తెలంగాణలో 500 కంటెంట్​ క్రియేటర్​ ల్యాబ్​లు! - రూ.3,200 కోట్లు కేటాయింపు

దేశవ్యాప్తంగా రానున్న ఏవీజీసీ కంటెంట్​ క్రియేటర్​ ల్యాబ్​లు - ఈ ప్రత్యేక ల్యాబ్​ల కోసం రూ.3,200 కోట్లు కేటాయింపు - ప్రతి జిల్లాల్లో ఒక గర్ల్స్​ హాస్టల్​ నిర్మాస్తామని కేంద్రం ప్రకటన

New AVGC Content Creator Labs in Telangana
New AVGC Content Creator Labs in Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 12:12 PM IST

New AVGC Content Creator Labs in Telangana : ఈసారి నుంచి పాఠశాలల్లో కొత్తగా యానిమేషన్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​, గేమింగ్​ అండ్​ కామిక్స్​ (ఏవీజీసీ) కంటెంట్​ క్రియేటర్​ ల్యాబ్​లు రానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 15 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 500 కళాశాలల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తామని బడ్జెట్​లో ప్రకటించారు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయానికొస్తే కనీసం 500 వరకు ఈ ల్యాబ్​లు రావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని ముఖ్య ఉద్దేశం పాఠశాల విద్యార్థుల్లో రోబోటిక్స్​, 3డీ ప్రింటింగ్​, ఇంటర్నెట్​ ఆఫ్​ థింగ్స్​లపై అవగాహన పెంచేందుకు 2016లో అటల్​ ఇన్నోవేషన్​ మిషన్​ మొదలైంది.

30 వేల ల్యాబ్​లు ఏర్పాటు : దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 10 వేల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ పాఠశాలల్లో అటల్​ టింకరింగ్​ ల్యాబ్​లు (ఏటీఎల్​) ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రానికి దాదాపు 400 ల్యాబ్​లు దక్కాయి. 2024-25 బడ్జెట్​లో వాటికి ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించలేదు. 2025-26 రూ.500 కోట్లు కేటాయించారు. అలానే ఈసారి రూ.3,200 కోట్లు కేటాయించడం విశేషం. ఆ ప్రకారం 30 వేల ల్యాబ్​లు ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రానికి వందల సంఖ్యలోనే ఇవి దక్కనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా స్టెమ్​ (సైన్స్​, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథ్స్​)​లో సుమారు 45 శాతం మంది అమ్మాయిలున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి జిల్లాలో వీరి కోసం ఒక గర్ల్స్​ హాస్టల్​ నిర్మిస్తామని కేంద్రం ప్రకటించింది. వీటిని కలిపి రాష్ట్రానికి 33 హాస్టళ్లు రానున్నాయి.

ఆవిష్కరణలకు ఊతం : పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణల అంశాలను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. దీంతో హెచ్​సీయూ, ఓయూ, జేఎన్​టీయూ ట్రిపుల్​ ఐటీ హైదరాబాద్​ ప్రయోగశాలల్లో కొనసాగుతున్న పరిశోధనలు మరింత వేగమందుకోనున్నాయి. ఓయూ, సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు వర్సిటీ, అంబేడ్కర్​ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, జేఎన్​టీయూలకు రూసా (ఆర్​యూఎస్​ఏ - రాష్ట్రీయ ఉచ్ఛతర్​ శిక్షా అభియాన్​ ) నిధులు పెరగనున్నాయి. గతేడాది రూ.232 కోట్లు మంజూరు కాగా ఈ బడ్జెట్​లో రూ.320 కోట్లు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

సర్కారు బడులకు పీఎంశ్రీ : గ్రేటర్​లో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పీఎంశ్రీ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం లభించనుంది. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ జిల్లాల్లో వందకుపైగా పాఠశాలలకు ఈ పథకం కింద అదనంగా నిధులు రానున్నాయి. సమగ్ర శిక్షా అభియాన్​ కోసం ఈ బడ్జెట్​లో 10 శాతం నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించడం కూడా దీనికి కలిసొచ్చే అంశం.

సదుపాయాలు : బాలికా విద్యకు భరోసానిచ్చేలా బడ్జెట్‌ కేటాయింపు చేశారు. యాదాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాల్లో సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించి జిల్లాకో బాలికా వసతిగృహం అందుబాటులోకి రానుంది. దాదాపు 2,879 ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఎంపికైన వాటిలో కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. క్రీడాకారుల కోసం మౌలిక వసతులు దరిచేరనున్నాయి.

  • దీర్ఘకాలిక, అరుదైన రోగాలు క్యాన్సర్, మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వారి చికిత్సకు అవసరమయ్యే 17 రకాల ఔషధాలపై బేసిక్‌ కస్టమ్‌ డ్యూటీ తొలగింపుతో వాటి ధరలు తగ్గనున్నాయి. దీంతో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఈ ఔషధాలను కొనుగోలు చేసే 45 వేల క్యాన్సర్, 1.34 లక్షల మంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్థులకు ఊరట కలగనుంది. మూడు జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో అత్యవసర, ట్రామాకేర్‌ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
  • 1,782 గ్రామ పంచాయతీలకు 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు అందనున్నాయి. ఉపాధి పథకంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు నిధులు దక్కనున్నాయి.
  • దివ్యాంగుల అవసరాలకు అనుగుణంగా, పరిశ్రమలకు సంబంధించి అనుకూల శిక్షణ అందించి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించనున్నారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ నాణ్యమైన సహాయక పరికరాలను సకాలంలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీని ద్వారా ఉమ్మడి జిల్లాలో1.50 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
  • సూక్ష్మతరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి రూ.10 వేల కోట్ల బడ్జెట్​ కేటాయింపు చేశారు. ప్రస్తుతం వాటికి, కొత్తగా నెలకొల్పాలనుకునే వారికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. వస్త్ర పరిశ్రమకు పెద్దపీటనిచ్చేలా కేటాయించిన బడ్జెట్​తో ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలోని చేనేత రంగానికి నూతన జవసత్వాలు రానున్నాయి.
  • ప్రముఖ పర్యాటక స్థలాల్లో గైడ్‌ల నైపుణ్యాభివృద్ధి పెంపునకు శ్రీకారం చుట్టేలా కార్యక్రమం రూపొందించడంతో నాగార్జునకొండ పరిధిలోని గైడ్‌లకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

