కులాంతర వివాహానికి అందని డబ్బులు - అయోమయంలో కొత్త జంట!
కులాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహించేందుకు పథకాలు - వేలాది దరఖాస్తులు పెండింగ్ - మున్నాళ్ల ముచ్చటగా మారిపోతున్నాయని విమర్శ
Published : November 25, 2025 at 10:37 PM IST
Negligence on Inter Caste Marriages Incentive : కులాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహిస్తూ, సమాజంలో సమానత్వాన్ని నెలకొల్పే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో పథకాలు తీసుకొస్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఇవి మున్నాళ్ల ముచ్చటగా మారిపోతున్నాయి. నిధుల కొరతతో ప్రభుత్వ ఖజానా ఖాళీగా ఉండటం, వేలాది దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండటం, ప్రజల్లో అవగాహన కొరవడటంతో అర్హులైన చాలా మంది ప్రయోజనం పొందలేకపోతున్నారు.
ఎప్పుడు సాయం పొందుతారో తెలియని పరిస్థితి : కులాంతర వివాహాలకు ప్రోత్సాహకంగా ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారితో పెళ్లి చేసుకుంటే ప్రభుత్వం రూ.2.50 లక్షల వరకు ఆర్థికసాయం అందిస్తోంది. అయితే నిధుల లభ్యతలో లోపం కారణంగా అనేక జిల్లాల్లో దరఖాస్తులు పెండింగ్లో నిలిచిపోయాయి. వరంగల్ జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖాధికారి విక్రం కుమార్ వివరాల ప్రకారం, ఒక జిల్లాలోనే ప్రస్తుతం 86 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. నిధులు విడుదల అయితే వెంటనే చెల్లింపులు చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నా, లబ్ధిదారులు నిరీక్షణలో ఉండాల్సిందే.
2019 నుండి ఇప్పటివరకు ఆ జిల్లాలో మొత్తం 92 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండగా, తాజాగా 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేవలం రూ.15 లక్షలు మాత్రమే విడుదలయ్యాయి. వీటితో ఆరుగురు లబ్ధిదారుల పేర్లపై ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసి చెక్కులను అందజేశారు. మిగిలిన 86 మంది ఎప్పుడు సాయం పొందుతారో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ పరిస్థితి రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో ఒకేలా ఉంది.
ప్రోత్సాహకానికి అర్హత ప్రమాణాలు : కులాంతర వివాహం చేసుకున్న జంటల్లో తప్పనిసరిగా ఒకరు ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు ఉండాలి. వివాహం 1955 వివాహ చట్టం కింద నమోదై ఉండాలి.
ముఖ్య నిబంధనలు ఇవే : -
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.5 లక్షల లోపు ఉండాలి.
- మొదటి పెళ్లి మాత్రమే అర్హత కలిగిస్తుంది.
- వివాహమైన ఏడాదిలోపు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేయాలి.
- కుల, ఆదాయ ధ్రువపత్రాలు, ఆధార్, రేషన్ కార్డు, ఎస్ఎస్సీ మార్కుల మెమో, వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించాలి.
- దంపతుల 3 ఫొటోలు తప్పనిసరి.
- జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి కార్యాలయంలో పత్రాలు హాజరు చేయాలి.
- దరఖాస్తు అంగీకరించబడితే జంట సంయుక్త బ్యాంకు ఖాతాలో సాయం జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని మూడేళ్లు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఉంచిన తర్వాతే ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
అవగాహనలో లోపం : ప్రోత్సాహకానికి అర్హులైన అనేకమంది గ్రామాల్లో అవగాహన లేమితో దరఖాస్తులే చేసుకోవడం లేదు. కులాంతర వివాహం చేసుకున్నా, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ప్రయోజనం పొందకుండా మిగిలిపోతున్నారు. గ్రామ స్థాయిలో విస్తృత అవగాహన శిబిరాలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడితే మాత్రమే ఈ పథకాలు విజయవంతగా మారే అవకాశముంది.
సామాజిక ప్రతిస్పందన సవాళ్లు : కులాంతర వివాహాలంటేనే సమాజంలో ఇంకా ప్రతికూల పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. గ్రామాల్లో, బంధువుల మధ్య సామాజిక ఒత్తిడులు తలెత్తి కొత్త జంటలకు మానసిక, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలోనే ప్రభుత్వం సాయం అందజేస్తున్నప్పటికీ అవగాహన లేకపోవడం, నిధుల కొరత వంటి కారణాలతో అసలు ప్రయోజనం వాస్తవ రూపం దాల్చడం లేదు.
ప్రస్తుతం ఎస్సీలకు రూ.2.50 లక్షలు అందజేస్తుండగా బీసీ సామాజిక వర్గానికి కేవలం రూ.10 వేలే అందుతోంది. ఇది తక్కువగా ఉందని అనేక సంస్థలు సూచిస్తున్నాయి. బీసీలకూ సమాన స్థాయిలో సాయం ఇవ్వాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.
