విద్యార్థులకు అలర్ట్ : డిగ్రీలో 11 కొత్త అప్రెంటిస్షిప్ కోర్సులు - చివరి ఏడాది రూ.7వేల స్టైపెండ్
డిగ్రీలో ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి అప్రెంటిస్షిప్ కోర్సులు - జూన్ 12న సీఎం సమక్షంలో పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు - కళాశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన వెల్లడి
Published : May 26, 2026 at 1:28 PM IST
11 New Skill Courses in Degree : ఏటా డిగ్రీ పట్టాలతో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు బయటకు వస్తున్నారు. కానీ ఉద్యోగం సాధించడంలో మాత్రం వెనుకబడుతున్నారు. దీనికి కారణం తగిన నైపుణ్యాలు లేకపోవడమే. ఇదే అంశాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం డిగ్రీ విద్యలో సమూల మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగానే డిగ్రీ పట్టాతో పాటు ఉద్యోగాలకు అవసరమైన శిక్షణ ఇవ్వనుంది. అప్రెంటిస్షిప్ ఎంబడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ (ఏఈడీపీ) కింద 11 కోర్సులను ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి (2026-27) లో ప్రవేశపెట్టినట్లుగా కళాశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన తెలిపారు. డిగ్రీ పూర్తయిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా వారి చదువుకు తగిన ఉద్యోగాన్ని సాధించేలా చూడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారన్నారు.
చివరి సంవత్సరం శిక్షణలో రూ.7 వేల స్టైపెండ్ : ఈ క్రమంలోనే డిమాండ్ ఉన్న అప్రెంటిస్షిప్ కోర్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చామని శ్రీదేవసేన వివరించారు. ఐఐటీహెచ్ డైరెక్టర్ ఆచార్య బీఎస్మూర్తి, సీఐఐ విద్యా సలహాదారు శేఖర్రెడ్డితో కలిసి వివరాలను వెల్లడించారు. మూడేళ్ల అప్రెంటిస్షిప్ కోర్సుల్లో చివరి ఏడాదంతా పరిశ్రమలు, కంపెనీలు, పలు సంస్థల్లో శిక్షణను పొందాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో నెలకు రూ.7వేల చొప్పున స్టైపెండ్ను చెల్లిస్తారన్నారు. అప్రెంటిస్షిప్ చేసిన చోటే 80-90 శాతం మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. అందుకు జూన్ 12న సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో ఆయా సంస్థలతో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నామన్నారు.
లక్ష్యం 8 వేల సీట్ల భర్తీ : దోస్త్ ద్వారా విద్యార్థులు ఏఈడీపీ కోర్సుల్లో చేరొచ్చని, గత ఏడాది 16 రకాల కోర్సుల్లో 6,000 సీట్లుండగా అందులో 1770 మంది చేరారని శ్రీదేవసేన తెలిపారు. ఈసారి మరో 5,000 సీట్లు పెంచామని, మొత్తం 11 వేలల్లో 8 వేల సీట్లు భర్తీ చేయాలన్నది తమ లక్ష్యమని ఆమె వివరించారు. రాష్ట్రంలో 94 ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో 27 రకాల ఏఈడీపీ కోర్సులుంటాయన్నారు.
కొత్త కోర్సులివీ : బీఎస్సీ (8 కోర్సులు) : ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్, కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ హార్డ్వేర్, ఈ మొబిలిటీ అండ్ బ్యాటరీ, డెయిరీ అండ్ పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్, హార్టికల్చర్ అండ్ ల్యాండ్ స్కేపింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్
బీకాం : బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్
బీఏ(2 కోర్సులు) : యానిమేషన్ అండ్ వీఎఫ్ఎక్స్, ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ప్రొడక్షన్
కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనేలా : ప్రపంచం రోజురోజుకూ శరవేగంగా మారుతోంది. కృత్రిమ మేధ రాకతో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. విద్యారంగంలో మూస, పాత ధోరణులకు స్వస్తి చెప్పి కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనే విధంగా ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి. సముద్ర గర్భం నుంచి ఆకాశం వరకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మారుతున్నటువంటి ప్రాధాన్యతలు, అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కాలానుగుణంగా డిగ్రీలో కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు.
విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలనే సిలబస్ను పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి కొద్దిరోజుల క్రితం తెలిపారు. ఈ క్రమంలో వాటిని అప్డేట్ చేశామని, దాంతో సత్ఫలితాలు వచ్చాయని అన్నారు. సమాజంలో డిగ్రీ కోర్సు అంటే చాలా చిన్నచూపు ఉందని గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారే అధికంగా ఈ కోర్సులను చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు ఇతర కోర్సులకే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని, అదే విషయాన్ని తమకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ డిగ్రీ వ్యవస్థను ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి అనుగుణంగా ఉపాధి లభించే విధంగా బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించారని ఆయన తెలిపారు.
