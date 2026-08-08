మనస్సు పులకించేలా పాకాల సరస్సుకు కొత్త సొబగులు - విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న అభివృద్ధి పనులు
కొత్త హంగులను సంతరించుకుంటున్న పాకాల - రాత్రిపూట బస చేసేందుకు వసతులు - అభయారణ్యంలో సఫారీ చేసేందుకు సన్నాహాలు పూర్తి - చిలుకలగుట్టపైకి ట్రెక్కింగ్ చేసేలా ప్రతిపాదనలు - క్యాంటీన్ సదుపాయాలూ కల్పించే ఏర్పాట్లు
Published : August 8, 2026 at 6:49 PM IST
Pakala Lake Works In Progress : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న చారిత్రక కట్టడాలు, దర్శనీయ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా వరంగల్ జిల్లాలోని కాకతీయుల పాలనా వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్న పాకాల సరస్సును అటవీ శాఖ అధికారులు మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. పర్యాటకులకు ఆహ్లాదకరమైన వినూత్న మధురానుభూతులు కలిగించేలా సరికొత్తగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. ప్రకృతి అందాలతో సహజ సిద్ధంగా ఉన్న పాకాల ఇప్పుడు ఆధునిక హంగులతో కొత్త రూపు సంతరించుకుంటోంది.
రాత్రి పూట కూడా బస చేసేలా : పాకాల అభయారణ్యంలోని బయోడైవర్సిటీ పార్కులో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి పనులు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇక్కడ రాత్రిపూట కూడా బస చేసేందుకు వసతులు కల్పించనున్నారు. సరస్సు కట్ట వెంబడి పాకాల ప్రత్యేకతలను తెలిపేలా ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తాగునీటి కోసం ఆర్వో ప్లాంట్ను కూడా నెలకొల్పారు.
చిలుకలగుట్టకు ట్రెక్కింగ్ చేసేలా : తుంగబంధం సమీపంలోని తూము కింద ఉన్న కేన్ పార్క్ నుంచి గెస్ట్ హౌజ్ వరకు ఒక ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సరస్సు మధ్యలో ఉన్న చిలుకలగుట్ట దాకా ట్రెక్కింగ్, సఫారీ సేవలను అందించేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. చిలుకమ్మనగర్ మీదుగా 8 కిలోమీటర్ల సఫారీ ప్రయాణం చేసి, ఆ తర్వాత చిలుకలగుట్ట మీదికి చేరుకునేందుకు ట్రెక్కింగ్ చేసేలా ఒక రూట్ మ్యాప్ తయారు చేశారు. చిలుకలగుట్ట మీద నిర్మించిన రెండు అంతస్తుల వాచ్టవర్ మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దీని పైనుంచి సందర్శకులు సరస్సు, సమీపంలోని చెరువులు, కొండల మధ్య పరచుకున్న పచ్చదనం, విదేశీ వలస పక్షులతో పలు వన్యప్రాణులు కనువిందు చేసే అద్భుత దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు.
అటవీ సంరక్షణపై అవగాహన కోసం : పాకాల అభయారణ్యం అనేక రకాల వన్యప్రాణులకు, ఔషధ మొక్కలకు నిలయం. పర్యాటకులకు అటవీ రక్షణపై అవగాహన కల్పించేలా పాకాల నుంచి మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని కొత్తగూడ మండలం గుంజేడు ముసలమ్మ ప్రాంతం వరకు అటవీ ప్రాంతంలో సఫారీ పర్యటనలను నిర్వహించేందుకు ప్రతిపాదించారు. సహజంగానే పక్షులు, వన్యప్రాణులను వీక్షించేందుకు వీలుగా రెండు వాచ్టవర్లను ఏర్పాటు చేశారు. సౌరశక్తితో పనిచేసే మోటార్లను అమర్చి నీటి గుంతల నిర్మాణం చేపట్టి వన్యప్రాణుల దాహం తీర్చేలా చర్యలు చేపట్టారు.
కట్టపై సైకిల్ సవారీ చేసేలా : పాకాల అభయారణ్యంలో సఫారీ చేయొచ్చు. ఇందుకు ఒక్కొక్కరికి రూ.250 ఖర్చవుతుంది. అలాగే ప్రత్యేకంగా సఫారీ వాహనాన్ని రూ.2 వేలకు అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. పాత అతిథి గృహం వద్ద రాత్రిపూట బస చేయడానికి ఒక్కొక్కరికి రూ.800 రుసుమును నిర్ణయించారు. గతంలో పర్యాటక శాఖ నిర్వహణలో ఉన్న ఏడు హరిత కాటేజీలను అటవీ శాఖకు బదిలీ చేశారు. ప్రస్తుతం వాటిని ఆధునికరిస్తున్నారు. సందర్శకుల కోసం క్యాంటీన్ సదుపాయాలను కల్పించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పాకాల కట్ట వెంబడి సందర్శకులు ప్రయాణించేందుకు వీలుగా బ్యాటరీతో నడిచే వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 'సైకిల్ రైడ్' ద్వారా గంటకు రూ.20 చొప్పున సైకిళ్లను అద్దెకిస్తున్నారు.
పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ఏర్పాట్లు : పాకాల కట్ట దిగువన చిల్డ్రన్ పార్కును ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో చిన్నారులు ఆడుకోవడానికి జంపింగ్, ఫ్రాంఫోలిన్, టైర్నెట్, రోప్ టైర్స్ వంటి వివిధ రకాల ఆట వస్తువులను అందుబాటులో ఉంచారు. పక్కనే ఉన్న బట్టర్ ఫ్లై గార్డెన్లో రంగురంగుల సీతాకోక చిలుకలను చూస్తూ సెల్ఫీలు దిగొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు ఫంక్షన్లు, పార్టీలు చేసుకోవడానికి కట్ట దిగువన గణపతిదేవ వన మండపం నిర్మించారు. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఫోటో షూట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
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