తీరిన 60 ఏళ్ల కల - సర్వేపల్లి కాలువకట్ట వాసులకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేందుకు గ్రీన్సిగ్నల్
నెల్లూరు నగరంలోని కాలువ కట్టల నిర్వాసితులకు ప్రభుత్వ ఊరట - సర్వేపల్లి కాలువ కట్టపై నివసిస్తున్న 1,215 కుటుంబాలకు లబ్ధి - ఆరు దశాబ్దాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిన కూటమి ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 8:49 PM IST
Nellore Sarvepalli Canal Banks House Pattas : నెల్లూరు నగరంలో దశాబ్దాలుగా కాలువ కట్టల వెంబడి నివసిస్తున్న పేద కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఏళ్లుగా సరైన నివాస హోదా లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న సర్వేపల్లి కాలువ కట్ట వాసులకు అధికారికంగా ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం (కేబినెట్) కీలక ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో పేదల ఇళ్లలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
ఆరు దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర : గత 60 ఏళ్లుగా ఈ కాలువ కట్టల సమస్య అపరిష్కృతంగానే మిగిలిపోయింది. ఎంతోమంది నాయకులు హామీలు ఇచ్చినా అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. కాలువ కట్టను ఆక్రమించి నివసిస్తున్నారనే కారణంతో పేదలు ఎన్నో ఏళ్లుగా భయం భయంగా జీవిస్తున్నారు. తాజాగా కేబినెట్ ఆమోదంతో సర్వేపల్లి కాలువ కట్టపై నివసిస్తున్న సుమారు 1,215 పేద కుటుంబాల ఇళ్లలో వెలుగులు నిండాయి. వారికి శాశ్వత నివాస హక్కు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఫలించిన మంత్రి నారాయణ కృషి : కాలువ కట్టల నిర్వాసితుల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ సుదీర్ఘకాలంగా పోరాటం చేస్తున్నారు. ఆయన చేసిన కృషి ఎట్టకేలకు ఫలించింది. కొద్ది రోజుల క్రితం భగత్ సింగ్ కాలనీ వాసుల సమస్యను పరిష్కరించిన ప్రభుత్వం, అదే తరహాలో ఇప్పుడు సర్వేపల్లి కాలువకట్ట నిర్వాసితులకు కూడా న్యాయం చేసింది. నిరుపేదలకు అధికారికంగా ఇళ్ల పట్టాలు మంజూరు చేస్తూ వారికి కొండంత అండగా నిలిచింది.
త్వరలో సీఎం చేతుల మీదుగా : పేదల ఆరు దశాబ్దాల కలను సాకారం చేసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు మంత్రి నారాయణ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యకు తక్షణమే స్పందించి పరిష్కారం చూపడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే నెల్లూరులో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి, స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ఈ 1,215 కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు ముగింపు పలకడంతో సర్వేపల్లి కాలువ కట్ట వాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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