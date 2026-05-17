ప్రియుడి ప్లాన్​తోనే 'కల్పన దోపిడీ కథా చిత్రమ్'

9 మంది నేపాలీలతో గ్యాంగ్​ ఏర్పాటు చేసిన కల్పన ప్రియుడు వికాస్‌ - పరారైనా కల్పన నేపాల్ చేరినట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు - యజమాని ఇంట్లో లేని సమయంలో పథకం అమలు

ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 10:51 AM IST

Nepali Gang Robbery Update In Jubileehills Hyderabad : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రశాసన్‌నగర్‌లో సంచలనం సృష్టించిన విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ వినయ్‌ రంజన్‌ రే భార్య తనూజ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన నేపాల్‌ చేరినట్టు పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. పుణెలో ఆమె ప్రియుడు వికాస్‌ ప్లాన్‌ ప్రకారం కల్పన దోపిడీకి పాల్పడినట్టు నిర్దారణకు వచ్చారు. ప్రశాసన్‌నగర్‌లోని విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ వినయ్‌ రంజన్‌ రే భార్య తనూజను హత్య చేసి ఇంట్లో దోపిడీకి పాల్పడిన ఘటన సంచలనం రేకెత్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ బృందాలతో నిందితుల కోసం వేట ప్రారంభించారు.

హైదరాబాద్​లో కలకలం రేపిన జూబ్లీహిల్స్​లోని విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య దోపిడీ కేసులో నేపాలీ ముఠా కోసం పోలీసుల గాలింపు కొనసాగుతూనే ఉంది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా విస్తు పోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన అతని ప్రియుడి పథకం ప్రకారమే దోపిడీ చేసినట్లు గుర్తించారు. దోపిడీ అనంతరం పవరైనా కల్పన నేపాల్ చేరినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

ముంబయిలో ఒకరిని అదుపులోకి : సీపీ సజ్జనర్‌ పర్యవేక్షణలో టాస్క్‌ఫోర్స్‌ డీసీపీ గైక్వాడ్‌ రఘునాథ్, అదనపు డీసీపీ అందె శ్రీనివాసరావు సారథ్యంలో 12 పోలీసు బృందాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ను విశ్లేషిస్తూ నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పుణె, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాల్లోని రైల్వేస్టేషన్లు, నేపాల్‌ పౌరులు ఉండే ప్రాంతాలను జల్లెడ పట్టారు. దోపిడీలో పాల్గొన్న నిందితుల్లో ఒకరైన సునీల్‌ను ముంబయిలో అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం. అతడి నుంచి కీలక సమాచారం సేకరించినట్టు తెలిసింది. పుణెలో ఉండే కల్పన ప్రియుడు వికాస్‌ ఆదేశాలతోనే దోపిడీ పథకం రచించి అమలు చేసినట్టు నిర్దారణకు వచ్చారు.

నేపాల్‌ నుంచి ఉపాధి కోసం కల్పన పుణెకు వచ్చింది. అక్కడ కొంతకాలం ఇళ్లల్లో పనిచేసింది. అక్కడ పరిచయమైన వికాస్‌తో సన్నిహితంగా మెలిగింది. 8 నెలల క్రితం వినయ్‌ రంజన్‌ రే ఇంట్లో పనిచేస్తున్న నేపాలీ మహిళ బంధువుల ఇంటికి వెళ్తూ కల్పనను ఇక్కడ పనిలోకి కుదుర్చింది. అప్పటి నుంచి ఇంటిపని చేస్తూ నమ్మకంగానే నటించింది. ఇటీవల వికాస్‌ ఫోన్‌కాల్‌తో ఒక్కసారిగా పరిస్థితి మారిపోయింది. ఆమె పనిచేస్తున్న ఇంటి వాతావరణం, కుటుంబసభ్యుల గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నాడు. ఆ ఇంట్లో దొంగతనం చేసేందుకు అనువైన పరిస్థితి గురించి ఫోన్‌ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఆమెకు దిశానిర్దేశం చేశాడు.

ఒకరికొకరు పరిచయం లేకుండా : యజమాని ఇంట్లో లేని సమయంలో పథకం అమలు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. దానిలో భాగంగానే వినయ్‌ రంజన్‌ రే బెంగళూరు వెళ్లటాన్ని అవకాశంగా మలచుకున్నారు. దోపిడీకి కొద్దిరోజులు ముందుగానే పుణె, ముంబయి, బెంగళూరుల్లో వంటి నగరాల్లో ఉంటున్న 8 మంది నేపాలీ యువకులను హైదరాబాద్‌ చేరుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. వీరంతా నేపాల్‌ నుంచి వచ్చినా ఒకరికొకరు పరిచయం లేని వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. 9 మంది కలిసి జూబ్లీహిల్స్​లోని ప్రశాసన్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో ముందస్తుగానే రెక్కీ నిర్వహించారు. దొంగతనం చేశాక ఎట్నుంచి ఎలా పారిపోవాలనే అంశంపై చర్చించుకున్నట్టు సమాచారం.

దోపిడీకి పాల్పడ్డాక 9 మంది కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌లో ఆటో ఎక్కి నాంపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ చేరారు. తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కి కాజీపేట్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో దిగారు. అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చారు. సెల్‌ఫోన్లు పగలగొట్టి ఆధారాల్లేకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. కొట్టేసిన సొత్తును వాటాలుగా పంచుకున్నారు. అనంతరం కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరారు. నాలుగైదు రైళ్లలోకి ఎక్కి కిందకు దిగారు. అప్పటి వరకు కలిసే ఉన్న వీరంతా వేర్వేరు విడిపోయి తలోదిక్కు పరార్​ అయ్యారు. ఫేస్​బుక్ మెస్సేంజర్ ద్వారా మంతనాలు సాగించుకుంటూ యూపీ -నేపాల్‌ సరిహద్దు ద్వారా పారిపోయేందుకు ప్లాన్‌ చేసుకున్నారు.

8 మందిలో ముగ్గురు కరుడుగట్టిన నేరస్థులు : ముఠా సభ్యుల్లో ఒకరైన సునీల్‌ ముంబయిలో ఉన్న భార్యతో కలసి పారిపోయేందుకు సిద్ధమవుతుండగా పోలీసులు చుట్టుముట్టినట్టు తెలిసింది. పోలీసులపై దాడి చేసి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించిన నిందితుడి పట్టుకుని హైదరాబాద్‌ తరలించినట్టు సమాచారం. దోపిడీలో పాల్గొన్న వారితో తనకు పరిచయం లేదని హైదరాబాద్‌లోనే వారిని తొలిసారి చూసినట్టు చెప్పటం పోలీసులు విస్మయానికి గురిచేసినట్టు సమాచారం. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పనపై నేరచరిత్ర లేనట్టు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. మిగిలిన 8 మందిలో ముగ్గురు కరుడుగట్టిన నేరస్తులుగా పలు పోలీస్‌స్టేషన్లలో కేసులు నమోదైనట్టు తేల్చారు. హైద‌రాబాద్‌లో దోపిడీ ప‌థ‌కం పూర్త‌యిన‌ట్టు తెలియ‌గానే వికాస్ కూడా పుణె నుంచి నేపాల్ పారిపోయిన‌ట్టు తెలిసింది.

