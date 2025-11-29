కత్తులతో దాడి - కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు - ఓ హత్య కేసులో నిందితులను పట్టుకునే క్రమంలో ఘటన
గంజాయి బ్యాచ్ కిరాతకం - విక్రయాలకు అడ్డొస్తున్నారని వ్యక్తి దారుణ హత్య - పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై కత్తులతో దాడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 8:13 AM IST
Nellore Penchalaiah was Killed in Front of His Children: సామాజిక స్పృహతో మెలగడమే అతడి పాపమైంది. విచ్చల విడిగా జరుగుతున్న గంజాయి విక్రయాలను అడ్డుకోవడమే అతడు చేసిన నేరమైంది. ఆ ప్రాంతంలో మార్పు కోసం పరితపించడమే అతడి ప్రాణాలకు శాపమైంది. ఒకరు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 9 మందితో కూడిన గంజాయి బ్యాచ్ కిరాతకానికి కత్తులతో వారు జరిపిన వికృత దాడికి కన్నబిడ్డల ఎదుటే పెంచలయ్య అనే వ్యక్తి కడతేరిపోయాడు. అతడి కుటుంబం దిక్కులేనిదిగా మారింది. నెల్లూరు గ్రామీణం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో నిన్న (శుక్రవారం) సాయంత్రం జరిగిన ఈ దారుణం జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో పోలీసుల కాల్పులు జరిగాయి. ఓ హత్య కేసులో నిందితుడిని పట్టుకునే క్రమంలో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. నిన్న రాత్రి కల్లూరుపల్లి హోసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో పెంచలయ్య అనే వ్యక్తిని కొందరు హత్య చేశారు. ఈ కేసులో నిందితులు ఫ్యాక్టరీ వద్ద దాక్కుని ఉన్నారనే సమాచారంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లగా నిందితులు కత్తులతో దాడికి దిగారు.
ఈ క్రమంలో ఆదినారాయణ అనే కానిస్టేబుల్కు గాయాలు అయ్యాయి. అప్రమత్తమైన పోలీసులు నిందితులపై కాల్పులు జరిపారు. జేమ్స్ అనే నిందితుడి మోకాలికి గాయాలు అయ్యాయి. మరో 9 మంది నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు జేమ్స్, కానిస్టేబుల్ ఆదినారాయణ నెల్లూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అసలు ఏం జరిగిందంటే?
నెల్లూరు గ్రామీణం పరిధిలోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో కె.పెంచలయ్య (38), దుర్గా దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ఎలక్ట్రీషియన్ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. పెంచలయ్య కొన్ని ఏళ్ల కిందట బోడిగాడితోట నుంచి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి మారారు. సమాజ స్పృహతో పాటు వామపక్ష భావజాలం ఉండే ఈయన సీపీఎంలో నాయకుడిగా, ఆర్డీటీ కాలనీ ముత్యాలమ్మ గ్రామాభివద్ధి కమిటీ సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నారు. కాలనీలో కొందరు యువకులు గంజాయి తాగడం విచ్చలవిడిగా విక్రయాలు జరగడం గమనించి వారిని అడ్డుకున్నారు. సదరు విక్రయాలు ఓ మహిళ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయని తెలిసి పోలీసులకు సైతం సమాచారం అందించే వారు. దీంతో ఆయనపై కక్ష పెంచుకున్న గంజాయి బ్యాచ్ ఎలాగైనా అంత మొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కక్ష గట్టి కత్తులతో వెంటాడి: నిన్న (శుక్రవారం) సాయంత్రం పిల్లలతో స్కూటీపై ఇంటికి వెళుతుండగా హౌసింగ్ బోర్డు ఆర్చి వద్ద 9 మంది గుర్తు తెలియని యువకులు పెంచలయ్యను అడ్డుకున్నారు. మాకే అడ్డొస్తావా నువ్వు అంటూ ఒక్కసారిగా వారంతా కత్తులతో దాడికి పాల్పడ్డారు. బాధితుడు ప్రాణ భయంతో పారిపోతుండగా వెంటాడి పొడిచి మరీ పరారయ్యారు. తీవ్ర గాయాలైన పెంచలయ్యను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. నెల్లూరు గ్రామీణం డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, ఇన్స్పెక్టర్ వేణు, సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు.
ఇంతకూ ఎవరా మహిళ?
ఓ మహిళ గంజాయి బ్యాచ్ను నడిపిస్తుండటం వ్యాపారానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే కారణంతో ఏకంగా హత్య చేయించడం నెల్లూరు జిల్లాలో సంచలనం రేపింది. స్థానికంగా విచ్చలవిడిగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్నా పోలీసులు పట్టించు కోలేదని దాంతో దుండగులు చివరకు హత్యకూ బరి తెగించారని స్థానికులు ఆరోపించారు. గతంలో ఎన్నో సార్లు నెల్లూరు గ్రామీణం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని అయినా ఫలితం లేకపోయిందని, చివరకు పెంచలయ్య ప్రాణాలు తీశారని స్థానిక యువకులు మండిపడ్డారు.
