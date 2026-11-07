నెల్లూరులో పసుపు ప్రభంజనం - రూరల్లో క్లీన్ స్వీప్ - ఒకే ఓటుతో ఉత్కంఠ విజయం
Nellore Parishad election results: నెల్లూరు జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. రూరల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేయగా, మెజారిటీ ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో పసుపు జెండా ఎగురవేసి భారీ ఆధిక్యం కనబరిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:13 PM IST
నెల్లూరు జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు దూసుకుపోతున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 35 జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉండగా, అందులో 5 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 30 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అలాగే 440 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గానూ 78 ఏకగ్రీవం కాగా, 362 స్థానాల్లో పోలింగ్ నిర్వహించారు. తాజా ఫలితాల్లో టీడీపీ అత్యధిక స్థానాల్లో గెలుపొంది సత్తా చాటుకుంది.
వెంకటగిరి జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని టీడీపీ బోణీ కొట్టింది. దుత్తలూరు, చేజర్ల జడ్పీటీసీ స్థానాల్లోనూ ఆ పార్టీ అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు. నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ఏకపక్ష విజయం నమోదు చేసింది. ఇక్కడ టీడీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఒక జడ్పీటీసీ స్థానంతో పాటు మొత్తం 12 ఎంపీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఈ నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలవలేకపోయింది.
ఆత్మకూరు ఎమ్మెల్యే మేకపాటి విక్రమ్రెడ్డి సొంత గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన స్వగ్రామమైన బ్రాహ్మణపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి సుమతి 189 ఓట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు. చిల్లకూరు మండలం తమ్మినపట్నం ఎంపీటీసీ ఎన్నిక లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద ఉత్కంఠ రేపింది. ఇక్కడ లెక్కింపులో మొదట ఆరు ఓట్ల తేడా రావడంతో అధికారులు అభ్యర్థుల సమక్షంలో రీకౌంటింగ్ నిర్వహించారు. రీకౌంటింగ్ పూర్తయ్యే సరికి టీడీపీ అభ్యర్థి అరుణ కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు.
నియోజకవర్గాల వారీగా ఆధిక్యం ఇలా : గూడూరులో వెలువడిన 37 ఎంపీటీసీ స్థానాల ఫలితాల్లో టీడీపీ 13 స్థానాల్లో గెలుపొందగా, వైఎస్సార్సీపీ 1, జనసేన 1 స్థానంలో గెలిచాయి. కోవూరులో 81 స్థానాలకు గానూ టీడీపీ అత్యధికంగా 37 చోట్ల గెలిచింది. వైఎస్సార్సీపీ 5, సీపీఎం 1, బీజేపీ 1, స్వతంత్రులు 4 చోట్ల గెలుపొందారు. ఉదయగిరిలో 83 స్థానాల్లో ఫలితాలు వెలువడగా, టీడీపీ 37, వైఎస్సార్సీపీ 10 స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. సర్వేపల్లిలో 79 స్థానాల్లో టీడీపీ 14 చోట్ల విజయం సాధించగా, వైఎస్సార్సీపీ 12, బీజేపీ 1, కాంగ్రెస్ 1 స్థానంలో గెలిచాయి. ఇక్కడ ప్రధాన పార్టీల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. కావలిలో 47 స్థానాల్లో టీడీపీ 20 స్థానాలు దక్కించుకోగా, జనసేన 1 స్థానంలో గెలుపొందింది. ఆత్మకూరులో 67 స్థానాల్లో టీడీపీ ఏకంగా 39 కైవసం చేసుకుని సత్తా చాటింది. వైఎస్సార్సీపీ 6, ఇండిపెండెంట్ ఒకచోట గెలిచారు.
ఓవరాల్గా భారీ ఆధిక్యం : జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఎంపీటీసీ ఫలితాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మొత్తం ఫలితాల్లో టీడీపీ 160 ఎంపీటీసీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ 34 స్థానాలకే పరిమితమైంది. జనసేన 2, బీజేపీ 2, సీపీఎం 1, కాంగ్రెస్ 1, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు.
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