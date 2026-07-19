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నాణ్యతతో పాటు నమ్మకానికి కేరాఫ్ - మాల్స్​కు మించి 'నేత బజార్​' వస్త్రాలకు డిమాండ్

సామాన్యుడి బడ్డెట్​లోనే వస్త్రాల ధర - మధ్యవర్తులతో సంబంధం లేని బజార్ - ఆధునిక కాలంలోనూ ఎక్కువ డిమాండ్ - బ్రాండెడ్​ షోరూమ్​లలో రూ.వేలల్లో ఖరీదు చేసేవి ఇక్కడ తక్కువ ధరకే

Highlights of Netha Bazar
Highlights of Netha Bazar (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 10:24 AM IST

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Highlights of Netha Bazar : కరీంనగర్ జిల్లా వస్త్ర వ్యాపారానికి హృదయ స్పందనగా నిలిచేది నేత బజార్. ఇది అశోక్ నగర్, ఇస్లాంపుర పరిధిలో ఉంది. సరికొత్త హంగులతో వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. సామాన్యుడి బడ్జెట్‌కు తగినట్లుగా హోల్‌సేల్, రిటైల్ ధరలకే నాణ్యమైన చేనేత, రెడీమేడ్ వస్త్రాలను అందిస్తూ, పండుగ సీజన్లలో వేలాది మంది కస్టమర్లతో ఈ బజార్ ఎప్పుడూ కళకళలాడుతోంది.

కార్పొరేట్​ వస్త్ర దుకాణాలు ఎన్ని వచ్చినా నేత బజార్​కు ఉండే క్రేజ్​ మాత్రం తగ్గదు. అందులో దొరికే దుస్తులు నాణ్యతతో పాటు నమ్మకానికి కేరాఫ్​గా నిలుస్తాయి. సామాన్యుడి బడ్జెట్​కు తగ్గట్టుగా, టోకు ధరలకే దుస్తులు లభించే ఏకైక వేదికగా ఉత్తర తెలంగాణలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ నేత బజార్ ప్రతి శనివారం గ్రామీణ, పట్టణ వినియోగదారులతో కిటకిటలాడుతోంది.

ఈ బజార్ ఏర్పాటు చేసి రెండు దశాబ్దాలు పూర్తి : నేత కార్మికులకు భరోసా ఇచ్చేలా నేరుగా వస్త్రాలను వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే విధంగా ప్రత్యేక మార్కెట్​ ఉండేలా 2002లో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకోసం అశోక్​నగర్, ఇస్లాంపుర దగ్గరలోని మౌలిక వసతులతో కూడిన నేత బజార్ భవన సముదాయాన్ని నిర్మించింది. దీనిని 2006లో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. నేత బజార్​కు మధ్యవర్తుల ప్రమేయం ఉండకపోవడం అతి పెద్ద బలం. సిరిసిల్ల మరమగ్గాలు, ఉమ్మడి జిల్లాలోని చేనేత సొసైటీల నుంచి దుస్తులు నేరుగా ఇక్కడ అమ్మకాలు చేసే టోకు వ్యాపారులకు చేరతాయి. దీని పక్కనే రైతు బజార్​ కూడా ఉంటుంది. శనివారం కూరగాయల కోసం వచ్చే ప్రతి గ్రామీణ వినియోగదారుడు నేత బజార్​లోకి వెళ్లకుండా ఉండరు.

రూ.లక్షల్లో వ్యాపారం : నేత బజార్​లో​ శనివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే వ్యాపార సామ్రాజ్యం మొదలవుతుంది. జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, హుస్నాబాద్​, జమ్మికుంట ప్రాంతాల నుంచి చిన్న వ్యాపారులు, సామాన్య ప్రజలు ఇక్కడికి అధిక సంఖ్యలో వస్తారు. ఇక్కడ పెళ్లిళ్ల సీజన్​, పండుగల సమయంలో రూ.లక్షల్లో లావాదేవీలు జరుగుతాయని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నారు. ఈ బజార్​ వల్ల కరీంనగర్​లోని మరమగ్గాలు, అనుబంధ వర్గాలకు చెందిన వేలాది మంది కార్మికులకు పరోక్షంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది.

యువతరం ఆసక్తి:

  • బ్రాండెడ్​ షోరూమ్​లలో రూ.వేలు ఖరీదు చేసే వస్త్రాలు నేత బజార్​లో తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.
  • హ్యాండ్లూమ్ కాటన్ చీరలు, ఇక్కడ డిజైన్లు, మంగళగిరి కాటన్​ రకాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
  • బెడ్ ​షీట్లు, తువాళ్లు, లుంగీలు, కర్టెన్లు వంటి గృహోపయోగ వస్త్రాలు సామాన్యుడికి అందుబాటు ధరల్లో లభిస్తాయి.
  • జీన్స్​, టీ షర్టులు, రెడీమెడ్ గార్మెంట్స్ సైతం హోల్​సెల్ ధరలకే లభించడం వల్ల విద్యార్థులు అధికంగా వస్తుంటారు.

నా చిన్నప్పటి నుంచి నేతబజార్​కు వస్తున్నాం. ఎన్ని కొత్త మాల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడి దుస్తులకు ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మా బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా డ్రెస్ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. ఇక్కడ మౌలిక వసతులు మెరుగుపరిస్తే మరింత బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఒకటే మూత్రశాల ఉండటం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి - కె.సరిత, చొప్పదండి

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కరీంనగర్​ నేత బజార్​ ప్రత్యేకతలు
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