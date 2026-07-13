బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఏవో హత్య కేసులో పోలీసుల నిర్లక్ష్యం - ఒకేసారి 23 మందిపై బదిలీ వేటు
బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఏవో శ్రీహరి హత్య కేసులో సంచలనం - విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బందిపై చర్యలు - ఒకేసారి 23 మంది పోలీసులను బదిలీ చేసిన జిల్లా ఎస్పీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:16 PM IST
Buchireddypalem Cops Transferred : నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం వ్యవసాయ అధికారి (ఏవో) శ్రీహరి హత్య కేసులో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు, కనబరిచిన నిర్లక్ష్యంపై జిల్లా ఎస్పీ అజితా వెజెండ్ల సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బుచ్చిరెడ్డిపాళెం అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో పని చేస్తున్న ఏకంగా 23 మంది పోలీసులపై ఒకేసారి బదిలీ వేటు వేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : గత నెల 15వ తేదీన బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఏవో శ్రీహరి హత్యకు గురయ్యారు. ఆయన బావమరిది హరికృష్ణ మరో ఇద్దరితో కలిసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. శ్రీహరికి విషపు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపేశారు. అయితే, ఇది హత్య కాదు, గుండెపోటుతో మృతి చెందాడని నిందితులు అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. శ్రీహరి అకాల మరణంపై తోటి ఉద్యోగులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. కానీ, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు లేకపోవడంతో కనీసం పోస్టుమార్టం కూడా చేయకుండానే వదిలేశారు. దీంతో హత్య చేసిన బంధువులే దగ్గరుండి మృతదేహానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేయించారు.
వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు నిజం : శ్రీహరి మరణం తర్వాత కుటుంబంలో ఆస్తి, ఇతర వ్యవహారాలపై గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 6వ తేదీన మృతుడి భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తన భర్తది సహజ మరణం కాదని, అది ముమ్మాటికీ హత్యేనని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. భార్య ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. శ్రీహరిది గుండెపోటు మరణం కాదని, విషపు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చేసిన పక్కా హత్య అని నిర్ధారణ అయింది.
పోలీసుల వైఫల్యం : హత్య జరిగిన వెంటనే ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేయడంలో స్థానిక పోలీసులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. తోటి ఉద్యోగులు అనుమానం వ్యక్తం చేసినా కనీసం పట్టించుకోలేదు. అసహజ మరణం కింద కేసు నమోదు చేసి, పోస్టుమార్టం నిర్వహించకుండానే మృతదేహాన్ని దహనం చేయడానికి ఎలా అనుమతించారన్న దానిపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుచ్చిరెడ్డిపాళెం పోలీసుల తీరుపై జిల్లా ఎస్పీ అజితా వెజెండ్ల సీరియస్ అయ్యారు. స్టేషన్ సిబ్బందిపై అవినీతి ఆరోపణలు రావడం, విధుల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా పరిగణించారు.
ఒకేసారి 23 మంది బదిలీ : ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న ఎస్పీ అజితా వెజెండ్ల సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బుచ్చిరెడ్డిపాళెం అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో పని చేస్తున్న 23 మంది పోలీసులను ఒకేసారి బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అప్పటి సీఐ మాతంగి శ్రీనివాసులు, ఎస్సైని వీఆర్లో ఉంచారు. ఒకేసారి ఇంతమంది పోలీసులను బదిలీ చేయడం నెల్లూరు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మిగిలిన సిబ్బంది పాత్రపై కూడా విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. కాగా, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం నూతన సీఐగా శివరామకృష్ణారెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
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