విజయవాడలో మరో దారుణహత్య - వివాహితపై పక్కింటి వ్యక్తి దాడి
విజయవాడలో మరో మహిళ దారుణహత్యకు గురైంది. కూర్మయ్య బ్రిడ్జ్ సమీపంలో సునీత అనే వివాహితను ఇంటి పక్కనే నివసించే నాగరాజు కత్తితో దాడి చేసి హతమార్చాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 5:26 PM IST
Neighbor Kills Married Woman in Vijayawada : విజయవాడలో మరో మహిళ దారుణహత్యకు గురైంది. న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో ప్రేమ పేరుతో యువతి దారుణహత్యకు గురైన ఘటన మరువకముందే సూర్యారావుపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. కూర్మయ్య బ్రిడ్జ్ సమీపంలో సునీత అనే వివాహితను ఇంటి పక్కనే నివసించే నాగరాజు కత్తితో దాడి చేసి హతమార్చాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో మహిళ ఘటనాస్థలిలోనే మృతి చెందింది. భయంతో నిందితుడు నాగరాజు కత్తితో పొట్టపైనా, గొంతు పైనా కోసుకున్నాడు.
అనంతరం సమీపంలోని కాల్వలోకి దూకగా స్థానికులు అతడిని పట్టుకుని ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. మృతురాలు, నిందితుడు ఇరుగుపొరుగు ఇళ్లల్లోనే నివాసముంటున్నారు. నిందితుడు నాగరాజు మృతురాలు సునీత ఇంటికి వచ్చి పోతుండేవాడు. పాత పరిచయాల నేపథ్యంలో తలెత్తిన గొడవ వల్ల ఈ ఘటన జరిగి ఉంటుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. సూర్యారావుపేట పోలీసులతోపాటు క్లూస్ టీం సభ్యులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు. మరోవైపు హత్య ఘటనకు కారణమేమిటనేది తెలియదని మృతురాలు సునీత భర్త తిరుపాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
"నేడు విజయవాడలోని కూర్మయ్య బ్రిడ్జ్ సమీపంలో సునీత అనే వివాహిత దారుణ హత్యకు గురైంది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేయగా, వివాహితను ఇంటి పక్కనే నివసించే నాగరాజు అనే వ్యక్తి కత్తితో దాడి చేసి హతమార్చి పారిపోయినట్టుగా సమాచారం ఇచ్చారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అలాగే క్లూస్ టీం సభ్యులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు." - చవాన్, సూర్యారావుపేట సీఐ
భర్త వేధింపులతో వివాహిత ఆత్మహత్య : మరో ఘటనలో భర్త వేధింపులతో వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన విజయవాడ దగ్గరలోని తోట్లవల్లూరు మండలంలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గొల్లపూడికి చెందిన వి. అశోక్కుమార్తో ఏడాదిన్నర క్రితం లక్ష్మీ ప్రియాంక(27)కు వివాహం జరిగింది. భార్యాభర్తల మధ్య నిత్యం గొడవలు జరగడంతో ఏప్రిల్ నెలలో ప్రియాంక పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. పెద్దల మధ్య పంచాయతీ పెట్టినా ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత కుదరలేదు. ఇంతలో అశోక్కుమార్ భార్య కాపురానికి రావడం లేదని కోర్టు నోటీస్ పంపించాడు. నోటీస్ రావడంతో శనివారం ప్రియాంక భర్త వద్దకు వెళ్లి మాట్లాడి వచ్చింది. అక్కడ ఏమి జరిగిందో తెలియదు కానీ పుట్టింటిలో సోమవారం సాయంత్రం సూసైడ్ నోట్ రాసి ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుంది.
సూసైడ్ నోట్లో వారి పేర్లు : తల్లిదండ్రులు చికిత్స నిమిత్తం విజయవాడ వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చి ఇంటి తలుపు తెరచి చూడగానే లక్ష్మీ ప్రియాంక ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని కనిపించింది. సూసైడ్ నోట్లో భర్త, అత్త, చిన్నత్త, ఆడపడుచు వేధింపుల కారణంగానే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని లక్ష్మీ ప్రియాంక పేర్కొందని పోలీసులు తెలిపారు. తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని ఎస్సై కిషోర్ తెలిపారు.
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