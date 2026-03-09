విజ్ఞప్తిపై స్పందించిన కలెక్టర్ - కబ్జాకోరు నుంచి ఆమెకు దక్కిన ఇల్లు
అప్పు చెల్లించలేదని ఇంటిని దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్న వడ్డీ వ్యాపారి - ఇంటిని తిరిగి ఇప్పించాలని కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందించిన మహిళ - ఇంటిని తిరిగి ఇప్పించడంతో కృతజ్ఞతలు తెలిపిన మహిళ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:04 PM IST
Collector Himanshu Shukla Helped Woman Reclaime House From Lender: ఆక్రమణకు గురైన ఇంటిని తిరిగి పొందేందుకు పోరాడిన మహిళకు కలెక్టర్ న్యాయం చేశారు. నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలోని శాంతినగర్కు చెందిన విజయకుమారి తల్లిదండ్రులు కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం కొంత డబ్బు అప్పు చేశారు. అప్పు తీర్చకముందే వారు మరణించారు. విజయకుమారి అప్పును తిరిగి చెల్లించినప్పటీకీ ఇంకా ఇవ్వాలని ఆమె ఇంటిని దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్నారు. దీంతో ఆమె జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లాను కలిసి తన ఆవేదనను అర్జీ రూపంలో సమర్పించింది. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్ ఆమె ఇంటిని తిరిగి ఇప్పించారు. దీంతో ఆమె కలెక్టర్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
అసలేం జరిగిందంటే: వారిది పెద కుటుంబం, ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. అమ్మాయి విజయకుమారికి పెళ్లై ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు. భర్త మరణంతో కొన్నేళ్లుగా ఆమె పిల్లలతో సహా తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. ఏ పూటకాపూట పని చేసుకుంటే గానీ ఇల్లు గడవదు. వారికి ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆధారం నీడనిచ్చే ఇల్లు. కానీ కొడుకు పెళ్లి కోసం వారు రూ. 70,000 అప్పు కోసం దానిని తాకట్టు పెట్టారు. అయితే ఆ డబ్బు కాస్త వడ్డీల మీద వడ్డీతో వారికి భారమయ్యింది. అది కట్టకుండానే వయసు పైబడిన తల్లిదండ్రులు మరణించారు.
ఆపై డబ్బులిచ్చిన ఆ వ్యక్తి అదనంగా రూ.2,30,000 కలిపి మొత్తం రూ.3,00,000గా బలవంతంగా పత్రం రాయించుకున్నారు. నెలకు రూ.9,000 వడ్డీగా మూడు సంవత్సరాల చెల్లించారు. కాలక్రమంలో వడ్డీతో కలిపి మొత్తం రూ.3 లక్షలు చెల్లించినప్పటికీ, ఇంకా రూ.50,000 ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంటి పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వకుండా ఆ ఇంటిని దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్నారు.
కలెక్టర్ స్పందించారు: ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చిన విజయకుమారి తన పిల్లలతో కలిసి నాలుగు నెలల పాటు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ, బంధువుల ఇళ్లలో తలదాచుకుంటూ జీవనం సాగించారు. చివరికి న్యాయం కోసం ఆమె జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లాను కలెక్టరేట్లో కలిసి అర్జీ సమర్పించారు. తన ఇంటిని తిరిగి ఇప్పించాలంటూ ఆమె చేసిన వేడుకోలు కలెక్టర్ను కదిలించింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా వెంటనే స్పందించి, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం పురపాలక సంఘ కమిషనర్కు ఈ నెల 7వ తేదీన విచారణ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వెంటనే విచారణ చేపట్టిన అధికారులు పరిస్థితిని పరిశీలించి, నక్క యానదయ్య ఆక్రమణలో ఉన్న ఇంటిని విడిపించి, అసలు యజమాని అయిన విజయకుమారికి అప్పగించారు.
'ఇల్లు లేక ఎక్కడెక్కడో తలదాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను. కలెక్టర్ స్పందించడంతో నాకు న్యాయం జరిగింది. నా పిల్లలతో మళ్లీ నా ఇంట్లో ఉండగలుగుతున్నాను. ఆయన చేసిన సాయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.' - విజయకుమారి
ఈ ఘటన బాధితుల సమస్యలపై సత్వరం స్పందిస్తే పరిష్కారమవుతాయని నిరూపించింది. ప్రతి మండల రెవెన్యూ అధికారి ఇదే విధంగా స్పందిస్తే ఉద్యోగంలో సంతృప్తి కూడా లభిస్తుందని కలెక్టర్, అప్పుల వ్యాపారం పేరుతో ప్రజలను వేధించడం, అధిక వడ్డీలు వసూలు చేయడం, బలవంతంగా పత్రాలపై సంతకాలు తీసుకోవడం వంటి అమానుష చర్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా స్పష్టం చేశారు. అప్పు పేరుతో పేద ప్రజలను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించడం, వారి ఆస్తులను అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకోవడం చట్ట విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు.
బాధితులు బయటకు రావాలి: ఇది ఒక్క వ్యక్తికి సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాకుండా సమాజంలో చాలాచోట్ల కనిపిస్తున్న తీవ్రమైన సమస్య అని ఆయన తెలిపారు. ప్రజలను వేధిస్తూ అన్యాయంగా వ్యవహరించే వారిపై అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని, బాధితులు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి తమ సమస్యలను అధికారులకు తెలియజేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
