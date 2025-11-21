గోడ కూల్చివేతకు రూ.31.97 లక్షలు జమ - హైకోర్టుకు తెలిపిన నేహారెడ్డి
హైకోర్టుకు నివేదించిన నేహారెడ్డి, ఆమె కంపెనీ - నష్టపరిహారాన్ని రాబట్టే విషయంలో నిర్దిష్ట గడువులోగా ఓ నిర్ణయానికి రావాలని ఎంఓఈఎఫ్ను ఆదేశించిన ధర్మాసనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 2:45 PM IST
Neha Reddy Reported to AP High Court Bheemili Beach Illegal Construction at Visakha: విశాఖ జిల్లా భీమిలి బీచ్కు అత్యంత సమీపంలో సీఆర్జడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మించిన కాంక్రీట్ గోడ మిగిలిన భాగాన్ని తొలగించేందుకు మరో రూ.31.97 లక్షలను జీవీఎంసీకి చెల్లించామని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె నేహారెడ్డి, ఆమెకు సంబంధించిన అవ్యాన్ రియల్టర్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు గురువారం హైకోర్టుకు నివేదించారు.
కాంక్రీట్ గోడ నిర్మించి పర్యావరణానికి నష్టం కలిగించినందుకు రూ.17.46 కోట్లు చెల్లించాలని కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వశాఖ (MOEF) నేతృత్వంలోని కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై అభ్యంతరాలు దాఖలు చేశామన్నారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం నష్టపరిహారాన్ని రాబట్టే విషయంలో నిర్దిష్ట గడువులోగా ఓ నిర్ణయానికి రావాలని ఎంఓఈఎఫ్ను ఆదేశించింది.
మరోవైపు సీఆర్జడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మించిన రెస్టోబార్ల విషయంలో రెండు వారాల తర్వాత చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని జీవీఎంసీని కోరింది. తదుపరి విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్, జస్టిస్ ఆర్. రఘునందన్రావులతో కూడిన ధర్మాసనం నిన్న (గురువారం) ఈ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. నేహారెడ్డికి చెందిన కంపెనీ అవ్యాన్ రియల్టర్స్ ఎల్ఎల్పీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణాలు చేపడుతున్నా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని జనసేన కార్పొరేటర్ పీఎల్వీఎన్ మూర్తియాదవ్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు.
'మరో రూ.31.97 లక్షలు జమచేశాం': అదే విధంగా భీమిలి సీఆర్జడ్ జోన్ పరిధిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా శాశ్వత రెస్టోబార్లు ఏర్పాటు చేశారని, దీంతో తాబేళ్ల ఉనికికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని పేర్కొంటూ గ్రామాభివృద్ధి సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు గంటా నూకరాజు మరో పిల్ వేశారు. ఇటీవల జరిగిన విచారణలో ఇప్పటి వరకు కాంక్రీట్ గోడ కూల్చివేతకు అయిన రూ.48.21 లక్షలు జీవీఎంసీకి జమ చేశామని నేహారెడ్డి, ఆమె కంపెనీ వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. మరో రూ.31.97 లక్షలు చెల్లించేందుకు సమయం కోరింది. గురువారం జరిగిన విచారణలో ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఎస్. ప్రణతి వాదనలు వినిపిస్తూ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మించిన రెస్టోబార్లను రెండు వారాల్లో తొలగించాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చామన్నారు.
భీమిలి బీచ్లో అక్రమ నిర్మాణాలు - కోర్టుకు కమిటీ నివేదిక అందజేత
మరోవైపు ఈ వివాదానికి మూలం, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, పర్యావరణ కార్యకర్తల పిల్లు, జనసేన పార్టీ కార్పొరేటర్ పీఎల్వీఎన్ మూర్తి యాదవ్ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిల్లో భీమిలి బీచ్ వద్ద సముద్రానికి అతి సమీపంలో సీఆర్జడ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కాంక్రీట్ గోడ నిర్మాణం జరిగిందని, అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ఇక గ్రామాభివృద్ధి సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు గంటా నూకరాజు కూడా దీనిపై మరో పిల్ దాఖలు చేశారు. ఆయన పిల్లో, భీమిలి సీఆర్జడ్ జోన్ పరిధిలో శాశ్వత రెస్ట్రోబార్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు తాబేళ్ల ఉనికికి ప్రమాదం ఏర్పడిందని వివరించారు. ఈ రెండు పిల్లను కలిపి హైకోర్టు ఒకేసారి విచారణ చేపట్టారు.
గోడకు మరో రూ.32 లక్షలు చెల్లించండి - విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తెకి హైకోర్టు ఆదేశం