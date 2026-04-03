దారంతో అద్భుతాలు - 3 వేల చిత్రాలు-5 ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన ఉపాధ్యాయుడు

ఒకే దారంతో మొదలుపెట్టి అదే బిందువు వద్ద ముగించే విద్య - ఉపాధ్యాయుడు శివశంకరయ్య అద్భుత ప్రతిభ - కవయిత్రి మొల్ల 14వ తరం వారసుడికి దక్కిన అరుదైన గౌరవం

Published : April 3, 2026 at 6:01 PM IST

​Nellore Teacher Unique Thread Art : కళకు హద్దులు లేవు. సృజనాత్మకతకు అసలే అవధులు లేవు. బొమ్మ గీయాలంటే కుంచె కావాలి. రంగులు కావాలి. కాన్వాస్ కావాలి. కానీ, అవేమీ లేకుండా, కేవలం సన్నటి దారంతో చిత్రాలకు ప్రాణం పోస్తున్నాడు ఒక తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు. ఒక బిందువు దగ్గర దారాన్ని మొదలుపెట్టి, అల్లుకుంటూ వెళ్లి, కచ్చితమైన రూపం వచ్చాక మళ్లీ ఆ దారాన్ని ప్రారంభించిన చోటనే ముగించడం ఈ కళలోని మ్యాజిక్. ప్రపంచంలోనే ఈ తరహా కళను నేర్చుకున్న ఏకైక వ్యక్తిగా ఆయన అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. ఒకవైపు ఉపాధ్యాయుడిగా పాఠాలు చెబుతూనే, మరోవైపు దారంతో దేవుళ్లను, దేశ నాయకులను కళ్ల ముందు నిలబెడుతున్నారు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ శివశంకరయ్య. ఆయన స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం, ఘనతల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

​కవయిత్రి మొల్ల వారసుడు : ​శివశంకరయ్య నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలం చిలకలమర్రి గ్రామంలో ప్రభుత్వ తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు. ​ఆయన స్వగ్రామం మర్రిపాడు మండలం కంపసముద్రం. ​వీరి పూర్వీకులు కర్నూలు ప్రాంతానికి చెందినవారు. ​ఒక గొప్ప చారిత్రక నేపథ్యం ఆయన సొంతం. రామాయణాన్ని అద్భుతంగా రచించిన ప్రఖ్యాత తెలుగు కవయిత్రి 'మొల్ల' 14వ తరం వారసుడిగా శివశంకరయ్య ఘనత వహించారు. ​తన పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన కళాత్మకతను ఆయన ఈ దారం అల్లికల ద్వారా నేటి తరానికి పరిచయం చేస్తున్నారు.

​కరోనా తెచ్చిన మార్పు : ​కరోనా లాక్‌డౌన్ సమయం చాలామందికి కష్టాలను మిగిలిస్తే, శివశంకరయ్యకు మాత్రం ఒక కొత్త కళను నేర్పింది. ​ఆ ఖాళీ సమయంలో విద్యార్థులకు కొత్తగా ఏదైనా నేర్పాలన్న తపనతో ఆయన ఈ దారం అల్లికల కళకు శ్రీకారం చుట్టారు. ​దారంతో అందమైన దేవతా మూర్తుల చిత్రాలు తయారు చేస్తున్నారు. ​జాతీయ నేతలు, ప్రముఖ వ్యక్తుల చిత్రాలను సైతం అచ్చంగా గుద్దినట్లు దారంతో అల్లుతున్నారు. ఒక చిత్రాన్ని అల్లే సమయంలో ఎక్కడైతే దారం అల్లడం ప్రారంభిస్తారో, మొత్తం బొమ్మ పూర్తయ్యాక కచ్చితమైన రూపంతో అదే ప్రదేశానికి దారం చేరుతుంది. ఇదే ఈ కళలోని అరుదైన, క్లిష్టమైన నైపుణ్యం.

​16 డిగ్రీలు, 3000 చిత్రాలు : ​డాక్టర్ శివశంకరయ్య ప్రతిభ కేవలం బొమ్మలకే పరిమితం కాలేదు. చదువులోనూ ఆయన అగ్రగణ్యుడే. ​ఆయనకు చదువుపై ఉన్న ఆసక్తితో ఏకంగా 16 డిగ్రీలు పూర్తి చేశారు. పుస్తకాలు రాయడం అంటే ఆయనకు ఎంతో మక్కువ. ఇప్పటికే ఎన్నో పుస్తకాలను ఆయన రచించారు. ​ఈ త్రెడ్ ఆర్ట్ (దారంతో చిత్రాలు) ద్వారా ఆయన ఇప్పటివరకు ఏకంగా 3,000 చిత్రాలను రూపొందించారు. ​ఈ కళా నైపుణ్యానికి గుర్తింపుగా ఆయన 150కి పైగా స్థానిక, జాతీయ స్థాయి అవార్డులను అందుకున్నారు. ​అంతేకాకుండా ఏకంగా 5 ప్రపంచ రికార్డులను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుని తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణంగా నిలిచారు.

"మా నాన్న పేరు చెన్నయ్య. ఆయన బంకమట్టితో పోలేరమ్మ, అంకాలమ్మ చిత్రాలను తయారు చేసేవారు. నేను బడిలో బోధన చేసేటప్పుడు పిల్లవాళ్లకి దారంతోటి కొత్త రకమైన బొమ్మలు తయారు చేయటం నేర్పాలని భావించాను. కరోనా కాలంలో నేను ఈ కళను ప్రారంభించాను. మొదట్లో దారానికి, వాడే లిక్విడ్‌కి రియాక్షన్ వచ్చేసి మంటలు వచ్చేశాయి. ఆ తర్వాత ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి నాకు నేనే మలుచుకుంటూ ఈ విధానాన్ని తయారు చేశాను. ఇండియాలో ఇంతవరకు ఎవరూ ఇలాంటి కళను చేయలేదని 'ఎన్‌డీసీ' అనే సంస్థ సర్వే చేసి మరీ చెప్పారు. ఒక బొమ్మ విధానాన్ని బట్టి దాన్ని పూర్తి చేయడానికి రెండు నుంచి 3 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది." - డాక్టర్ ఎం. శివశంకరయ్య, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు.

58 పోగుల పసుపు దారంతో దండ- వెంటనే మ్యారేజ్ ఫిక్స్! ఎక్కడో తెలుసా?

సూది, దారంతో మహిళా సాధికారత- 10వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు- స్వశక్తితో విజయం సాధించిన అర్చనా దేవి!

