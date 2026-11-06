చదువుల తల్లికి అండగా నారా లోకేశ్ - నెల్లూరు బాలికకు మళ్లీ విద్యాభాగ్యం
Nara Lokesh helps Nellore girl : మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవతో నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ బాలిక మళ్లీ బడి బాట పట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:48 AM IST
చదువుకు దూరమై కన్నీరుమున్నీరైన ఓ బాలికకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అండగా నిలిచారు. తనను చదువుకోనివ్వడం లేదంటూ ఆ బాలిక సోషల్ మీడియాలో చేసిన అభ్యర్థనకు మంత్రి స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లాకు ప్రత్యేకంగా దిశానిర్దేశం చేయడంతో ఆ బాలిక మళ్లీ బడి మెట్లు ఎక్కింది. అధికారుల బృందం స్వయంగా వెళ్లి తండ్రికి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడంతో ఆ బాలిక విద్యా ప్రయాణానికి ఉన్న ఆటంకాలు తొలిగిపోయాయి.
నెల్లూరు జిల్లా కొండాపురం కేజీబీవీ (KGBV) పాఠశాలలో ఓ బాలిక పదో తరగతి చదువుతోంది. అయితే, తండ్రి ఆమెను బడి మాన్పించడంతో ఆవేదనకు గురైంది. తనను మళ్లీ చదువుకునేలా చూడాలని కోరుతూ ఎక్స్ వేదికగా ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది. ఈ వీడియో చూసిన లోకేశ్ చలించిపోయారు. "నా బృందం ఈ వీడియోను నాకు చూపించింది. ఆ చిన్నారి ఆవేదన నా హృదయాన్ని హత్తుకుంది. కలెక్టర్ స్వయంగా జోక్యం చేసుకుని ఆ తండ్రికి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి. ఆ పాప చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చూడాలి" అని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
అమ్మా కంగారు పడకు నేనున్నాను : ఇదే సమయంలో ఆ చిన్నారికి మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా కొండంత భరోసా ఇచ్చారు. "అమ్మా కంగారు పడకు, నేను నీకు అండగా ఉంటాను. నువ్వు ఎంతవరకు చదువుకోవాలనుకుంటే అంతవరకు చదువుకో. నీ ప్రయాణానికి నా పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది" అని భరోసా ఇచ్చారు. నెల్లూరు కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లాను ఈ విషయంలో ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు.
My team shared this video with me. The young girl’s plea to continue her education is truly heart-touching. I request the Kadapa Collector to personally step in, counsel her father, and ensure she is allowed to pursue her studies without hindrance. Don’t worry, Amma, I stand with you. Study as much as you wish - I will support your journey completely. @OfficeofNL, please pursue. @CollectorKadapa— Lokesh Nara (@naralokesh) November 4, 2026
మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలతో నెల్లూరు జిల్లా యంత్రాంగం వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ఆదేశాలతో రెవెన్యూ, పోలీస్, విద్యాశాఖ అధికారుల బృందం ఆ బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది. తండ్రితో సుదీర్ఘంగా మాట్లాడి, కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. చదువు ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. దీంతో ఆయన మనసు మారడంతో, కొండాపురం కేజీబీవీలో ఆ బాలికకు తిరిగి ప్రవేశం కల్పించారు. మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలకు తక్షణమే స్పందించి బాలికను మళ్లీ పాఠశాలకు పంపిన కలెక్టర్, ఎస్పీలను ఈ సందర్భంగా మంత్రి అభినందించారు. ఆ బాలిక ఉన్నత విద్యా లక్ష్యాలను చేరుకునేలా ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.
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