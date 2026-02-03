టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు - మాజీ మంత్రి కాకాణికి పోలీసుల నోటీసులు
చంద్రబాబు, సోమిరెడ్డిలపై అసభ్యవ్యాఖ్యలు చేశారని కాకాణిపై టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు - కండిషన్ బెయిల్పై ఉండి కూడా పోలీసు, చట్టాలను లెక్కచేయడం లేదని టీడీపీ శ్రేణుల ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:15 PM IST
Police Notices to Kakani Govardhan Reddy: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి మురికి వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ నాయకులు నెల్లూరు జిల్లా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన పోలీసులు నెల్లూరులోని కాకాణి ఇంటికి వెళ్లి నోటీసులు అందజేశారు. కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి మూడు రోజుల క్రితం మీడియా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డిపై పరుష పదజాలంతో మాట్లాడారు. చంద్రబాబు, సోమిరెడ్డి తల్లిదండ్రులపై మురికి వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దీనిపై టీడీపీ నేతలు స్పందించారు. కొన్నాళ్లుగా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా, రెచ్చగొట్టే ధోరణితో కాకాణి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని, కండిషన్ బెయిల్పై ఉండి కూడా పోలీసు, చట్టాలను లెక్కచేయడం లేదని టీడీపీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామంటూ బహిరంగంగా అధికారులను బెదిరిస్తున్నారని పోలీసులకు టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదులతో నెల్లూరు రూరల్, పొదలకూరు, మనుబోలులో కేసులు నమోదు చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇదే ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని టీడీపీ నేతలంటున్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో అంబటి రాంబాబు, విజయవాడ జోగి రమేష్ అసభ్య పదజాలంతో చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్కల్యాణ్లను విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
విడదల రజినిపై కేసు: పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి విడదల రజినిపై కేసు నమోదు చేశారు. విడదల రజినితో పాటు 21 మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై స్థానిక టీడీపీ కార్యకర్తల ఫిర్యాదు మేరకు యడ్లపాడు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గత నెల 30వ తేదీన యడ్లపాడు మండలం బోయపాలెంలో వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో విడదల రజిని చేపట్టిన శుద్ధి కార్యక్రమం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. తిరుమల లడ్డూ అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రచారాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆమె ఆలయంలో పరిసరాలను శుభ్రం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకోవడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం, ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించి టీడీపీ నేతలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు యడ్లపాడు పోలీసులు రజినితో పాటు వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు చేశారు.
