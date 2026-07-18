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అటకెక్కిన లుంబినీ పార్క్​లో లేజర్​ షో - కాంట్రాక్టర్ల మొండి బకాయిలతో ఆగిన ప్రత్యేక ఆకర్షణ

బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అధికారుల అలసత్వం - రూ.4 కోట్ల వరకు పేరుకున్న బకాయిలు - ఆర్​ఆర్ యాక్ట్​ ప్రయోగిస్తామన్నా చెల్లించని కాంట్రాక్టర్లు - లుంబినీ పార్కులో రెండు నెలలుగా అటకెక్కిన లేజరియం

లుంబిని పార్కులో లేజర్​ షో
Laser Lights Show In Lumbini Park (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 5:50 PM IST

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Laser Lights Show In Lumbini Park : హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్​ఎండీఏ) పరిధిలో ఉన్న బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ (బీపీపీఏ) అధికారుల అలసత్వం భారీగా బకాయిలు పోగయ్యేలా చేస్తోంది. కాంట్రాక్టులను కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం, అనంతరం లీజు, అద్దెల వసూళ్లను రాబట్టుకోలేక చతికిల పడటం వీరికి షరామామూలైంది. ఇప్పటికే పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, రెస్టారెంట్లు, పార్టీ జోన్లలో ఇవి పెచ్చు మీరాయి. సంబంధిత కాంట్రాక్టర్లు బకాయిలను ఎగదోయడాన్ని గుడ్లు అప్పగించి చూసిన అధికారులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే లుంబిని పార్కులోని లేజర్​ షో (లేజరియం)ను కూడా తాజాగా అటకెక్కించారు. సంవత్సరాలుగా సాగుతున్న ఈ షో బీపీపీఏ అధికారుల వ్యవహారంతో రెండు నెలలుగా ఆగిపోయింది.

డిపాజిట్లకంటే బకాయిలే అధికం : ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా లేజర్​ షో నిర్వహిస్తున్న గుత్తేదారులు భారీగా బకాయి పడటంతో బోర్డు తిప్పేసినట్లు సమాచారం. వారు సుమారు రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.4 కోట్ల దాకా చెల్లించుకోవాల్సి ఉందని తెలుస్తోంది. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లకంటే వీటి మొత్తమే అధికంగా ఉండటం అధికారుల అలసత్వానికి కారణమనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, సంజీవయ్య పార్క్, లుంబినీ పార్కులోని రెస్టారెంట్, నెక్లెస్​ రోడ్డులోని హెచ్​ఎండీఏకు చెందిన వాణిజ్య ప్రాంతాలకు సంబంధించి కోట్ల రూపాయల బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. ఇందులో పలువురు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు. రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్​ ప్రయోగిస్తామని బకాయిదారులను హెచ్చరించినప్పటికీ, వారు చెల్లించడానికి ముందుకు రావడం లేదు.

లుంబినీ లేజర్‌ షోకు దేశవ్యాప్త గుర్తింపు : హైదరాబాద్​కు దేశ, విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ప్రధానంగా రాత్రి వేళ హుస్సేన్​సాగర్​లోని బుద్ధుడి విగ్రహాన్ని చూసిన తర్వాత లుంబిని పార్కులోని లేజర్​ షోను వీక్షిస్తారు. మ్యూజికల్​ ఫౌంటెయిన్​తో పాటు హైదరాబాద్ గొప్ప చరిత్రను తెలిపే ఈ లేజర్​ షో దేశవ్యాప్తంగా పేరు పొందింది. సాధారణంగా సోమవారం నుంచి శుక్రవారం దాకా రాత్రి 7 గంటలకు ఒక షోను ప్రదర్శిస్తారు. శని, ఆదివారాలు వీకెండ్స్​ కావడంతో, ఈ రెండు రోజుల్లో రెండు షోలు వేస్తారు. దీనికిగానూ టికెట్​ రూపంలో ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.80 వసూలు చేస్తారు. ఇలా టికెట్ల రూపంలో నెలకు రూ.30 నుంచి రూ.35 లక్షలకు పైనే ఆదాయం సమకూరుతుంది.

ముందు అంగీకరించి తర్వాత చతికిలపడ్డారు : ఈ షో నిర్వహణ ద్వారా తమకు ఆదాయం ఎంత వచ్చినా, నెలకు రూ.15 లక్షలు అద్దె రూపంలో గుత్తేదారుడు హెచ్​ఎండీకు చెల్లించాలని ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇది 10 శాతం పెరుగుతుంది. కాంట్రాక్టును​ అప్పగించే సమయంలోనే అద్దె చెల్లింపులు, ఇతర విధి విధానాలపై ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. ప్రారంభంలో కొన్ని నెలల పాటు చెల్లింపులు బాగానే సాగాయి. కానీ, ఆ తర్వాత క్రమంగా ఎగవేతల పర్వం మొదలైందని తెలుస్తోంది. ఏడాదిన్నర నుంచి ఒప్పందం కంటే తక్కువ చెల్లిస్తున్నప్పటికీ అధికారులు పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తుండటంతో బకాయిలు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి.

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​గా ఉన్నప్పుడు 2000 సంవత్సరంలో బీబీపీఏను ఏర్పాటు చేయగా, 2005లో లుంబినీ పార్క్​ లేజర్​ షో (లేజరియం)ను ప్రారంభించారు. సుమారు 2 వేల మంది కూర్చునేలా లేజర్ ఆడిటోరియాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత హెచ్​ఎండీఏ పరిధిలోకి వచ్చింది. తెలంగాణ చరిత్రను దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు ఫౌంటెయిన మ్యూజిక్​తో ఆకర్షణీయంగా ప్రదర్శిస్తారు.

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