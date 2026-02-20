ETV Bharat / state

నెహ్రూ జూపార్క్​లో వన్యప్రాణుల దత్తత - సామాన్యులకూ ఛాన్స్ - మీరూ తీసుకుంటారా?

వన్యప్రాణుల దత్తత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న నెహ్రూ జూలాజికల్​ పార్క్​ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన క్లీంకార పేరుతో పులి దత్తత - ఏడాదిలో మొత్తం 89 జంతవులను దత్తత తీసుకున్న 62 మంది

Nehru Zoological Park Animal adaptations
Nehru Zoological Park Animal adaptations (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

February 20, 2026

Nehru Zoological Park Animal adaptations : వన్యప్రాణులు మాటలు మాట్లాడలేవు. కానీ మన ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటాయి! వాటిని సంరక్షించడం మనందరి బాధ్యత. ఈ బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ హైదరాబాద్‌లోని నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ ప్రత్యేక జంతు దత్తత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ప్రముఖులు, ఎన్​జీవోలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు మాత్రమే కాదు సామాన్య ప్రజలు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకత ఏమిటి? దత్తత ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలను ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

క్లీంకార పేరుతో పులి దత్తత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా : హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలిచిన నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్‌లో 2000 సంవత్సరం నుంచి జంతు దత్తత కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. జూ స్థాపన 1960లో జరిగినప్పటికీ గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. పులులు, సింహాలు, ఏనుగులు, జిరాఫీలు, ఖడ్గమృగాల (రైనో) నుంచి పక్షులు, చిన్న జంతువుల వరకు దత్తత తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు వందలాది మంది వందలాది జంతువులను దత్తత తీసుకున్నారు. సెలబ్రిటీల భాగస్వామ్యం ఈ కార్యక్రమానికి మరింత ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చింది.

నటుడు రామ్​చరణ్ తన కుమార్తె క్లీంకార పేరుతో ఒక పులిని దత్తత తీసుకోవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దత్తత తీసుకున్న వారి పేర్లు సంబంధిత జంతువుల ఎన్‌క్లోజర్ ముందు ప్రదర్శిస్తున్నారు. దత్తత ద్వారా వచ్చిన నిధులను జంతువుల ఆహారం, వైద్య సేవలు, ఎన్‌క్లోజర్ అభివృద్ధి, రక్షణ చర్యల కోసం అధికారులు వినియోగిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (సీఎస్ఆర్​) కింద పలు సంస్థలు మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి కూడా సహకరిస్తున్నాయి.

ఒక్కో జంతువుకు విడిగా మెయింటెనెన్స్​లు ఇలా​ : ప్రతి జంతువుకు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. పులి, సింహాలకు రోజుకు సుమారు రూ.2 వేల చొప్పున ఏడాదికి దాదాపు రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఏనుగు, జిరాఫీ వంటి భారీ జంతువులకు రోజుకు రూ.5000 వరకు ఖర్చవుతూ ఏడాదికి సుమారు రూ.5 లక్షల వరకు వ్యయం ఉంటుంది. రైనో, హిప్పోలకు సంవత్సరానికి సుమారు రూ.2 లక్షలు, వైల్డ్ డాగ్, వోల్ఫ్, స్మాల్ క్యాట్‌లకు సంవత్సరానికి రూ.లక్ష, పక్షులు, మొసళ్లు, పాములు వంటి జంతువులకు సంవత్సరానికి రూ.50 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది.

ఏడాదిలో మొత్తం 89 జంతువుల దత్తత : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 62 మంది కలిసి 89 జంతువులను దత్తత తీసుకున్నారు. సాధారణంగా దత్తత కాలం ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది. అనంతరం కొనసాగించాలనుకుంటే రెన్యూవల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దత్తత తీసుకున్న వారికి ఆదాయపు పన్ను చట్టం 80జీ కింద పన్ను మినహాయింపు సౌకర్యం ఉంది. దీంతో పాటు దత్తత తీసుకున్న వారికి ఉచిత ప్రవేశ టికెట్లు, గెస్ట్ హౌస్ వసతి వంటి సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది 50 నుంచి 80 మంది వరకు జంతువులను దత్తత తీసుకుంటున్నారని క్యురేటర్ వసంత తెలిపారు. దత్తత తీసుకోవాలనుకునే వారు జూపార్క్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా నేరుగా జూపార్క్‌ను సంప్రదించి ఆన్‌లైన్, డీడీ, చెక్ రూపంలో చెల్లింపులు చేయవచ్చన్నారు. వన్యప్రాణి సంరక్షణలో ముందడుగు వేస్తున్న నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ జంతు దత్తత కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

కొంతమంది జనరల్​ పబ్లిక్​ పక్షులకు కావాల్సినవి కూడా తీసుకొస్తున్నారు. దత్తత అంటే కేవలం జంతువుకు కావాల్సిన మెయింటెనెన్స్​ అయ్యే ఖర్చులు ఇస్తున్నారు. అలాంటిదే కాకుండా జంతువులకు ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయో అలా మొన్న ఈ మధ్య హైదరాబాద్​ నుంచి ఓ మహిళ ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేసి పంజరాలు తీసుకొచ్చారు. ఇలా సాధారణ మనుషులే ఎక్కువగా దత్తత తీసుకుంటున్నారు. - వసంత, క్యురేటర్ జూపార్క్

