు ఇంకా గడువు ఉండటం, కొన్ని ఏళ్లు నిర్వహణ కూడా అదే సంస్థ చూడాల్సి ఉంది. దీంతో వంతెన నిర్మాణం కూడా అదే సంస్థకు అప్పగించాలని భావిస్తున్నారు. ఎంత వెచ్చింది వంతెన నిర్మిస్తారో ప్రతిపాదన ఇవ్వాలి అంటూ గుత్తేదారు సంస్థను ఎన్​హెచ్​ఏఐ కోరింది. ఆ సంస్థ వివరాలు అందజేసిన తర్వాత వంతెన నిర్మాణ ప్రతిపాదనను దిల్లీలోని ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులకు పంపనున్నారు. అక్కడి నుంచి అనుమతి వస్తే ఏడాదిలో వంతెన పూర్తి చేసేందుకు అవకాశముందని చెబుతున్నారు.

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BRIDGE AT KAZA IN AP

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