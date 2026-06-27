ETV Bharat / state

నేడు బారా షహీద్‌ల 'గంధ మహోత్సవం' - 'ఉద్యోగం', 'వివాహం' రొట్టెలకు భారీ డిమాండ్

బారాషాహీద్ దర్గాలో కోలాహలంగా రొట్టెల పండుగ - భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న దర్గా ప్రాంగణం-స్వర్ణాల చెరువులో కోర్కెల రొట్టెలు మార్చుకుంటున్న భక్తులు- బారాషాహీదులను దర్శించుకొని మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు

Nellore Roti Festival Updates
Nellore Roti Festival Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nellore Roti Festival Updates : నెల్లూరు బారాషాహీద్ దర్గాలో రొట్టె పండుగ కోలాహలంగా సాగుతోంది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాక వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివస్తున్న భక్తులతో దర్గా ప్రాంగణం అంతా భక్తులతో, మొక్కులు తీర్చుకోడానికి వచ్చిన వారితో కిటకిటలాడుతోంది. స్వర్ణాల చెరువులో కోరికల రొట్టెలు మార్చుకొని బారా షాహీదులను దర్శించుకుని భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.ఈ పండుగకు దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడకు వస్తుంటారు. వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పోలీసులకు కూడా పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రోజు రాత్రి గంధ మహోత్సవం జరగనుండటంతో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరగనుంది.

ఘనంగా ప్రారంభమైన రొట్టెల పండుగ : మొహర్రం మాసంలో శుక్రవారం నాడు నెల్లూరులో 'రొట్టెల పండుగ' ఘనంగా ప్రారంభమైంది. దర్గా ప్రాంగణం లక్షలాది మంది భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. రోడ్లన్నీ వాహనాలతో నిండిపోయాయి. బారా షహీద్ దర్గా వైపు సాగుతున్న జనసందోహం ఒక భారీ జన ప్రవాహాన్ని తలపించింది. భక్తుల సంఖ్య అధికారిక అంచనాలను మించిపోయింది. దర్గా ప్రాంగణంలో అందరికీ సరిపడా స్థలం లేకపోవడంతో, దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లోనూ, రోడ్డు పక్కన కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. వారు బారా షహీద్‌ల సమాధులను సందర్శిస్తూ, స్వర్ణాల చెరువులో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తూ, రొట్టెలను పరస్పరం మార్చుకుంటున్నారు.

'ఉద్యోగం', 'వివాహం' రొట్టెలకు భారీ డిమాండ్ : ఈ పండుగ సమయంలో ఉద్యోగం, గృహవసతి , వివాహానికి సంబంధించిన రొట్టెలకు విశేష ఆదరణ ఉంది. చాలా మంది స్వర్ణాల చెరువు వద్ద ఈ ప్రత్యేక రొట్టెల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. తరచుగా సంతానం, ఐశ్వర్యం, వ్యాపార విజయం, ఆరోగ్యం కోసం ఉద్దేశించిన రొట్టెలను బదులుగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ పండుగకు హాజరయ్యే భక్తుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతూ వస్తోంది. 2014 తర్వాత పరిస్థితులు మారాయి. అంతకుముందు తగిన వసతులు లేకపోవడం వల్ల సందర్శకుల సంఖ్య నాలుగు లక్షల లోపే ఉండేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన టీడీపీ ప్రభుత్వం 2014 పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. నివేదికల ప్రకారం సందర్శకుల సంఖ్య 2022లో 8.20 లక్షలు, 2023లో 10.45 లక్షలు, 2024లో 14.34 లక్షలుగా నమోదైంది. అలాగే 2025లో ఇది 15.65 లక్షలకు చేరుతుందని అంచనా.

నేడు గంధ మహోత్సవం : బారా షహీద్‌ల 'గంధ మహోత్సవం' శనివారం రాత్రి జరగనుంది. 12 మంది షహీద్‌లు (వీరమరణం పొందిన యోధులు) అమరత్వం పొందిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. కోటమిట్ట అమీనియా మసీదు నుంచి 12 పాత్రలలో గంధపు పేస్ట్‌ను దర్గాకు తీసుకువస్తారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున కడప పెద్ద దర్గా పీఠాధిపతి మాలిక్ ఆరిఫుల్లా హుస్సేనీ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం భక్తులకు పంచే ముందు 'బారా షహీద్‌'ల సమాధులకు ఆ గంధాన్ని పూస్తారు.

"గత ఏడాది మా కుమారుడి కోసం మేము ఇక్కడ 'సంతానం' 'ఉద్యోగం' కోరుతూ 'రొట్టె'లను సమర్పించాము. ఆ కోరికలు అదే ఏడాదిలో నెరవేరాయి. దానికి కృతజ్ఞతగా, మేము ఈ ఉత్సవానికి తిరిగి వచ్చి 12 రొట్టెలను పంపిణీ చేశాము. అలాగే మా ఇంటి శ్రేయస్సు కోసం 'బర్కత్' (అభివృద్ధి/సమృద్ధి) రొట్టెను కూడా తీసుకున్నాము. మాకు అంతా శుభం జరిగింది"_షమీమా, అనంతరం.

నెల్లూరులో బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండుగ - భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న స్వర్ణాల చెరువు

కోరికలు తీర్చే 'రొట్టెల పండుగ'కు సర్వం సిద్ధం - రేపట్నుంచి 5 రోజులపాటు భక్తుల సందడి

TAGGED:

APPLICATION OF SANDALWOOD PASTE
ROTI FESTIVAL
నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ
BARA SHAHEED DARGAH
NELLORE ROTI FESTIVAL UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.