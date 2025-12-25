చిన్నారుల కోసం ఓ స్పెషల్ అంబులెన్స్ ఉందని తెలుసా? - ఆ సేవలు ఉపయోగించుకోండిలా!
సత్పలితాలిస్తున్న నియోనటాల్ అంబులెన్సుల సేవలు - నవజాత శిశువుల మరణాల నివారణే లక్ష్యంగా కార్యచరణ - వరంగల్ జిల్లాలో రెండేళ్లలో 2,271 మందికి సేవలు - 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటున్న సిబ్బంది
Published : December 25, 2025 at 6:12 PM IST
Neonatal Ambulance Services In Telangana : ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నియోనాటల్ అంబులెన్సులు శిశువుల పాలిట సంజీవనిలా మారాయి. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన దీని సేవలు 2023 సెప్టెంబరులో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వేల సంఖ్యలో పసి పిల్లల ప్రాణాలను ఈ నియోనాటల్ అంబులెన్సులు కాపాడాయి. ఇలాంటి అంబులెన్స్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున కేటాయించింది. ఈ వాహనం కోసం ఇద్దరు టెక్నీషియన్లు, ఇద్దరు పైలెట్లను నియమించారు. 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటూ అత్యవసర సమయాల్లో బాధితుల నుంచి ఫోన్ రాగానే క్షణాల్లో వెళ్లి సేవలందిస్తున్నారు. తద్వారా ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు.
అత్యాధునిక పరికరాలు : ఈ ప్రత్యేకమైన వాహనంలో శిశువుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు కావాల్సినటువంటి ఆధునిక పరికరాలున్నాయి. దీనిలో డిఫిబ్లేటర్, అడ్వాన్స్డ్ వెంటిలేటర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, మానిటర్, సిరంజి పంపు, సెక్షన్ ఆపరేటర్, వార్మర్, ఇన్ఫ్యూజన్ పంపు, అంబుబ్యాగ్, నాలుగు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు తదితర పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు మరికొన్ని అత్యాధునిక పరికరాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏడాది వయసులోపున్న శిశువులకు ఈ అంబులెన్స్ సేవలు అందిస్తోంది. పిల్లలకు ఇంటి వద్ద అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా, ఆస్పత్రిలో ఉన్నా నియోనటాల్ అంబులెన్స్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
రెండేళ్లలో 2,271 మందికి సేవలు : వరంగల్ జిల్లాలోని పలు ఆసుపత్రుల నుంచి ఎంజీఎంకు తరలిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే ఎంజీఎం నుంచి హైదరాబాద్లోని నీలోఫర్ హాస్పిటల్కు పసి పిల్లలను తరలిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఈ అంబులెన్స్ సేవలను అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా కొత్త స్వాతి, సదానందం, గణపతి, కిరణ్లను నియమించిందనట్లుగా 108 ఉమ్మడి జిల్లా ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు శివకుమార్ వెల్లడించారు. ఈ రెండేళ్లలో 2,271 మంది శిశువులను అంబులెన్స్లో ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లుగా వివరించారు. ఎంజీఎం నుంచి హైదరాబాద్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్కు 112 మందిని తీసుకెళ్లారు. జిల్లాలో 2025 డిసెంబరు వరకు 891 మంది సేవలు వినియోగించుకున్నారు.
నియోనిటాల్ అంబులెన్స్లో ఉన్న పరికరాలు :
- మానిటర్ : బీపీ(రక్తపోటు), పల్స్, సాచిరేషన్, ఉష్ణోగ్రతను సూచిస్తుంది.
- ఇన్ఫ్యూజన్ పంపు : శిశువుకు సెలైన్ పెట్టినప్పుడు నిమిషానికి, ఎన్ని చుక్కల సెలైన్ పైపు ద్వారా వెళ్లాలనేది ఇన్ఫ్యూజన్ పంపు చూస్తుంది.
- వెంటిలేటర్ (అడ్వాన్స్డ్) : శిశువు శ్వాస తీసుకోలేని సమయంలో కృత్రిమంగా వెంటిలేటర్ ద్వారా శ్వాస అందిస్తూ హాస్పిటల్కు తరలిస్తారు.
- వార్మర్ : శిశువును వెచ్చగా ఉంచేందుకు ఈ పరికరం ఉపయోగపడుతుంది.
- అడ్వాన్స్డ్ ఎక్స్టెండెడ్ డిఫిబ్లేటర్(ఏఈడీ) : సీపీఆర్(కార్డియో పల్మనరీ రిసుసిటేషన్) చేసినా లాభం లేకపోతే అడ్వాన్స్డ్ ఎక్స్టెండెడ్ డిఫిబ్లేటర్(ఏఈడీ)తో షాక్ ఇచ్చి తిరిగి గుండె కొట్టుకునేవిధంగా చేయడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
- సెక్షన్ ఆపరేటర్ : ఫిట్స్ వచ్చిన సమయంలో నోట్లోని నురగను బయటకు తీసేందుకు, ఉమ్మనీరు మింగి శ్వాస తీసుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో నోట్లోని నురగను బయటకు తీసేందుకు ఈ పరికరాన్ని వాడతారు.
తరలింపులో ప్రత్యేకతలు :
- చిన్నారులను తరలింపు సమయంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ, స్టెరైల్ వాతావరణాన్ని తప్పనిసరిగా కల్పిస్తారు.
- సాధారణ అంబులెన్సులో అయితే డ్రైవర్, సాధారణ ఎమర్జెన్సీ టెక్నీషియన్ మాత్రమే ఉంటారు. నియోనాటల్ అంబులెన్సులో శిశు సంరక్షణలో ప్రత్యేక తర్ఫీదు పొందిన నర్సులు లేదా పీడియాట్రిక్ సపోర్ట్ సిబ్బంది కూడా ఉండటం విశేషం.
- 45 రోజుల పాటు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లను వీటి సేవల్లో వినియోగిస్తారు.
- నవజాత శిశువులకు కూడా ఈ నైపుణ్యం కలిగిన సాంకేతిక సహాయకులు సీపీఆర్(కార్డియో పల్మనరీ రిసుసుటేషన్) చేసి ప్రాణాలను కాపాడిన సందర్భాలనేకం.
- 108 అంబులెన్సులో తరలింపు సమయంలో శిశువులు ఆక్సిజన్ లోపం, హైపోథర్మియా(చలి వల్ల శరీరం వేడి తగ్గిపోవడం) కారణంగా మృతి చెందే ప్రమాదం ఎక్కువ. అందువల్ల ఈ నియోనిటాల్ అంబులెన్సులో అవసరమైన వైద్య పర్యవేక్షణ, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ, వెంటిలేషన్ అందించడం వల్ల శిశువు బతికే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
పుట్టగానే ఏడవని నవజాత శిశువు - 108 సిబ్బంది చేసిన పనితో!
చనిపోయాడని నిర్ధారించిన వైద్యులు - సీపీఆర్ చేసి ప్రాణం నిలబెట్టిన అంబులెన్స్ డ్రైవర్