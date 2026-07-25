ETV Bharat / state

సొంత మగ్గముంటే చాలు - "నేతన్నల సేవలో" పథకానికి అర్హులు

కుటుంబం ప్రాతిపదికగా ‘నేతన్నల సేవలో’ కూటమి ప్రభుత్వం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 51,952 మందికి ఆర్థిక సాయం - లబ్ధిదారుల ఎంపిక పూర్తి చేసిన సర్కార్ - జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా పథకం అమలు

Nethanna sevalo Scheme in AP
Nethanna sevalo Scheme in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nethanna sevalo Scheme in AP : రాష్ట్రంలోని చేనేత కార్మికులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ‘నేతన్నల సేవలో’ పథకానికి సంబంధించిన లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 51,952 మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం అధికారికంగా గుర్తించింది. కుటుంబాన్ని ఒక ప్రాతిపదికగా తీసుకుని, సొంత మగ్గం కలిగి ఉన్న కార్మికులకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయనుంది. దారిద్య్రరేఖకు దిగువన (BPL) ఉన్న నేతన్నల కుటుంబాలకు, వయసుతో ఎలాంటి నిబంధన లేకుండా ఏటా రూ.25 వేల చొప్పున ప్రభుత్వం నేరుగా ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ఈ పథకం అధికారికంగా అమల్లోకి రానుంది.

నాడు పింఛన్ సాకుతో కోత: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ‘నేతన్న నేస్తం’ కింద ఏడాదికి రూ.24 వేల చొప్పున సాయం అందించినప్పటికీ, పలు నిబంధనల పేరుతో లబ్ధిదారుల సంఖ్యకు భారీగా కోత విధించారు. ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు దాటిన చేనేత కార్మికులకు సామాజిక భద్రత పింఛను వస్తోందనే నెపంతో, వారికి ఈ పథకాన్ని నిరాకరించారు. అధికారికంగా జీవోలో పేర్కొనకపోయినా ‘ఒకరికి ఒక పథకం లబ్ధి’ అన్న విధానాన్ని పాటించారు. దీంతో చాలా మంది అర్హులకు అప్పట్లో ఈ పథకం ప్రయోజనం అందలేదు. అర్హులైన నేతన్నలు ప్రభుత్వానికి పలుమార్లు మొరపెట్టుకున్నా అధికారులు ఎవరూ స్పందించలేదు.

సొంత మగ్గముంటే పథకానికి అర్హులే: ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ అధికారులు తొలుత అదే పాత విధానాన్ని ప్రతిపాదించినప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దానికి పూర్తిగా నిరాకరించారు. ఇతర సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నప్పటికీ, వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా సొంత మగ్గం ఉండి నేతన్న వృత్తి చేసే ప్రతి అర్హత గల కుటుంబానికి ఏటా రూ.25 వేల చొప్పున అందించాల్సిందేనని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోనే అత్యధికం: ఈ పథకం కింద రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో లబ్ధిదారులు ఎంపికయ్యారు. జిల్లా వారీగా పరిశీలిస్తే శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో అత్యధిక మంది నేతన్నలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో బాపట్ల, అనంతపురం జిల్లాలు నిలిచాయి. ఏ జిల్లాలోనూ లబ్ధిదారుల సంఖ్య 10 వేల మార్కును దాటలేదు. కాగా, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఈ పథకానికి ఒక్క లబ్ధిదారుడు కూడా లేకపోగా, విశాఖపట్నం జిల్లాలో ముగ్గురు, ఏలూరు జిల్లాలో కేవలం ఆరుగురు మాత్రమే ఎంపికయ్యారు. ఈ పథకం చేనేత కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపనుంది.

జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారుల సంఖ్య:

  • శ్రీసత్యసాయి 8,716
  • బాపట్ల 5,971
  • అనంతపురం 5,251
  • వైఎస్సార్ కడప 4,818
  • డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ 3,759
  • కృష్ణా 3,587
  • తిరుపతి 2,854
  • అన్నమయ్య 2,805
  • శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు 2,631
  • కర్నూలు 2,398
  • కాకినాడ 2,047
  • గుంటూరు 1,671
  • శ్రీకాకుళం 973
  • పశ్చిమగోదావరి 832
  • తూర్పుగోదావరి 727
  • విజయనగరం 709
  • నంద్యాల 561
  • ప్రకాశం 491
  • మార్కాపురం 458
  • చిత్తూరు 281
  • అనకాపల్లి 227
  • పల్నాడు 101
  • పార్వతీపురం మన్యం 50
  • ఎన్టీఆర్ 25
  • ఏలూరు 6
  • విశాఖపట్నం 3

రాష్ట్రంలో మరో కొత్త పథకం - 51,952 మందికి ఏటా రూ.120 కోట్ల పంపిణీ!

50 ఏళ్లలోపు బీపీఎల్ చేనేత కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.25 వేలు - కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

TAGGED:

NETHANNA SEVALO SCHEME
నేతన్నల సేవలో
NATIONAL HANDLOOM DAY
NETHANNA SEVALO SCHEME AUGUST 7TH
NETHANNA SEVALO SCHEME IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.