పని చేస్తున్న ఇంట్లో నేపాలీ గ్యాంగ్ భారీ చోరీ - యజమాని కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి?
కార్ఖానా పీఎస్ పరిధిలో నేపాలీ ముఠా చోరీ - దాదాపు రూ.50 లక్షల విలువైన బంగారు నగలు, డబ్బు అపహరణ - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న కార్ఖానా పోలీసులు
Published : November 16, 2025 at 3:57 PM IST
Nepali Gang Theft at Karkhana : హైదరాబాద్ నగరంలోని కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీ దొంగతనం జరిగింది. గన్రాక్ ఎన్క్లేవ్లో కెప్టెన్ గిరి (75) అనే వ్యక్తి ఇంట్లో నేపాల్ ముఠా ఈ దొంగతనానికి పాల్పడింది. గిరి ఇంట్లో పని చేసే నేపాల్కు చెందిన వ్యక్తి మరో నలుగురితో కలిసి ఈ చోరీ చేశాడు. నేపాల్ ముఠా ఇంటి యజమానిపై కర్రలతో దాడి చేసిన అనంతరం అతడిని కట్టేశారు. సినీ ఫక్కిలో ఇంటి యజమాని కాళ్లు చేతులు కట్టేసి, మూతికి ప్లాస్టర్ వేశారు.
అనంతరం దాదాపు రూ.50 లక్షల విలువ చేసే బంగారు నగలతో పాటు నగదును నేపాల్ ముఠా ఎత్తుకెళ్లింది. యజమాని ఒంటిపై ఉన్న నగలను సైతం లాక్కొని పరారయ్యారు. ఆయన ముఖానికి, కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. 25 తులాలకు పైగా బంగారం, రూ.23 లక్షల నగదును దొంగలు చోరీ చేసినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశారు. ఈ చోరీపై కార్ఖానా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నేపాలీ గ్యాంగ్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు 6 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలిస్తున్నారు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా గిరి ఇంట్లో పని చేస్తున్న ఇద్దరు నేపాలీ దంపతులు, పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం దొంగతనం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. క్రైమ్ టీమ్లతో సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.
6 బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం : చోరీ జరిగినప్పుడు యజమాని గిరి ఒక్కడే ఇంట్లో ఉన్నారని కార్ఖానా ఏసీపీ రమేశ్ తెలిపారు. గిరి భార్య పంజాగుట్టలోని బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారని చెప్పారు. ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ దంపతులు రాజు, పూజ, మరో నలుగురు దొంగతనం చేశారని అన్నారు. నిద్రిస్తున్న గిరిని తాళ్లతో కట్టేసి నోటికి ప్లాస్టర్ వేశారని, మత్తు మందు తాగించే ప్రయత్నం చేయగా ఇంటి యజమని వారిని అడ్డుకున్నాడని తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్న నగదు, బంగారం దోచుకున్నారని, గిరి ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని కూడా తీసుకెళ్లారని తెలిపారు. పక్కింటి వాళ్ల సహాయంతో గిరి పోలీసులను సంప్రదించాడని అన్నారు. కేసు నమోదు చేసి ఆరు బృందాలతో గాలింపు చేస్తున్నామని, ఇంట్లో పని చేసే మరో మహిళకు కూడా మత్తు మందు ఇచ్చారని, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి, చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటామని వివరించారు.
"చోరీ జరిగినప్పుడు యజమాని ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉన్న 15 తులాల బంగారం, రూ.లక్ష నగదు దోచుకున్నారు. ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ దంపతులు రాజు, పూజ, మరో నలుగురు ఈ దొంగతనం చేశారు. మత్తు మందు తాగించే ప్రయత్నం చేయగా, గిరి వారిని అడ్డుకున్నారు. గిరి ఒంటిపై ఉన్న బంగారం కూడా దోచుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి 6 బృందాలతో గాలింపు చేస్తున్నాం. ఇంట్లో పని చేసే మరో మహిళకు కూడా మత్తు మందు ఇచ్చారు."- రమేశ్, కార్ఖానా ఏసీపీ
