బొద్దాం జడ్పీహెచ్ఎస్లో 80కి పైగా విద్యార్థుల చేరిక - పూలు చల్లి స్వాగతం పలికిన టీచర్లు
బొద్దాం ఉన్నత పాఠశాలకు ప్రవేశాల వెల్లువ - పాఠశాలలో సుమారు 80కి పైగా విద్యార్థుల చేరిక - పూలు చల్లి మంగళ వాయిద్యాలతో విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుల ఘన స్వాగతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 6:27 PM IST
80 Plus New Admissions In Boddam Government High School : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు మెరుగుపడటం, నాణ్యమైన విద్య అందుతుండటంతో ప్రభుత్వ బడులకు పూర్వవైభవం వస్తోంది. పదో తరగతి ఫలితాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు సాధిస్తున్న మెరుగైన ఉత్తీర్ణత విద్యార్థులను, తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విజయనగరం జిల్లా రాజాం మండలం బొద్దాం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (ZPHS) సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది.
ఈ ఏడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో బొద్దాం జెడ్పీ హైస్కూల్ అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచింది. ఈ విజయంతో ఆకర్షితులైన రాజాం మండలంలోని పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు చెందిన దాదాపు 80కి పైగా విద్యార్థులు ఈ విద్యాసంవత్సరం తమ పాత బడులను వదిలి బొద్దాం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరారు. కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంత భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు చేరడం విశేషం.
"నా పేరు ధరణి, నేను కోటరిపురం నుంచి వచ్చాను. నేను ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల నుంచి ఇక్కడికి మారాను. ఈ పాఠశాల విద్యార్థులు NMMS పరీక్ష రాశారు. అంతేకాకుండా ఒక విద్యార్థి IIITలో సీటు కూడా సాధించారు. పైగా ఇక్కడి ఆటస్థలం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో తరచుగా ఆటస్థలాలు ఉండవు, ఒకవేళ ఆడే అవకాశం ఉన్నా, జిల్లా స్థాయిలో పోటీ పడే అవకాశం చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చాలా వరకు సదుపాయాలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. అందరూ మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటారు." -ధరణి 10వ తరగతి విద్యార్థిని
బ్యాండ్ మేళంతో ఘన స్వాగతం : కొత్తగా చేరిన 80కి పైగా విద్యార్థులు ఒకేసారి మొదటిరోజు పాఠశాలకు రావడంతో అక్కడి వాతావరణం పండుగలా మారింది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం సరికొత్తగా ఆలోచించింది. విద్యార్థులలో నూతన ఉత్తేజాన్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నించింది.
సంగీత హోరు: కొత్తగా వచ్చిన విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా బ్యాండు మేళాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పుష్పవర్షం: స్కూల్ గేటు లోపలికి అడుగుపెడుతున్న విద్యార్థులపై ఉపాధ్యాయులు పూల వర్షం కురిపించారు.
ఆత్మీయ ఆలింగనం: ప్రతి విద్యార్థిని చిరునవ్వుతో, ఆత్మీయంగా లోపలికి ఆహ్వానించారు.
"నా పేరు పుష్ప రాణి, నేను కోటరిపురం నుంచి వచ్చాను. నేను ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల నుంచి ఇక్కడికి బదిలీ అయ్యాను. అక్కడ బోధన అంతగా బాగుండేది కాదు, కానీ ఇక్కడ బోధన చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇక్కడ అందరూ మాతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. అలాగే వారు ఆటలను కూడా చాలా బాగా నిర్వహిస్తారు" -పుష్ప రాణి,విద్యార్థిని
విద్యార్థుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహం : ఉపాధ్యాయులు ఊహించని రీతిలో చేసిన ఈ ఏర్పాట్లతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో కూడా లేని విధంగా ప్రభుత్వ బడిలో తమకు దక్కిన ఈ ఘన స్వాగతంతో విద్యార్థులలో సరికొత్త ఉత్సాహం, చదువుపై మరింత ఆసక్తి కనిపించాయి. పాఠశాల ప్రాంగణమంతా కోలాహలంగా మారి ఒక ఉత్సవాన్ని తలపించింది. బొద్దాం పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల చొరవ ఇప్పుడు జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
"ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, విద్యా ప్రమాణాలు పెరిగాయి. విద్యార్థుల్లో చదువు పట్ల ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడానికి, ప్రభుత్వ బడులపై సమాజంలో మరింత నమ్మకాన్ని, గౌరవాన్ని కలిగించడానికే ఈ ఘన స్వాగత కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఇక్కడితో అడ్మిషన్లు పూర్తి కాలేదు. ఇంకొంత మంది విద్యార్థులు వచ్చేవారు ఉన్నారు." -గురుమూర్తి, హెడ్మాస్టర్
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