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చిన్నారుల కేంద్రాలకు కొత్త చిగురు - కొత్తగా అందుబాటులోకి రానున్న 4,794 అంగన్వాడీ భవనాలు

వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యంతో వివిధ దశల్లో ఆగిపోయిన నిర్మాణ పనులు - అవసరమైన నిధులు విడుడల చేయాలని సీఎం ఆదేశం - కొత్తగా 1864 భవనాలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం

New Anganwadi centers In State
New Anganwadi centers In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:25 PM IST

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New Anganwadi centers In State: రాజకీయ కారణాలతో నిలిచిపోయిన అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు కూటమి ప్రభుత్వం ఊపిరి పోయనుంది. అభివృద్ధియే ముఖ్యమంటూ ప్రభుత్వం కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. టీడీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిందనే కక్షతో 2019-24 మధ్య జగన్ నిలిపేసిన 2,930 అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి వీబీ జీరామ్ జీ పథకాన్ని అనుసంధానిస్తారు. వీటితోపాటు కొత్తగా 1,864 భవనాలను నిర్మిస్తారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. వీటికి అవసరమైన నిధులను విడుదల చేయాలని ఆర్థికశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఇవి పూర్తయితే 4,794 భవనాలు కొత్తగా సమకూరుతాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 55,754 అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలుండగా, అందులో 23,407 అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. విడతల వారీగా శాశ్వత భవనాలను నిర్మించి వీటిని తరలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది మరో 2 వేల భవనాల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు కేంద్రానికి నివేదించారు. వివిధ దశల్లో ఉన్న 2,930 కేంద్రాల్లో 915 భవనాల నిర్మాణం తుది దశలో ఉంది. వీటిని నెల, రెండు నెలల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. టీడీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిందనే ఏకైక కారణంతో జగన్ వీటిని పూర్తి చేయకుండా వదిలేశారు. పెరిగిన ధరల మేరకు అసంపూర్తిగా ఉన్న ఒక్కో భవనం పూర్తి చేసేందుకు ఇప్పుడు లక్ష నుంచి 5 లక్షల వరకు అవసరమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

చిన్నారుల కేంద్రాలకు కొత్త చిగురు (ETV Bharat)

"1986 అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 154 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. వివిధ పథకాల కింద మంజూరైన వీటిని ప్రారంభ దశలోనే నిలిపివేశారు. మన బడి నేడు, నాడుల కింద 60 భవనాలు, 90 భవనాలు, అన్ని జిల్లాల్లో పునాది దశ నుంచి స్లాబ్ ఫినిషింగ్ స్థాయి వరకు ఉన్న 194 భవనాలు, 150 భవనాలు దెబ్బతిన్నాయనే నివేదికలు కూడా వచ్చాయి. ఈ విషయంలో చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నిధులు విడుదలైన తర్వాత, అన్ని అంగన్‌వాడీ పథకాల నుంచి వీటిని భర్తీ చేస్తారు" - లక్ష్మీ, ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, కాకినాడ

కొత్తగా మంజూరైన అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు ఒక్కో దాని నిర్మాణానికి 12 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. ఇందులో వీబీ జీరామ్ జీ పథకం కింద మెటీరియల్ కాంపోనెంట్‌గా 8 లక్షలు, 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు కింద 2 లక్షలు, మిగతా 2 లక్షల్లో 1.20 లక్షలు కేంద్రం, మరో 80 వేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తాయి. సాధ్యమైన చోట, భవనాలు అందుబాటులో ఉన్నచోట కొన్ని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను పాఠశాల ప్రాంగణాలకు తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే, సుమారు 10,000 కేంద్రాలు పాఠశాల ప్రాంగణాల్లో పనిచేస్తున్నాయి. మరికొన్నింటిని తరలించే అవకాశాన్ని పరిశీలించడానికి అధికారులు జిల్లాలోని ఒక మండలాన్ని చేపట్టారు. 85 వరకు కేంద్రాలు పాఠశాలకు కిలోమీటరు లోపు దూరంలోనే ఉన్నట్లు తెలిసింది.మిగతా మండలాలకు కూడా అనువైన వాటిని తరలించాలని నిర్ణయించారు. ఆగిపోయిన పాత అంగన్వాడీ కేంద్రాలను కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా నిర్మించడానికి సన్నాహాలు చేయడంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఈ గ్రామంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రం మంజూరై 6-7 సంవత్సరాలు అయ్యింది. మంజూరైన పనులను పూర్తి చేయకపోవడమే కాకుండా, అద్దె ఇళ్లలో అంగన్‌వాడీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అక్కడ స్థలం ఇరుకుగా ఉండటంతో సౌకర్యంగా లేదు. అధికారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి, త్వరగా పూర్తి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం" - నాగబాబు, తంటికొండ గ్రామస్థుడు

గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉదాహరణకు గుంటూరు జిల్లాలో మొత్తం 32 అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణం చేపట్టింది. గుంటూరు అర్బన్ పరిధిలో 4 కేంద్రాలు, మంగళగిరి మండలంలో 4, ఫిరంగిపురం మండలంలో 9, పొన్నూరు మండలంలో 6, ప్రత్తిపాడు మండలంలో 2, తెనాలి మండలంలో 7 అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణం ప్రారంభించగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక పనులు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలోని 32 కేంద్రాలు వివిధ నిర్మాణ దశల్లో ఉన్నాయి. పల్నాడు జిల్లాలో 2031 కేంద్రాలుండగా, నిర్మాణం చేపట్టిన వాటిలో 56 చివరి దశలో, 14 స్లాబ్ లెవల్ దశలో, 2 రూఫ్ లెవల్ దశలో, 2 బేస్మెంట్ లెవల్ దశలో ఉండగా, మొత్తంగా 74 భవనాలు పూర్తి చేయాల్సి ఉండగా వీటి కోసం మూడు కోట్ల 80 లక్షల వరకు ఖర్చు చేయనున్నారు.

బాపట్ల జిల్లాలో అసంపూర్తిగా ఉన్న 18 అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణం వెంటనే పూర్తి చేసి చిన్నారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. భవనాలు పూర్తిచేస్తే తమ సమస్యలు తీరుతాయంటూ ప్రభుత్వానికి అంగన్వాడీ సిబ్బంది కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. ఇన్నాళ్లూ అద్దె భవనాలు, అరకొర వసతులతో సతమతమైన తమకు పక్కా భవనాలు నిర్మించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం పట్ల స్థానికుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

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వైఎస్సార్సీపీ నిలిపివేసిన 2,930తో పాటు 1,864 - అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు కొత్త భవనాలు

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