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ముగిసిన బారాషాహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగ - చివరి రోజు దర్శించుకున్న మంత్రి ఆనం

ఐదురోజుల్లో భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు - కోర్కెలు నెరవేరాలని రొట్టెలు పంచుకున్న భక్తులు - బారాషాహీద్‌ దర్గా మత సామరస్యానికి వేదికన్న మంత్రి ఆనం

Nellore Roti Festival Successfully Completed
Nellore Roti Festival Successfully Completed (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:02 AM IST

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Nellore Roti Festival Successfully Completed: నెల్లూరు నగరంలోని స్వర్ణాల చెరువు తీరాన ఐదు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా సాగిన బారాషాహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగ ఘనంగా ముగిసింది. కులమతాలకు అతీతంగా, మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ ఉత్సవానికి దేశ, విదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. బారాషాహీద్ (పన్నెండు మంది అమరవీరులు) దర్గాను దర్శించుకుని, తమ కోర్కెలు నెరవేరాలని కాంక్షిస్తూ భక్తులు ఒకరికొకరు రొట్టెలు మార్చుకున్నారు.

మంత్రి ఆనం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు : ఉత్సవాల చివరి రోజున రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దర్గాను సందర్శించి బారాషాహీదులకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. చాదర్ సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, బారాషాహీద్ దర్గా అఖండ మత సామరస్యానికి వేదిక అని కొనియాడారు. రొట్టెల పండుగకు వచ్చే భక్తుల నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు.

"బారా షహీద్ దర్గాను కేవలం 2,000 నుంచి 3,000 మంది భక్తులు మాత్రమే సందర్శించే రోజుల నుంచి, నేడు లక్షలాది మంది సందర్శించి తమ విశ్వాసాన్ని చాటుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చే స్థాయికి జరిగిన పరిణామాన్ని నేను స్వయంగా చూశాను. ఇక్కడి 'రొట్టెలను' తీసుకువెళ్లడానికి భారతదేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా, విదేశాల నుంచి కూడా ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఆ విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టడం నేడు మనందరి బాధ్యత".-ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి.

అధికారులకు ఘన సత్కారం : పండుగ ముగింపు సమావేశంలో దర్గా కమిటీ ప్రతినిధులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఐదు రోజుల పాటు ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా, భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అహర్నిశలు శ్రమించిన వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులను, సిబ్బందిని దర్గా కమిటీ ఘనంగా సత్కరించింది. తాగునీరు, పారిశుధ్యం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భద్రతా ఏర్పాట్లలో అధికారులు చూపిన చొరవను కమిటీ సభ్యులు అభినందించారు.

సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుందాం: వక్ఫ్ బోర్డు ఛైర్మన్ : ఈ ముగింపు సభలో వక్ఫ్ బోర్డు రాష్ట్ర ఛైర్మన్ అబ్దుల్ అజీజ్ మాట్లాడుతూ రొట్టెల పండుగ అనేది కేవలం ఒక ప్రాంతానికో, మతానికో పరిమితం కాదని, ఇది మానవత్వానికి, సోదరభావానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఇలాంటి గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు అందిస్తూ, మరింత పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఐదు రోజుల పాటు భక్తుల కోలాహలం, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో నెల్లూరు నగరం భక్తి సాగరంలో ఓలలాడింది. ఈ ఏడాది కూడా రొట్టెల పండుగ విజయవంతంగా ముగియడంతో అటు అధికారులు, ఇటు దర్గా కమిటీతో పాటు స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"చాలామంది రాజకీయ నాయకులు తమ స్వప్రయోజనాల కోసం ప్రజల మధ్య ఉన్న మతపరమైన - కులపరమైన విభజనలను వాడుకుంటారు. అటువంటి వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండాలని, అలాగే మత సామరస్యాన్ని పెంపొందించే ఇలాంటి పండుగలను జరుపుకోవడం ద్వారా ఆ సంప్రదాయాన్ని భావి తరాలకు అందించాలని నేను అందరినీ కోరుతున్నాను".-అబ్దుల్ అజీజ్, వక్ఫ్ బోర్డు రాష్ట్ర ఛైర్మన్.

చివరి రోజుకు చేరిన రొట్టెల పండుగ - జనసంద్రమైన స్వర్ణాల చెరువు

మూడో రోజు ఐదు లక్షల మంది భక్తుల రాక – కోర్కెల రొట్టెల కోసం స్వర్ణాల చెరువులో సందడి

TAGGED:

ROTTELA PANDUGA MUGIMPU
MINISTER ANAM NARAYANA REDDY
బారాషాహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగ
NELLORE ROTI FESTIVAL COMPLETED

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