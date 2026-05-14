పనివాళ్ల ముసుగులో అరాచకాలు - ఆందోళన కలిగిస్తోన్న నేపాలీ ముఠాల వరుస దోపిడీలు

హైదరాబాద్, చెన్నై, దిల్లీ, నోయిడా వంటి ప్రాంతాల్లో రెక్కీ - యూట్యూబ్ వీడియోలు, పాత దోపిడీల అనుభవాలతో నేర పాఠాలు - ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా సెల్‌ఫోన్లు, ఇతర వస్తువులు పడేస్తున్న వైనం

Published : May 14, 2026 at 7:29 AM IST

Nepali Workers Committing Robberies : ప్రముఖులు, సంపన్నుల కుటుంబాలే వారి లక్ష్యం. ఒక్కసారి ఇంట్లో చేరాక అనుకున్నది సాధించేంత వరకు ఎదురుచూస్తారు. సొత్తుపై కన్నుపడ్డాక రోజులు, నెలలు, ఏళ్లైనా ఓపిక వహిస్తారు. యజమానులు తిట్టినా, జీతం ఇవ్వకున్నా సహనంతో భరిస్తారు. అవకాశం చిక్కగానే ఏ మాత్రం జాలి, దయ లేకుండా అందినకాడికి దోచుకుంటారు. అవసరమైతే ప్రాణాలు తీసేస్తారు. ఇదీ పనివాళ్ల ముసుగులో నేపాలీ ముఠాలు సాగిస్తున్న అరాచకం. వీరి నేర తీరును పోలీసులు విశ్లేషించగా, కీలక విషయాలు బహిర్గతం అయ్యాయి.

నేపాలీల అఘాయిత్యాలపై లోతుగా దర్యాప్తు : మొన్న కార్ఖానా, నిన్న జూబ్లీహిల్స్, తాజాగా జవహర్​నగర్. భాగ్యనగరంలో నేపాలీ పనివాళ్ల వరుస దోపిడీలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దశాబ్దాలుగా గూర్ఖాలుగా పనిలోకి చేరి, రాత్రిళ్లు పహారా కాస్తూ ఎంతో నమ్మకం పొందిన వీరిలో కొందరు సాగిస్తున్న అఘాయిత్యాలపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. దోపిడీలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రెండ్రోజులుగా నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న నేపాల్ పౌరుల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

గూర్ఖాలుగా చేరి పహారా కాస్తున్న నేపాలీలు : పోలీసుల విచారణలో ఈ దోపిడీ ముఠాలు పక్కా పథకం ప్రకారమే ఇళ్లల్లో పనివాళ్లుగా చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. నేపాల్‌లోని సూత్రదారులు, ముంబయి, పుణెలోని దళారుల కనుసన్నల్లో పనివాళ్లుగా చేరి నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు. పనివాళ్ల ముసుగులో ఇంట చేరి, నేపాలీ ముఠాలు సాగించే ఆరాచకాలు ఈ ఏడాది రాజధానిలో ఆరుచోట్ల జరిగాయి.

జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్​నగర్‌లో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన పోలీసు భద్రత మధ్య ఉండే విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్‌ రే భార్య తనూజను హతమార్చటం సంచలనం రేకెత్తించింది. తాజాగా జవహర్​నగర్‌లో దంపతులను బంధించి చంపుతామని బెదిరించి, విలువైన సొత్తుతో ఉడాయించారు. ఇలా వరుస ఘటనలతో నేపాలీ పనివాళ్లను పెట్టుకున్న యజమానులు హడలెత్తుతున్నారు. కొందరు తమ నివాసాలు, కార్యాలయాల్లోని నేపాలీ పనివాళ్లను తొలగించినట్టు సమాచారం.

ఏంజెట్ల ద్వారా భారత్​కు వస్తున్న నేపాలీలు : నేపాలీ దోపిడీ ముఠాల నేర తీరును పోలీసులు విశ్లేషించగా కీలక విషయాలు బహిర్గతం అయ్యాయి. అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించేందుకు సిద్దమైన కొంతమంది నేపాల్‌ పౌరులు, నాలుగైదు బృందాలుగా ఏర్పడి ఏజెంట్ల ద్వారా భారత్ చేరుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ముందుగా ముంబయి, బెంగళూరులో మకాం వేసి, దళారుల సహకారంతో నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు, సిమ్‌కార్డులు పొందుతున్నట్లు తెలిపారు. అలా హైదరాబాద్, చెన్నై, దిల్లీ, నోయిడా వంటి మెట్రో నగరాలకు చేరి సంపన్నులు, ప్రముఖుల నివాస ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.

కేర్‌టేకర్‌గా ఉంటూ ఇంట్లో పరిశీలన : ఎంపిక చేసుకున్న ఇంటికి వెళ్లి పనివారు కావాలంటే చెప్పండని యజమానులను ఆశ్రయిస్తారు. తక్కువ జీతంతో పని చేస్తామని చెప్పడంతో యజమానులు పనిలోకి చేర్చుకుంటున్నారు. గూర్ఖా, వంట పని, తోట పని, కేర్‌టేకర్‌గా ఉంటూ కుటుంబసభ్యుల కదలికలు, విలువైన వస్తువులు భద్రపరిచే ప్రాంతాలను పరిశీలించి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు. యజమానులు ఏవైనా వేడుకలకు వెళ్లిన సందర్భాలు, ఒంటరిగా ఉన్న సమయాల్లో ఆహార పదార్థాల్లో మత్తు మందు కలపటం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

నేర పాఠాలు నేర్చుకొని మరీ : నేపాలీ దోపిడీ ముఠాలు యూట్యూబ్ వీడియోలు, పాత నేరస్తుల అనుభవాలతో ముందుగానే నేరపాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు. నేరం చేశాక ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా సెల్‌ఫోన్లు, ఇతర వస్తువులు అక్కడే పడేస్తున్నారు. బయటకు వెళ్లాక కొత్త ఫోన్లు తీసుకొని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మంతనాలు సాగిస్తూ పోలీసులను ఏమార్చుతున్నారు. ఆపై రైలు, బస్సుల్లో తిరుగుతూ కొట్టేసిన సొత్తును దళారులకు అప్పగించి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోతున్నారు.

