కనిపించని డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు, సర్వేయర్లు - ఆ వంకతో విధులకు డుమ్మా
గాడి తప్పుతున్న స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల వ్యవస్థ - జిల్లా అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడటంతో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు ఉద్యోగులు - సర్వేలు, డిప్యుటేషన్ల పేరుతో విధులకు డుమ్మా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:11 PM IST
Negligence of Officials in Swarna Gram and Swarna Ward Offices System : రాష్ట్రంలో స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల వ్యవస్థ గాడి తప్పుతోంది. రోజురోజుకు అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడుతోంది. దీంతో కొందరు ఉద్యోగులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మొత్తం 540 పౌర సేవలు అందించాల్సి ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జనాభా ప్రాతిపదికన సిబ్బందిని హేతుబద్ధీకరించారు. కొందరు సిబ్బంది కార్యాలయానికి వచ్చినా వెంటనే ముఖ హాజరు వేసి సర్వేలు, డిప్యుటేషన్ల పేరు చెప్పి ఏదొక సాకుతో వెంటనే వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొందరు ఆ వంకతో విధులకు గైర్హాజరవుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రజలకు అందాల్సిన సేవలు సక్రమంగా అందడం లేదు.
- ఇటీవల పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రాయకుదురు-1 స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయంలో నెల రోజులుగా డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఎవరూ లేరు. వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్కు ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించినా అతనికి పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడంతో ధ్రువపత్రాల కోసం వచ్చే విద్యార్థులు ప్రజలు ఒకటికి 10 సార్లు కార్యాలయానికి రావాల్సి వచ్చేది. ఈనెల 1వ తేదీ నుంచి డీఏ విధులకు హాజరవుతుండటంతో ఆ సమస్య పరిష్కారమైంది.
- భీమవరం గ్రామీణ మండలానికి చెందిన సత్యనారాయణ, శ్రీనివాసరావు అనే రైతులు భూసర్వే సమస్యలపై ప్రతిరోజూ తుందుర్రు స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయానికి వెళ్తున్నారు. సర్వేయర్ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల సమస్య ఎప్పటికీ పరిష్కారం అవుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- పేరుపాలెం సౌత్-2 కార్యాలయంలో సిబ్బంది అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ధ్రువపత్రాల కోసం పదే పదే వెళ్లాల్సి వస్తోందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు.
- కొణితివాడ-1 స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయానికి 2 రోజులుగా గ్రామానికి చెందిన కె.ఆదినారాయణ భూ విస్తీర్ణానికి సంబంధించిన సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి వస్తున్నారు. కార్యాలయంలోని సర్వేయర్ మొగల్తూరులో డిప్యుటేషన్ పై పని చేస్తుండటంతో సమస్య పరిష్కారం కాలేదు.
విద్యార్థులు, రైతులకు ఇబ్బంది : కార్యాలయాల్లో డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు, సర్వేయర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. ప్రస్తుతం కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంకావడంతో వివిధ రకాల సర్టిఫికెట్ల కోసం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కార్యాలయాలకు వస్తున్నారు. వారికి సకాలంలో అందజేయకపోతే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఇక భూముల రీసర్వే కారణంగా తలెత్తిన ఎల్పీఎం, భూమి కొలతల్లో వ్యత్యాసాలు సరి చేసుకోవడానికి వేసవి కాలమే సరైన సమయం. కానీ సర్యేయర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు కార్యాలయాల చుట్టూ పదేపదే తిరగాల్సి వస్తోంది.
సర్వేల్లో ఎక్కడా పురోగతి లేదు: స్వర్ణ గ్రామ సిబ్బంది సర్వేలు నిర్వహించడానికి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్తున్నా, ఎటువంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం తల్లికి వందనం పథకానికి సంబంధించి మ్యాపింగ్, డేటా సవరణలు, చిన్నారుల ఆధార్, కుటుంబ ఆధార్ నమోదు, అలాగే "మన మిత్ర" కార్యక్రమం పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం వంటి పనులను చేపట్టాల్సి ఉంది. ఇటీవల జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఐవీఆర్ఎస్ సర్వేలో స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయ సిబ్బంది పనితీరు పట్ల ప్రజల్లో అసంతృప్తి ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
డిజిటల్ అసిస్టెంట్ల కొరత: జిల్లా వ్యాప్తంగా 70 మంది డిజిటల్ అసిస్టెంట్ల కొరత ఉంది. ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు అనేక చోట్ల స్వర్ణ గ్రామ కార్యదర్శులు, వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్లను ఇప్పటికే సర్దుబాటు చేశారు. పలు గ్రామాలకు చెందిన సర్వేయర్లు, డిజిటల్ అసిస్టెంట్లను ఇతర మండలాలకు లేదా జిల్లా కార్యాలయాలకు డిప్యుటేషన్ పై బదిలీ చేయడం వల్ల, ఆయా గ్రామాల్లో పనులు నిలిచిపోతున్నాయి. సేవలు సజావుగా అందేలా జిల్లా కలెక్టర్ సహా వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్న అధికారులు ప్రతినెలా కార్యాలయ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారని జిల్లా స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ అధికారి ఎ.వెంకటలక్ష్మి తెలిపారు.
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