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వైఎస్సార్సీపీ నిలిపివేసిన 2,930తో పాటు 1,864 - అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు కొత్త భవనాలు

విబిజి రామ్ జితో కొత్త భవనాల నిర్మాణం -వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అసంపూర్తిగా వదిలేసిన 2,930 భవనాలు - వాటితో పాటు 1,864 కొత్త భవనాల నిర్మాణానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం

Establishment Of New Anganwadi Schools
Establishment Of New Anganwadi Schools (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 12:59 PM IST

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Establishment Of New Anganwadi Schools : 2019-24 మధ్య జగన్ నిలిపివేసిన 2,930 అసంపూర్తి అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి విబిజీ రామ్ జీ పథకాన్ని అనుసంధానించనున్నారు. వీటితో పాటు 1,864 కొత్త భవనాలను నిర్మించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దీనికి ఆమోదం తెలిపారు. వీటికి అవసరమైన రూ.193 కోట్లను విడుదల చేయాలని ఆయన ఆర్థిక శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఇవి పూర్తయితే 4,794 భవనాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

మరో 2,000 త్వరలో మంజూరు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 55,754 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉండగా వాటిలో 23,407 అద్దె భవనాల్లో పని చేస్తున్నాయి. దశలవారీగా శాశ్వత భవనాలను నిర్మించి, వీటిని తరలించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. అదేవిధంగా మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఈ ఏడాది మరో 2,000 భవనాల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని కేంద్రానికి నివేదించారు.

915 భవనాల నిర్మాణం తుది దశ: వివిధ దశల్లో ఉన్న 2,930 కేంద్రాలలో 915 భవనాల నిర్మాణం తుది దశలో ఉన్నాయి. వీటిని ఒకటి, రెండు నెలల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. టీడీపీ ప్రభుత్వం వీటిని చేపట్టిందన్న ఏకైక కారణంతో జగన్ అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. పెరిగిన ధరల ప్రకారం ఇప్పుడు అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రతి భవనాన్ని పూర్తి చేయడానికి రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు.

కొత్త వాటికి రూ. 12 లక్షలు: కొత్తగా మంజూరైన ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రం నిర్మాణానికి రూ. 12 లక్షలు ఇవ్వనున్నారు. ఇందులో వీబీజీ రామ్​జీ పథకం కింద మెటీరియల్ కాంపోనెంట్‌గా రూ. 8 లక్షలు, 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల నుంచి రూ. 2 లక్షలు, మిగిలిన రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ. కేంద్రం రూ. 1.20 లక్షలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 80 వేలు ఖర్చు చేయనున్నాయి.

పాఠశాలల పరిసరాల్లో మరికొన్ని : అవకాశం ఉండి భవనాలు అందుబాటులో ఉన్న చోట్ల కొన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పాఠశాలల పరిసరాలకు తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే పాఠశాలల సమీపంలో సుమారు 10,000 కేంద్రాలు పని చేస్తున్నాయి. మరికొన్నింటిని తరలించేందుకు అధికారులు జిల్లాలోని ఒక మండలాన్ని తనిఖీకి తీసుకున్నారు. పాఠశాలకు కిలోమీటరు లోపు దూరంలో 85 కేంద్రాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. మిగిలిన మండలాల్లో కూడా అనువైన వాటిని తరలించాలని నిర్ణయించారు.

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TAGGED:

ESTABLISHMENT OF ANGANWADI SCHOOLS
అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణం
NEW ANGANWADI SCHOOLS
ప్రభుత్వ అంగన్వాడి బడులు
NEW ANGANWADI SCHOOLS

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