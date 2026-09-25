నేరడి బ్యారేజీ అంచనాలు రూ.1,100 కోట్లు! - తాజా ఆకృతులు, డ్రాయింగ్లతో సవరణ యత్నం
నేరడి బ్యారేజీ తాజా ఆకృతులు, డ్రాయింగ్లతో సవరించాలని ప్రభుత్వం యత్నిస్తోంది. ఇందుకుగానూ తదుపరి టెండర్లు పిలిచే అవకాశముంది. నవంబరులో శంకుస్థాపనకు ఏర్పాట్లు చేయాలని భావిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 11:25 AM IST
Neradi Barrage Updates : ఉత్తరాంధ్రకు ఎంతో ఉపయుక్తమైన నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచి, నవంబరు నెలలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేయాలని ప్రభుత్వ భావిస్తోంది. 1985లో రాష్ట్ర జలవనరులశాఖలోని ఆకృతుల విభాగం రూపొందించిన నమూనాల ఆధారంగా చేసుకుని మొదట రూ.641.10 కోట్లకు ఈ బ్యారేజీ నిర్మాణానికి పాలనామోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఈ అంచనా వ్యయాన్ని సవరించి, ప్రాథమికంగా రూ.1,099.87 కోట్లుగా లెక్క తేల్చారు.
అయితే తాజా పరిస్థితులు దృష్ట్యా తాజా డిజైన్ల ప్రకారం పక్కా అంచనాలు రూపొందించాలంటే ఇంకా సమయం పడుతుంది. అలాగే అంచనా వ్యయం ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాలనామోదం ఇచ్చిన మొత్తంతోనే టెండర్లు పిలిచి కాంట్రాక్టర్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలా, లేక డిజైన్లు ఖరారై స్పష్టమైన అంచనాలు రూపొందించే వరకు వేచి ఉండి టెండర్లు పిలవాలా అనే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది. నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణం పూర్తయితే, మొదటి దశలో 1,48,000, రెండవ దశలో 1,07,280 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. అలాగే నాగావళి నదికి అదనపు జలాలు సరఫరా చేసే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది. దీంతో తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కారించడానికి దోహదపడుతుంది.
డీపీఆర్ తయారీకి టెండర్లు: నేరడి బ్యారేజిపై ప్రాథమిక డీపీఆర్ 1985లో రూపొందించారు. తాజా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పూర్తి స్థాయి ప్రాజెక్ట్ నివేదికను రూపొందించేందుకు రూ.2.75 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెండర్లు పిలిచారు.
- టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థ డీపీఆర్ తయారీతో పాటు క్షేత్రస్థాయి పరిశోధన పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బ్యారేజీ ఆకృతులు కొలిక్కి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఆ డిజైన్లు ఖరారైన తర్వాతే అసలు అంచనా వ్యయ సిద్ధమవుతుంది.
- బ్యారేజీ నిర్మాణ పనులను వెంటనే ప్రారంభించేందుకు టెండర్లు పిలవాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రాథమిక డిజైన్లను రూపొందించాలని కోరుతూ స్థానిక అధికారులు నీటిపారుదలశాఖ ఆకృతుల విభాగానికి లేఖ రాశారు.
- ఈ కొత్త డ్రాయింగ్లు, డిజైన్ల ఆధారంగా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ వ్యయం రూ.1,099.87 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. అయితే, పూర్తి స్థాయి సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (DPR), క్షేత్రస్థాయి పరిశోధనలు పూర్తయిన తర్వాత డిజైన్లలో మరిన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వివరాలు ఖరారైన తర్వాత అంచనా వ్యయం మరింత పెరగవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
- ఈ నేపథ్యంలో టెండర్ ప్రక్రియ ఏ అంచనా వ్యయం ఆధారంగా చేపట్టాలో చెప్పాలంటూ వంశధార అధికారులు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
106 ఎకరాల కోసం ఒడిశాతో సంప్రదింపులు: నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి ఒడిశా భూభాగంలో ఉన్న 106 ఎకరాల భూమి అవసరముంది. ఈ భూమికి సంబంధించి ఒడిశా నీటిపారుదులశాఖ అధికారులతో వంశధార ప్రాజెక్ట్ సర్కిల్ పర్యవేక్షక ఇంజినీర్ రామచంద్రరావు తదితరులు చర్చలు ప్రారంభించారు. ఒడిశా ప్రభుత్వం అక్కడ భూసేకరణ చేసి, మనకు అప్పగించాల్సి ఉంటుంది.
తప్పు తెలియకుండా చేసినా ఆ ప్రభావం ప్రభుత్వంపైన పడుతోంది : సీఎం చంద్రబాబు
నేరడి బ్యారేజి నిర్మాణానికి కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్ - కూటమి ప్రభుత్వం కృషితో కల సాకారం