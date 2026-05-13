ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో మరో నేపాలీ ముఠా కలకలం - 60 తులాల బంగారం, వెండి నగల చోరీ

జవహర్‌నగర్‌ గోల్ఫ్‌ ఎన్‌క్లేవ్‌లో నేపాలీ గ్యాంగ్ చోరీ ఘటన - పుట్టినరోజు వేడుక చేసుకుంటామని నమ్మించిన నేపాలీ ముఠా - విశ్రాంత ప్రొఫెసర్‌ దంపతులకు మత్తుమందు ఇచ్చి దోపిడీ

Nepali Gang in Hyderabad
Jawaharnagar Police Station (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepali Gang Robbery in Jawaharnagar : హైదరాబాద్‌ జవహర్‌నగర్‌లో మరో నేపాలీ ముఠా చోరీ కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో 60 తులాల బంగారం, వెండి నగలు, రూ.30 వేల నగదుతో పరారయ్యారు. విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ అధికారి భార్యను నేపాలీ ముఠా హత్య చేసిన కేసు దర్యాప్తులో ఉండగానే ఈ ఘటన మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా జవహర్‌నగర్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఆందోళన కలిగించింది. దంపతులు దయనీయ పరిస్థితిలో వేడుకోవడంతో ఎలాంటి ప్రాణహాని చేయకుండా వదిలేశారు.

తక్కువ వ్యవధిలోనే నమ్మకంగా నటిస్తూ : మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్​నగర్​లోని కౌకూరు గోల్ఫ్‌ ఎన్‌క్లేవ్‌లో విశ్రాంత ప్రొఫెసర్‌ మురళీధర్‌ మోహన్‌(68), భార్య డాక్టర్‌ విజయలక్ష్మీ(58) నివాసం ఉంటున్నారు. 13 రోజుల క్రితం ఓ నేపాలీ జంట వీరి దగ్గర పనిలో చేరారు. నమ్మకంగా పనిచేస్తూ వారితో సన్నిహితంగా మెలిగారు. ఇటీవలే మరో మహిళ వారి బంధువుగా పరిచయమై మెల్లగా ఇంట్లోకి వచ్చింది. సోమవారం రాత్రి నేపాలీ మహిళ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఇంట్లో చేసుకుంటామని ప్రొఫెసర్‌ దంపతులను అడగడంతో వారు ఏం ఆలోచించకుండా అంగీకరించారు. ఆ సమయంలో మరో ముగ్గురు వారి బంధువులంటూ ఇంటికొచ్చారు.

తాడుతో చేతులను కట్టేసి : అనంతరం ప్రొఫెసర్‌ దంపతులు జన్మదినం కదా అని కేకు తీసుకువచ్చారు. దంపతులు భోజనం చేస్తుండగా నేపాలీ ముఠా జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకొంటున్నట్లు నటించారు. కొద్దిసేపటికి వెనుక నుంచి వచ్చి దంపతులను బెదిరించి తాడుతో చేతులను కట్టేశారు. భయాందోళనకు గురైన వారు మమ్మల్ని ఏమి చేయకండి అంటూ 'మీకు ఏమి కావాలో తీసుకోండి' అని చెప్పారు. దీంతో వారు ఇంట్లో నగలు, విలువైన వస్తువులతో ఉడాయించారు.

మత్తుమందు ప్రభావంతో మరుసటి రోజు వరకు : అనంతరం మత్తు మందు కలిపిన పదార్థాలను వారి చేత బలవంతంగా తినిపించారు. తర్వాత గదిలోకి తీసుకెళ్లి ఇద్దరిని కట్టిపడేసి ఆటోలో పరారయ్యారు. మత్తు మందు ప్రభావంతో దంపతులు మంగళవారం మధ్యాహ్నం వరకు అలానే ఉన్నట్లు సమాచారం. అన్ని గేట్లకు పకడ్బందీగా తాళాలు వేసి దుండగులు పారిపోయినట్లు తెలిసింది. మధ్యాహ్నం కాలనీలో ఇంటివైపు వచ్చిన స్థానికులను గుర్తించిన ప్రొఫెసర్‌ కిటికీలో నుంచి అరవడంతో వారొచ్చి తలుపులు తీశారు. ఈ దోపీడీలో సుమారు ఏడుగురు పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనర్ సుమతి ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

నేపాలీల వివరాలు ఇవ్వాలంటున్న పోలీసులు : మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్‌లో హత్యకు గురైన రిటైర్డ్​ ఐపీఎస్‌ అధికారి వినయ్‌ రంజన్‌ రే భార్య తనూజ కేసులో పోలీసుల ముమ్మర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో నేపాలీలను పనిలో పెట్టుకున్న యజమానుల వివరాలను పోలీసులు తీసుకుంటున్నారు. పనిమనుషులు ఉంటే వారి వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫొటోలను స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్లలో అందజేయాలని ఓనర్లకు సూచించారు. నేపాలీలను పనిలో పెట్టుకున్న వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తనూజ హత్యకు గురైన రోజే హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనర్ సూచించారు.

ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసు : నాంపల్లి స్టేషన్‌ నుంచి నిందితుల పరారీ - యూపీ, బిహార్​లో ముమ్మర గాలింపు

పనిమనిషులుగా చేరారు - అదునుచూసి రూ.2కోట్లు కొట్టేసిన నేపాలీ గ్యాంగ్

TAGGED:

NEPALI GANG IN JAWAHARNAGAR
JAWAHARNAGAR POLICE STATION
JAWAHARNAGAR GOLF ENCLAVE
NEPALI GANG ROBBERY
NEPALI GANG ROBBERY JAWAHARNAGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.