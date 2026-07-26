ఏపీకి మరో భారీ పెట్టుబడి - రూ.1,250 కోట్లతో అయస్కాంతాల తయారీ పరిశ్రమ
తిరుపతి జిల్లా మేనకూరు పారిశ్రామికవాడలో ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్మెంట్ సంస్థ ప్రాజెక్టు - జపాన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నియోడైమియం ఐరన్ బోరాన్ అయస్కాంతాల తయారీ - మొదటి దశలో 1200 టన్నుల ఉత్పత్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 6:08 PM IST
Neodymium Iron Boron Magnets Factory Menakur Tirupati : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామికాభివృద్ధి వేగవంతమైంది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తిరుపతి జిల్లాకు మరో భారీ ప్రాజెక్టు రానుంది. జిల్లాలోని మేనకూరు పారిశ్రామికవాడలో ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన అయస్కాంతాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు కానుంది. ప్రముఖ సంస్థ ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ భారీ ప్రాజెక్టును నెలకొల్పనుంది. ఇందుకోసం రూ.1,250 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టనుంది.
జపాన్ టెక్నాలజీతో : ప్రస్తుతం దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ పరిశ్రమలకు అవసరమైన నియోడైమియం ఐరన్ బోరాన్ అయస్కాంతాలను ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల విదేశీ మారకద్రవ్యం భారీగా ఖర్చవుతోంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్మెంట్ సంస్థ మేనకూరులో ఈ అయస్కాంతాల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అత్యుత్తమ జపాన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ తయారీకి అవసరమైన కీలకమైన ఖనిజ సంపద మన రాష్ట్రంలోనే పుష్కలంగా అందుబాటులో ఉండటం మరో సానుకూల అంశం.
కూటమి ప్రభుత్వ కృషితో ఏపీకి క్యూ : రాష్ట్రంలో కొత్తగా కొలువుదీరిన కూటమి ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక అనుకూల విధానాల ఫలితంగా రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్, సెమీకండక్టర్, పీసీబీ తయారీ పరిశ్రమలు భారీగా ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. ఈ పారిశ్రామిక అనుకూల వాతావరణంలో భాగంగానే ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్మెంట్ సంస్థ ఈ భారీ పెట్టుబడికి ముందుకొచ్చింది. నిజానికి ఈ సంస్థ ఇప్పటికే మేనకూరు పారిశ్రామికవాడ కేంద్రంగా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగానే ఈ నూతన అయస్కాంతాల తయారీ కేంద్రాన్ని కూడా నెలకొల్పాలని నిర్ణయించింది.
25 ఎకరాల కేటాయింపు : ఈ భారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (ఏపీఐఐసీ) ద్వారా మేనకూరు పారిశ్రామిక వాడలో 25 ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. ఈ ప్రాజెక్టును దశలవారీగా విస్తరించనున్నారు. మొదటి దశలో ఏడాదికి 1,200 టన్నుల అయస్కాంతాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యంతో ఈ పరిశ్రమను ప్రారంభిస్తారు. భవిష్యత్తులో ఈ ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని 10 వేల టన్నులకు పెంచే దిశగా యాజమాన్యం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు : ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా మెరుగుపడనున్నాయి. ఈ పరిశ్రమ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. పరోక్షంగా మరికొంత మందికి ఉపాధి దొరకనుంది. పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో అనుబంధ రంగాలు సైతం అభివృద్ధి చెందుతాయి. మొత్తానికి తిరుపతి జిల్లా పారిశ్రామికంగా మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలకంగా మారనుంది.
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