జవహర్నగర్ చోరీ కేసులో నేపాలీ గ్యాంగ్ అరెస్టు - బంగారం, వెండి రికవరీ
జవహర్నగర్లో జరిగిన చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - ముగ్గురు నిందితుల అరెస్ట్ - బంగారం, వెండి స్వాధీనం - ఈనెల 12న జరిగిన చోరీ
Published : May 16, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 8:30 PM IST
Police Crack Jawahar Nagar Theft Case : సికింద్రాబాద్ జవహర్నగర్ జరిగిన చోరీ కేసును పోలీసులు 72 గంటల్లో ఛేదించారు. వృద్ధ దంపతులను కట్టేసి ఇంట్లో చోరీ చేసిన నేపాలీ ముఠాలో కీలక నిందితులైన సబీనా, మమత, రమేశ్ను ఉత్తరప్రదేశ్లో మల్కాజిగిరి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 12న జరిగిన చోరీలో నేపాలీ ముఠా విశ్రాంత ఉద్యోగ దంపతుల నుంచి పథకం ప్రకారం భారీగా సొత్తు దోచుకున్నారు.
పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం వచ్చి చోరీ : నిందితుల నుంచి బంగారం, వెండి, నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 8 మంది నేపాలీ ముఠా సభ్యులు చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు. పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం వచ్చారని యజమానులను నమ్మించిన సబీనా.. వృద్ధ దంపతులను కట్టేసి చోరీ చేసింది. యజమాని ఇంట్లో చోరీ చేసేందుకే నేపాలీ వాళ్లను మమత, రమేశ్ రప్పించారని సీపీ తెలిపారు. చోరీ తరువాత వృద్ధ దంపతులు దాదాపు 12 గంటల పాటు సాయం కోసం ఎదురుచూశారని వివరించారు. ఇకముందు ఇంటి యజమానులెవరైనా పనిలో పెట్టుకునే ముందు వారి వివరాలు తాము రూపొందించిన యాప్లో నిక్షిప్తం చేయాలని మల్కాజిగిరి సీపీ సూచించారు.
"మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో దోపిడీ కేసు ఛేధించాము. జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. మురళీమోహన్ ఇంట్లో దోపిడీ చేశారు. నేపాల్కు చెందిన నలుగురు సభ్యులను అరెస్ట్ చేశాం. నిందితులు ఇంటి పనిమనిషిగా చేరి దోపిడీకి ప్రణాళిక రచించారు. దొంగతనానికి ముందు నకిలీ బర్త్డే వేడుక ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు గుర్తించాం. దంపతులకు మత్తు పదార్థం ఇచ్చి అపస్మారక స్థితికి చేర్చారు. చేతులు, కాళ్లు కట్టి బెదిరించారు. సుమారు 60 తులాల బంగారం, 15 కిలోల వెండి దోపిడీ చేసి పరారయ్యారు. నగదు, మొబైల్ ఫోన్లు దొంగతనం చేశారు. ఆటో, స్కూటర్లో పరారయ్యారు. యాప్రాల్ సమీపంలో స్కూటర్ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దేశం విడిచి పారిపోవడానికి గ్యాంగ్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చినట్లు గుర్తించాం. 250కి పైగా సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ పరిశీలించాం. బెంగళూరు, లక్నో, నేపాల్ బోర్డర్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలతో గాలించాం. నలుగురు నిందితుల అరెస్ట్ చేశాం. మరో ముగ్గురు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి బంగారం, వెండి, నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ