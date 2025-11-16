ETV Bharat / state

పని చేస్తున్న ఇంట్లో నేపాలీ గ్యాంగ్ భారీ చోరీ - యజమాని కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి?

కార్ఖానా పీఎస్ పరిధిలో నేపాలీ ముఠా చోరీ - దాదాపు రూ.50 లక్షల విలువైన బంగారు నగలు, డబ్బు అపహరణ - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న కార్ఖానా పోలీసులు

Karkhana Theft Case
Karkhana Theft Case (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepali Gang Theft at Karkhana : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీ దొంగతనం జరిగింది. గన్‌రాక్‌ ఎన్‌క్లేవ్‌లో కెప్టెన్‌ గిరి (75) అనే వ్యక్తి ఇంట్లో నేపాల్‌ ముఠా ఈ దొంగతనానికి పాల్పడింది. గిరి ఇంట్లో పని చేసే నేపాల్‌కు చెందిన వ్యక్తి మరో నలుగురితో కలిసి ఈ చోరీ చేశాడు. నేపాల్‌ ముఠా ఇంటి యజమానిపై కర్రలతో దాడి చేసిన అనంతరం అతడిని కట్టేశారు. సినీ ఫక్కిలో ఇంటి యజమాని కాళ్లు చేతులు కట్టేసి, మూతికి ప్లాస్టర్ వేశారు.

అనంతరం దాదాపు రూ.50 లక్షల విలువ చేసే బంగారు నగలతో పాటు నగదును నేపాల్ ముఠా ఎత్తుకెళ్లింది. యజమాని ఒంటిపై ఉన్న నగలను సైతం లాక్కొని పరారయ్యారు. ఆయన ముఖానికి, కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. 25 తులాలకు పైగా బంగారం, రూ.23 లక్షల నగదును దొంగలు చోరీ చేసినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశారు. ఈ చోరీపై కార్ఖానా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నేపాలీ గ్యాంగ్​ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు 6 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలిస్తున్నారు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా గిరి ఇంట్లో పని చేస్తున్న ఇద్దరు నేపాలీ దంపతులు, పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం దొంగతనం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. క్రైమ్ టీమ్​లతో సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.

రెండు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఇంట్లో నేపాల్ గ్యాంగ్ చోరీ - వారి కోసం ఆరు బృందాలు గాలింపు చర్యలు (ETV)

6 బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం : చోరీ జరిగినప్పుడు యజమాని గిరి ఒక్కడే ఇంట్లో ఉన్నారని కార్ఖానా ఏసీపీ రమేశ్‌ తెలిపారు. గిరి భార్య పంజాగుట్టలోని బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారని చెప్పారు. ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ దంపతులు రాజు, పూజ, మరో నలుగురు దొంగతనం చేశారని అన్నారు. నిద్రిస్తున్న గిరిని తాళ్లతో కట్టేసి నోటికి ప్లాస్టర్‌ వేశారని, మత్తు మందు తాగించే ప్రయత్నం చేయగా ఇంటి యజమని వారిని అడ్డుకున్నాడని తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్న నగదు, బంగారం దోచుకున్నారని, గిరి ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని కూడా తీసుకెళ్లారని తెలిపారు. పక్కింటి వాళ్ల సహాయంతో గిరి పోలీసులను సంప్రదించాడని అన్నారు. కేసు నమోదు చేసి ఆరు బృందాలతో గాలింపు చేస్తున్నామని, ఇంట్లో పని చేసే మరో మహిళకు కూడా మత్తు మందు ఇచ్చారని, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి, చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటామని వివరించారు.

"చోరీ జరిగినప్పుడు యజమాని ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉన్న 15 తులాల బంగారం, రూ.లక్ష నగదు దోచుకున్నారు. ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ దంపతులు రాజు, పూజ, మరో నలుగురు ఈ దొంగతనం చేశారు. మత్తు మందు తాగించే ప్రయత్నం చేయగా, గిరి వారిని అడ్డుకున్నారు. గిరి ఒంటిపై ఉన్న బంగారం కూడా దోచుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి 6 బృందాలతో గాలింపు చేస్తున్నాం. ఇంట్లో పని చేసే మరో మహిళకు కూడా మత్తు మందు ఇచ్చారు."- రమేశ్, కార్ఖానా ఏసీపీ

జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో దొంగలు పడ్డారు

సందులో దోచేస్తారు, సూడాన్​లో అమ్మేస్తారు - ఇదీ మొబైల్​ దొంగల తీరు

TAGGED:

KARKHANA THEFT CASE
కార్ఖానా దొంగతనం కేసు
NEPALI GANG THEFT IN KARKHANA
KARKHANA THEFT CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.