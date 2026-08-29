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ఏసీ ఫంక్షన్‌ హాల్‌ - ఆకర్షణీయ ఇంటీరియర్‌, లైటింగ్ - అద్దె కేవలం రూపాయి

సెంట్రలో ఏసీతో నిర్మించిన కార్పొరేషన్‌ - ఫంక్షన్ హాల్ కాంప్లెక్స్‌లోనే అత్యాధునిక జిమ్‌ - సరదాగా గడిపేందుకు ఆహ్లాదకర పార్క్‌ - చిన్నపిల్లల కోసం ఆట సౌకర్యాలు

Function Hall Available For One Rupee
ఒక్క రూపాయికే అద్దెకు పంక్షన్‌ హాల్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 5:05 PM IST

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Function Hall Available For One Rupee: ప్రస్తుతం రూపాయికి ఏం వస్తుందంటే ఠక్కున చెప్పగలరా? ఏఐని అడిగినా మహా అయితే ఓ చాక్లెట్‌ కొనుక్కోవచ్చని సమాధానమిస్తుంది! కానీ, నెల్లూరు కార్పొరేషన్‌ మాత్రం రూపాయి ఇస్తే చాలు వివాహాది శుభకార్యాలకు హైటెక్‌ ఫంక్షన్‌ హాల్‌ అద్దెకు ఇస్తానంటోంది! అది కూడా సెంట్రల్ ఏసీ సౌకర్యంతో. ఏంటి అవాక్కయ్యారా? నెల్లూరులోనే కాదు, రాష్ట్రంలోనూ ఇప్పుడిదే ట్రెండింగ్ టాపిక్‌.

విశాలమైన ఫంక్షన్‌ హాల్‌. అందులో సెంట్రల్‌ ఏసీ. ఆకర్షణీయ ఇంటీరియర్‌, లైటింగ్ ఐనా ఒక్కరోజు అద్దెఎంతో తెలుసా? కేవలం రూపాయి. ఔను నిజమే. ప్రస్తుతం వివాహాది శుభకార్యాలు చేద్దామని ఏ ఫంక్షన్‌ హాల్‌కు వెళ్లినా కనీస 50 వేల అద్దె చెల్లించాల్సిందే. ఏసీ బిల్లు అదనం. కానీ నెల్లూరు రేబాలవారి వీధిలో కార్పొరేషన్‌ నిర్మించిన ఈ ఫంక్షన్ హాల్ అద్దె కేవలం ఒక్క రూపాయి మాత్రమే. అలాగని ఇదేదో చిన్న హాల్ కాదు. ఐదు వేల మంది అతిథులు హాజరవ్వొచ్చు. ప్రైవేటు ఫంక్షన్‌ హాల్స్‌కు దీటుగా కోటీ 50 లక్షల రూపాయలతో దీన్ని నిర్మించారు.

నెల్లూరులో ఒక్క రూపాయికే అద్దెకు పంక్షన్‌ హాల్‌ (ETV Bharat)

అందరికోసం ఈ నిర్ణయం: పేదలు, మధ్య తరగతి వారు శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి రూపాయికే ఫంక్షన్‌హాల్‌ను నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇటీవలే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఈ హాల్‌ను ఆగస్టు 16న మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు. అప్పుడే దీన్ని రూపాయికి అద్దెకు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హాలు మొత్తం సెంట్రల్‌ ఏసీ, టైల్స్‌తో కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో నిర్మించారు. దీని సామర్థ్యం 5 వేలు కాగా, పార్కింగ్‌ సౌకర్యమూ ఉంది. ఎన్‌క్యాప్‌ నిధులు రూ.25 లక్షలు, కార్పొరేషన్‌కు చెందిన రూ.1.15 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.

అత్యాధునిక జిమ్‌, పిల్లలు ఆడుకునేందుకు పార్క్‌, ఇవి కూడా ఈ ఫంక్షన్ హాల్ కాంప్లెక్స్‌లోనే ఉన్నాయి. మగవారు, ఆడవాళ్లు వేర్వేరుగా వ్యాయామాలు చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఫీజు ఏమీ తీసుకోరు. బయటకొచ్చి చూస్తే పక్కనే పార్క్‌ కనిపిస్తుంది. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు సౌకర్యాలు, వాకింగ్‌ ట్రాక్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ సౌకర్యాలపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'చూడడానికి భయపడే ప్రాంతాన్ని మంత్రి నారాయణ చొరవతో కోటీ 40 లక్షల రూపాయలతో ఫంక్షన్​హాల్​ నిర్మాణం చేయించారు. పేదలకు సాయం అందించాలనే లక్ష్యంతోనే దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో ఇక్కడ చిన్నపిల్లల ఆస్పత్రి ఉండేది. క్రమక్రమంగా దాని ఆదరణ తగ్గిపోయి, దాదాపు 10 ఏళ్లుగా అది నిర్వీర్యంగా ఉంది. దీన్ని మంత్రి ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఇలా తీర్చిదిద్దారు. మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది.' -స్థానికులు

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