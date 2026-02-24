ETV Bharat / state

అంతుచిక్కని వైరస్​తో 72 పులుల మృత్యువాత - నెహ్రూ జూపార్క్​లో హై అలర్ట్

నెహ్రూ జూలాజికల్​ పార్క్​లో హై అలర్ట్​ ప్రకటించిన అధికారులు - మూగజీవుల ఆవాసాల వద్ద ప్రత్యేక చర్యలు - థాయ్​లాండ్​లోని ప్రైవేటు జూపార్కులో 72 పులులు మృత్యువాత - అప్రమత్తమైన జూ పార్క్​ అధికారులు

Nehru Zoo Park High Alert Due to Tiger Deaths
Nehru Zoo Park High Alert Due to Tiger Deaths (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 12:51 PM IST

Nehru Zoo Park High Alert Due to Tiger Deaths : హైదరాబాద్​ మహానగరంలోని నెహ్రూ జూలాజికల్​ పార్క్​లో అధికారులు హై అలర్ట్​ ప్రకటించారు. తాజాగా అన్ని మూగజీవుల ఆవాసాల వద్ద ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. గతంలో కొవిడ్​ మహమ్మారి వ్యాప్తి సమయంలో అనుసరించిన ప్రొటోకాల్​ను మళ్లీ ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పులుల ఆవాసాల వద్ద ప్రత్యేక చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆవాసాల్లోని ఇసుకను తీసేసి, అక్కడ కొత్త ఇసుకను వేస్తున్నారు. అలాగే గోడలకు సున్నం వేయడం, గదుల చుట్టూ సోడియం హైపో క్లోరైట్​ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయడంతో పాటు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

జూ పార్క్​లో అప్రమత్తమైన వైద్యాధికారులు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులను ఆకర్షించే థాయ్​లాండ్​లోని ప్రైవేటు జూపార్కులో ఇటీవల దాదాపు 72 పులులు మరణించాయి. వాటికి అంతుచిక్కని వైరస్​ సోకడంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ పులులన్నీ మరణించినట్లు అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​ నెహ్రూ జూ పార్క్​ కూడా అప్రమత్తమైంది. క్యూరేటర్​ జె.వసంత ఆదేశాలతో వైద్యాధికారులు సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. పులుల ఆవాసాలు, సందర్శన కేంద్రాల్లో క్రిమి సంహారక మందులను పిచికారీ చేస్తున్నారు. అలాగే పక్షులకు కూడా రోగ నిరోధకతను పెంచే మందులను అందజేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

జూలోని పులి ఆవాసం వద్ద క్రిమి సంహారక మందును పిచికారీ చేస్తున్న సిబ్బంది
జూలోకి త్వరలో మాండ్రిల్​ : నెహ్రూ జూ పార్కులో త్వరలో రంగుల తిలకం దిద్దిన మాదిరి ఉండే నామాల కోతులు మాండ్రిల్​ సందడి చేయనున్నాయి. జంషెడ్​పూర్​ జూ నుంచి జంతువుల బదిలీలో భాగంగా వారం క్రితం రెండు మగ నామాల కోతులను ఇక్కడికి తెప్పించారు. వీటికి బదులుగా జంషెడ్​పూర్​ జూకు ఆఫ్రికన్ జాతి ఆడ, మగ సింహాలను పంపించారు.

దత్తత కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన : ఈ జూ పార్క్​లో మొత్తం ఇప్పటి వరకు 62 మంది కలిసి 89 జంతువులను దత్తత తీసుకున్నారు. ఈ దత్తత కాలం ఒక ఏడాది పాటు ఉంటుంది. లేదంటే మీరు మళ్లీ కొనసాగించాలంటే ఆ దాన్ని రెన్యూవల్​ చేసుకోవచ్చు. దత్తత తీసుకున్న వారికి ఆదాయపు పన్ను చట్టం 80జీ కింద పన్ను మినహీయింపు సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీంతో పాటు దత్తత తీసుకున్న వారికి ఉచిత ప్రవేశ టికెట్లు, గెస్ట్​ హౌస్​ వసతి వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం 50 నుంచి 80 మంది వరకు జంతువులను దత్తత తీసుకుంటున్నారని క్యురేటర్​ వసంత అన్నారు. దత్తత తీసుకోవాలనుకునే వారు జూపార్క్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ద్వారా లేదా నేరుగా జూపార్క్​ను సంప్రదించి ఆన్​లైన్​, చెక్​, డీడీ రూపంలో చెల్లింపులు చేయవచ్చన్నారు. ఇలా వన్యప్రాణి సంరక్షణలో ముందడుగు వేస్తున్న నెహ్రూ జూలాజికల్​ పార్క్​ జంతు దత్తత కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

ఒక్కొక్క జంతువుకి ఒక్కో ఖర్చు : పార్క్​లో ప్రతి జంతువుకు మెయింటెనెన్స్​కు అయ్యే ఖర్చు వేరుగా ఉంటుంది. ఏనుగు, జిరాఫి వంటి భారీ జంతువులకు రోజుకు రూ.5000 వరకు వ్యయం కాగా, అదే సంవత్సరానికి అయితే సుమారుగా అక్షరాల ఐదు లక్షల రూపాయాల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది. ఇంక పులి, సింహాలకు రోజుకు రూ. 2000 చొప్పున అదే ఏడాదికి అయితే రూ. 3 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. రైనో, పిప్పోలకు ఏడాదికి అయ్యే ఖర్చు రూ. 2 లక్షలు, వైల్డ్​ డాగ్​, వోల్ఫ్​, స్మాల్​ క్యాట్​లకు ఏటా రూ. లక్ష, అలాగే మొసళ్లు, పక్షులు, పాములు వంటి జంతువులకు ప్రతి ఏటా రూ. 50,000 వరకు వ్యయం అవుతుంది.

