కథ అడ్డం తిరిగింది - రూ.58 లక్షలకు పాట పాడినా రామానాయుడుపల్లిలో తప్పని ఎన్నిక
Nellore sarpanch auction : నెల్లూరు జిల్లా రామానాయుడుపల్లి సర్పంచ్ పదవిని రూ.58.05 లక్షలకు వేలంలో దక్కించుకున్నా ఎన్నిక తప్పలేదు. అభివృద్ధి కోసం రాంపల్లి గ్రామస్థులు పోటీకి దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:59 PM IST
పల్లె పోరులో వేలం పాటలు కొత్తేమీ కాదు. లక్షలు కుమ్మరించి పంచాయతీని ఏకగ్రీవం చేసుకోవడం చాలాచోట్ల చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ, రూ.58 లక్షలకు పైగా పాట పాడి సర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్న అభ్యర్థికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. అంత భారీ మొత్తం వెచ్చించినా ఏకగ్రీవం కల మాత్రం నెరవేరలేదు. మా ఊరి అభివృద్ధిని గాలికొదిలేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమంటూ అదే పంచాయతీ పరిధిలోని మరో గ్రామం ఏకమైంది. వేలం పాటను కాదని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోటీకి సై అంది. దీంతో లక్షలు వెచ్చించి వేలంలో గెలిచినా, బ్యాలెట్ పోరు తప్పని ఆసక్తికర పరిస్థితి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో నెలకొంది.
మర్రిపాడు మండలం రామానాయుడుపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో పంచాయతీని ఏకగ్రీవం చేసుకునేందుకు ఇక్కడ భారీ స్థాయిలో వేలం పాట నిర్వహించారు. ఈ వేలంలో రామానాయుడుపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొప్పోలు వెంకటేశ్వర్లు ఏకంగా రూ.58 లక్షల 5 వేలకు పాట పాడి సర్పంచ్ పదవిని దక్కించుకున్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తానికి వేలం పాడటంతో ఇక ఎన్నికలు ఉండవని, ఏకగ్రీవం ఖాయమని అంతా భావించారు. కానీ, అనూహ్యంగా కథ అడ్డం తిరిగింది.
రాంపల్లి గ్రామస్థుల తిరుగుబాటు : వేలం పాటలో కొప్పోలు వెంకటేశ్వర్లు సర్పంచ్ పదవిని దక్కించుకున్నప్పటికీ, అదే పంచాయతీ పరిధిలోని రాంపల్లి గ్రామస్థులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఇదే తంతు కొనసాగుతోందని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలోనూ రూ.10 లక్షలు, రూ.20 లక్షలు అంటూ వేలం పాటలు పాడుకుని పదవులు దక్కించుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే గెలిచిన తర్వాత రాంపల్లి గ్రామంలో కనీస అభివృద్ధి పనులను కూడా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ గ్రామం ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోందని మండిపడ్డారు.
వేలం పాటలతో తమ గ్రామానికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని భావించిన రాంపల్లి గ్రామస్థులంతా ఏకమయ్యారు. ఈసారి ఎలాగైనా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తమ సత్తా చాటాలని, తమ గ్రామ అభివృద్ధిని తామే సాధించుకోవాలని గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా రాంపల్లి నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా విజయలక్ష్మి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమెతో పాటు గ్రామంలోని మిగిలిన వారంతా వివిధ వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామినేషన్లు వేసి ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. దీంతో రామానాయుడుపల్లి పంచాయతీ ఏకగ్రీవం కాస్తా రసవత్తర పోరుగా మారింది.
"ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలాగే రూ.10 లక్షలు, రూ.20 లక్షలు అని పాట పాడుకుని సర్పంచ్ పదవిని దక్కించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రూ.58 లక్షలకు పైగా వేలం పాడారు. కానీ పదవిలోకి వచ్చాక మా రాంపల్లి గ్రామ అభివృద్ధి పనులను అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. మా ఊరికి కనీస సౌకర్యాలు కూడా కల్పించట్లేదు. అందుకే ఈసారి మేమంతా ఏకమై ఎన్నికల బరిలో నిలిచాం." -రాంపల్లి గ్రామస్థులు
ఓటర్ల తీర్పే కీలకం : రాంపల్లి గ్రామస్థులు వెనక్కి తగ్గకుండా నామినేషన్లు వేయడంతో, రూ.58 లక్షల 5 వేలకు వేలంలో సర్పంచ్ పదవిని దక్కించుకున్న కొప్పోలు వెంకటేశ్వర్లుకు ఎన్నికలు తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. భారీ మొత్తానికి పాట పాడినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది. మరోవైపు వేలం పాటల సంస్కృతిని వ్యతిరేకిస్తూ అభివృద్ధి ఎజెండాతో రాంపల్లి ప్రజలు పోటీకి దిగడం మండలంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇప్పుడు రామానాయుడుపల్లి పంచాయతీలో వేలం గెలుస్తుందా, లేక రాంపల్లి గ్రామస్థుల పట్టుదల నెగ్గుతుందా అన్నది సర్వత్రా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
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