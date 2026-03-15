పనిమనిషులుగా చేరారు - అదునుచూసి రూ.2కోట్లు కొట్టేసిన నేపాలీ గ్యాంగ్
ఇంట్లో పనిమనిషులుగా చేరి దోపిడీ పాల్పడిన నేపాల్ దంపతులు - యజమానులు లేని సమయం చూసి లూటీకి స్కెచ్ - రూ.2కోట్లకు పైగా విలువైన వస్తువులు మాయం - జూబ్లీహిల్స్లో నేపాలీల భారీ దొంగతనం
Published : March 15, 2026 at 1:37 PM IST
Nepal Gang Theft In Jubleehills : తిన్నింటి వాసాలు లెక్కపెట్టినట్లు, ఉపాధి పొందుతున్న ఇళ్లల్లోనే దొంగతనాలు చేస్తున్న ముఠాల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్లో మరోసారి భారీ చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఇంట్లో పని చేసేందుకు వచ్చిన నేపాలీ దంపతులు ఓ వ్యాపారి ఇంట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. నెల రోజుల కిందట కూడా ఇదే ప్రాంతంలో ఓ నేపాలీ ముఠా దాదాపు రూ.కోటికిపైగా విలువైన ఆభరణాలు దోచుకెళ్లిన ఘటన చోటుచేసుకున్న విషయం మరువక ముందే ఇలాంటి ఘటనే మరొకటి వెలుగుచూసింది.
కొత్తగా ఇంటి పనిలో చేరి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్–25లోని ప్లాట్ నెంబర్ 305లో పింగళి అనిరుధ్ రెడ్డి, దీపికా రెడ్డి కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. వీరి ఇంట్లో గత పదేళ్లుగా నేపాల్కు చెందిన హరత్ సింగ్, రీమా అనే దంపతులు పనిచేస్తున్నారు. సుమారు 45 రోజుల కిందట వారు నేపాల్కు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో తమ స్థానంలో మహేష్ షాహీ, అప్సర అనే మరో నేపాలీ దంపతులను పనిలో కుదిర్చారు. ఇది వరకు పనిచేసిన వారిపై ఉన్న నమ్మకంతో కొత్తగా చేరిన నేపాల్ దంపతులకు ఇంటిని అప్పజెప్పి శుక్రవారం అనిరుధ్ రెడ్డి, దీపికా రెడ్డి ఊటీకి వెళ్లారు.
చోరీకి చేసి పరార్ : ఇంట్లో యజమానులు లేని పరిస్థితిని ఆసరాగా తీసుకున్న మహేష్ షాహీ, అప్సర దంపతులు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తమ ప్లాన్ అమలు చేశారు. ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్న కట్టర్లు, కత్తులు, ఇనుప రాడ్లతో ఇంట్లోని అల్మారాలను పగులగొట్టారు. అందులో ఉన్న దాదాపు రూ.2 కోట్ల విలువైన పది డైమండ్ నెక్లెస్లు, ఖరీదైన రాడో బ్రాండ్కు చెందిన పది చేతి గడియారాలు, బంగారు ఆభరణాలను అపహరించారు. అనంతరం ఇంట్లోని బీరువాలు, ఇతర వస్తువులను చిందరవందర చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
నిందితులపై కేసు నమోదు : శనివారం ఉదయం ఇంటికి వచ్చిన పనిమనిషి ఇంట్లో సామగ్రి చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం గమనించి కారు డ్రైవర్ అలీకి సమాచారం ఇచ్చింది. ఆయన వెంటనే జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో వెంటనే పోలీసులు, టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఇంటి ప్రాంగణంలో చోరీకి ఉపయోగించిన కత్తులు, కట్టర్లు, ఇనుప రాడ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలను సేకరించి పరిశీలిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రెడ్డి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
నెల రోజుల్లోనే వరుస దోపిడీలు : సీసీటీవీ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే కొన్ని పోలీసు బృందాలు నేపాల్కు వెళ్లగా, మరికొన్ని బృందాలు ఇతర ప్రాంతాల్లో నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టాయి. కాగా నెల రోజుల కిందట ఇదే జూబ్లీహిల్స్లోని నందగిరి హిల్స్లో ఓ నేపాల్ వ్యక్తి పనిలో చేరిన 15 రోజులకే దొంతనం చేసి రూ.కోటికి పైగా విలువగల ఆభరణాలను చోరీ చేశాడు. రవీంద్ర శర్మ అనే వ్యాపారి ఇంట్లో వంటకు సహాయంగా పనిచేసేందుకు, నేపాల్కు చెందిన భూపేంద్ర షాహి అలియాస్ భువన్ అనే వ్యక్తి పనిలో చేరాడు. సంపన్న ఇళ్లల్లో చోరీలే లక్ష్యంగా ఇతణ్ని చబిన్ ఛాంద్ అనే మరో నేపాలీ వ్యక్తి హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చాడు. అలా రవీంద్ర శర్మ ఇంటి పనిలో చేరాడు. ఓరోజు కుటుంబ సభ్యులందరూ బయటకు వెళ్లగా, భూపేంద్ర షాహి వాచ్మెన్, ఇద్దరు పనిమనుషులకు నిద్ర మాత్రలు కలిపిన కూల్డ్రింక్ తాగించి, విలువైన వజ్రాభరణాలను ఎత్తుకెళ్లాడు. పూర్తి వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
