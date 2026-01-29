ఐడీపీఎల్ భూముల వ్యవహారం - వారు ఇవ్వలేదు, టీజీఐఐసీ తీసుకోలేదు
విలువైన భూముల వ్యవహారంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం - 14 ఎకరాలు ఆక్రమించి లే-అవుట్లు వేస్తుండటంపై టీజీఐఐసీ ఫిర్యాదు - భూములు స్వాధీనం చేసుకోవడంలో ఇప్పటివరకూ టీజీఐఐసీ తాత్సారం
Published : January 29, 2026 at 4:46 PM IST
IDPL lands in Issue Hyderabad : కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఐడీపీఎల్, నైపర్లపై టీజీఐఐసీ అధికారులు పోలీసులకు సమర్పించిన ఫిర్యాదు వెనక భారీ తతంగమే నడిచినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం తెలిసింది. ఐడీపీఎల్, నైపర్ సంస్థల భూములు, హెచ్ఎంటీ భూములకు మధ్యలో ప్రైవేటు వ్యక్తులు కొన్ని పత్రాలు సృష్టించి 14 ఎకరాలు ఆక్రమించి లే-అవుట్లు వేస్తుండగా టీజీఐఐసీ అధికారులు ఈ నెల (జననరి) 17న బాలానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఐడీపీఎల్ అధికారులు సహకరిస్తున్నారని, వాస్తవానికి ఐడీపీఎల్కు ఇచ్చిన 891 ఎకరాల భూములు తమవేనని టీజీఐఐసీ అధికారులు ఆధారాలు సమర్పించారు. మరోవైపు ఐడీపీఎల్ భూములను ఆ సంస్థ అధికారులు తమ వద్దే ఉంచుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా, టీజీఐఐసీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకోవడంలో ఇప్పటి వరకు కూడా తీవ్ర నిర్లక్ష్యంతో తాత్సారం ప్రదర్శిస్తున్నారు.
ఉచితంగా ఇచ్చినందుకే తిరిగి ఇవ్వాలంటూ : ఐడీపీఎల్ సంస్థకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1961లో రైతులు, ప్రైవేటు పట్టాలున్న వారి నుంచి భారీ మొత్తంలో 891 ఎకరాలు సేకరించి ఇచ్చింది. అప్పట్లో రెవెన్యూ అధికారులు బాలానగర్, కూకట్పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించి బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమకు అనువుగా ఉంటాయని భావించి 891 ఎకరాలను ఐడీపీఎల్ సంస్థకు సదుద్దేశంతో ఇచ్చారు. ఆ భూములు అప్పగించేటప్పుడు కన్వేయన్స్ డీడ్లో ఐడీపీఎల్ పరిశ్రమను మరోచోటికి తరలించినా, నిర్వహణ లోపాలు తలెత్తి సంస్థను ఖాయిలాపడ్డ పరిశ్రమగా గుర్తించినా భూములను వెనక్కి ఇవ్వాలనే షరతుతో ఒప్పందం ఉంది. 2003లో ఐడీపీఎల్ సంస్థ ఖాయిలాపడింది. భూములు వెనక్కి ఇవ్వకపోగా, అమ్ముకునే ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు. 2006లో అప్పటి రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఆ భూములపై నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వకపోవడంతో అవి ఆగిపోయాయి.
సరిహద్దు కంచె వేసుకోని టీజీఐఐసీ : తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఆ భూములు మొత్తం టీజీఐఐసీ పరిధిలోకి వచ్చాయి. 2015లో టీజీఐఐసీ అధికారులు ఈ భూములను పరిశీలించినా, కనీసం సరిహద్దు కంచె వేసుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు చేయలేదు. ఐడీపీఎల్ భూములు పూర్తిగా ఖాళీగా ఉండటంతో కొందరు వ్యక్తులు తప్పుడు సర్వే నంబర్లను సృష్టించి వాటిని ఆక్రమించుకోవడంపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే 14 ఎకరాల ఆక్రమణ అంశం తెరపైకి వచ్చింది.
మూసివేత అనంతరం భూముల స్వాధీనంపై వివాదం : కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ఐడీపీఎల్ 1967లో బాలానగర్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేశారు. అందులో 47 రకాల బల్క్ డ్రగ్స్ తయారీ కోసం నాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 891 ఎకరాల భూములను ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. రెవెన్యూశాఖ అప్పట్లో ఆ భూముల్ని ఏపీఐఐసీ (ప్రస్తుతం టీజీఐఐసీ)కి కేటాయించగా, ఏపీఐఐసీ నుంచి ఐడీపీఎల్కు స్వాధీనం చేశారు. 2003లో పరిశ్రమ కార్యకలాపాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
అనంతరం ఐడీపీఎల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఊపందుకోవడంతో విలువైన భూములు కబ్జాకోరల్లో చిక్కుకోవడం మొదలైయ్యాయి. కొందరు నిరుపేదలు ఆ భూముల్లో గుడిసెలు నిర్మించుకోగా మరికొందరు స్థిరాస్తి వ్యాపారులు ఏకంగా కబ్జాలకు యత్నించడం వివాదాస్పదంగా నిలిచింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నాలకు ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ఖాయిలా పరిశ్రమగా మారడంతో భూముల్ని వేలం వేయడం ద్వారా పేరుకుపోయిన బకాయిలతోపాటు అందులో పనిచేసిన కార్మికులకు ఇవ్వాల్సిన సొమ్మును చెల్లించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావించడంతో ఈ వివాదం నెలకొంది.
ఈ క్రమంలో ఆ భూములకు సంబంధించి ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపరాదంటూ బోర్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్(బీఐఎఫ్ఆర్) అభ్యంతరం తెలిపింది. దీంతో ఈ భూములపై కేంద్రం, రాష్ట్రం మధ్య పలు న్యాయపరమైన వివాదాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోవైపు విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతమవుతూ వచ్చాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించడంతో ఐడీపీఎల్ భూముల వ్యవహారం మరోసారి తెరపైకి రావడంతో కలకలం రేపుతోంది.
