రాష్ట్ర రహదారులపై రక్తపాతం - జాతీయ స్థాయిలో నెల్లూరు జిల్లాకు 75వ స్థానం

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో జాతీయ స్థాయిలో 75వ స్థానంలో నెల్లూరు జిల్లా - మరణిస్తున్న వారిలో రాష్ట్రంలోనే ప్రథమం!

Accidents_on_Highways
Accidents_on_Highways (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Nellore District Ranks 75th Nationally in Road Accidents: కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ(మోర్త్‌) జాతీయ స్థాయిలో ఈ ఏడాది జరిగిన ప్రమాదాల తీరుతెన్నులను పరిశీలించి టాప్‌ 100 జిల్లాలను గుర్తించగా నెల్లూరు జిల్లా 75వ స్థానంలో ఉంది. ఇంక రాష్ట్రంలో పరిశీలిస్తే జిల్లాలో ఎక్కువ మంది మృతి చెందడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు అత్యధికంగా జరుగుతున్న 5 జిల్లాల్లో ఒకటైన నెల్లూరు జిల్లాలో రాష్ట్ర సగటు కన్నా ఎక్కువగా చోటు చేసుకున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో రహదారి భద్రతా మండలి సమావేశంలో ఇటీవల వెల్లడైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై 42 శాతం ప్రమాదాలు జరిగితే జిల్లాలోనే 50 శాతం వరకు ఉన్నాయి. 2 ఏళ్లలో 1588 సంఘటనలు పరిశీలిస్తే మృతుల్లో 42 శాతం మంది ఇక్కడి వారే ఉండడం దురదృష్టకరం.

ప్రాణాంతక రహదారులు: జిల్లాలో కోల్‌కత-చెన్నై, నెల్లూరు- ముంబయి, వెంకటగిరి- పామూరు, సీతారామపురం- దుత్తలూరు జాతీయ రహదారులపై ప్రమాదాలు భారీగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇంక రాష్ట్ర రహదారుల్లోను ఇదే రకంగా ఉంది. నెల్లూరు- ప్రకాశం జిల్లా అనుసంధానంగా ఉన్న సంగం-కలిగిరి రహదారిలో సంగం సమీపంలో ప్రమాదకర మలుపు వద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదాలు జరుగుతూ ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గ్రామాలకు మధ్య వెళుతున్న జాతీయ రహదారుల్లో పైవంతెనలు లేకపోవడమే ముఖ్య కారణమని అధికారులు గుర్తించారు.

ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అమలైతే ప్రమాదాలకు చెక్‌: రహదారి భద్రతా మండలి సమావేశంలో అతివేగాన్ని నియంత్రించేందుకు వాహనాల్లో స్పీడ్‌ గవర్నర్‌ ఏర్పాటు చేయాలని, వేగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించేందుకు వీలుగా జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై ప్రతి అరకిలోమీటరు పరిధిని కవర్‌ చేసేలా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి ఆర్టీజీఎస్‌తో అనుసంధానం చేయాలని నిర్ణయించారు. అతి వేగంతో వెళ్లే వాహనాలను సీజ్‌ చేయాలని సూచించారు. సేవ్‌లైఫ్‌ ఫౌండేషన్‌ సంస్థ అధ్యయనం మేరకు మద్యం తాగి డ్రైవింగ్‌ చేయడం, హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్‌ ధరించకపోవడం, అతివేగం కారణాలుగా గుర్తించింది.

వాహన సామర్థ్యానికి మించి రవాణా చేస్తే కేసులతో అరికట్టాలని, డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇప్పించాలని సూచించింది. ట్రామాకేర్‌ సెంటర్లను బలోపేతం చేయాలని, బ్లాక్‌స్పాట్లను సరిచేయాలని, సత్వర రక్షణ ఏర్పాట్లు చేయాలని పేర్కొంది. జాతీయ రహదారుల్లో మద్యం దుకాణాలు లేకుండా కట్టడి చేయాలని తెలిపింది.

  • జిల్లాలో వివిధ మార్గాల్లో బాక్‌స్పాట్లు 76
  • జాతీయ రహదారుల్లో 54
  • రాష్ట్ర రహదారుల్లో 32
  • వాహనాల వారీగా ప్రమాదాలు
  • ద్విచక్రవాహనాలు : 504
  • కారు లైట్ వాహనాలు : 316
  • లారీ : 259
  • ఆటో : 161
  • గుర్తుతెలియనివి : 134
  • ఆర్టీసి : 53
  • ప్రైవేట్‌ బస్సులు : 39
  • ట్రాక్టర్లు : 79
  • ఇతర : 43

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

