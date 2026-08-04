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నేతన్నలకు కొత్త పథకం - రూ.25 వేలు జమ కావాలంటే రేపటిలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే

నేతన్నలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు కొత్త పథకం - 'నేతన్నల సేవలో' పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం - చేనేత కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 25 వేలు చొప్పున ఆర్థికసాయం

Nethanna Sevalo Scheme
Nethanna Sevalo Scheme (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:40 AM IST

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Nethanna Sevalo Scheme : చేనేత కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు 'నేతన్నల సేవలో' పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేలు చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించనుంది. పథకం అమలుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ తాజాగా ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ నెల 7న ఈ పథకానికి సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రేపు సాయంత్రం వరకూ దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉంది.

నేతన్నలకు కొత్త పథకం - రూ.25 వేలు జమ కావాలంటే రేపటిలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే (ETV Bharat)

52వేలకుపైగా అర్హులు : 'నేతన్నల సేవలో' పథకానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 52వేలకుపైగా అర్హులున్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. చేనేత కార్మికుల వయసు, వారి వద్ద ఉన్న మగ్గాల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఈ పథకాన్ని అందించనున్నట్లు చెప్పింది. చేనేత కార్మికులు, పవర్‌లూమ్ రంగంతో పోటీపడి మెరుగైన ఆదాయాన్ని సంపాదించేందుకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. నేతకు అవసరమైన రంగులు, రసాయనాలు, నూలు కొనుగోలు, పరికరాల ఆధునికీకరణకు, మగ్గాల మార్పిడి, మరమ్మతులకు ఆర్థిక సాయం అందించడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

"ఇప్పటివరకు 52వేల కుటుంబాలను ఈ పథకంలో కవర్​ చేస్తున్నాం. ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించనున్నాం. నేతకు అవసరమైన రంగులు, రసాయనాలు, నూలు కొనుగోలు, పరికరాల ఆధునికీకరణకు, మగ్గాల మార్పిడి, మరమ్మతులకు ఆర్థిక సాయం కూడా అందిస్తాం."-ఆర్పీ సిసోదియా, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి చేనేత, జౌళి శాఖ

5వ తేదీ సాయంత్రంలోగా : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చేనేతల సంక్షేమానికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. నేతన్నల పింఛన్ మొత్తాన్ని రూ.3వేల నుంచి రూ.4వేలకు పెంచారు. నేతన్నల మగ్గాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నారు. తాజాగా వారికి ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించే లక్ష్యంతో ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25 వేల చొప్పున నేతన్నల సేవలో పథకాన్ని అందించనున్నారు. ఈ పథకానికి ఆగస్ట్‌ 5వ తేదీ సాయంత్రంలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గతంలో నేతన్న నేస్తం పథకం కింద ఏడాదికి రూ.24వేలు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు అదనంగా వెయ్యి రూపాయలు పెంచి నేతన్నల సేవలో పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు.

"నేతన్నల పింఛన్ మొత్తాన్ని 3వేల రూపాయల నుంచి 4వేల రూపాయల వరకు పెంచాం. మగ్గాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నాం. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25 వేల చొప్పున అందజేస్తున్నాం. గతంలో నేతన్న నేస్తం పథకం కింద ఏడాదికి రూ.24వేలు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు అదనంగా వెయ్యి రూపాయలు పెంచాం."-రేఖారాణి, కమిషనర్, చేనేత, జౌళి శాఖ

జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల 7న చీరాలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతన్నల సేవలో పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

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