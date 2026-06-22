కష్టాల్లో సాగునీటి కాలువలు - నిర్వహణ నిర్లక్ష్యంతో ఆయకట్టుకు చేరని నీళ్లు
అస్తవ్యస్తంగా ప్రధాన కాలువలు, బ్రాంచ్, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు - రూ.360 కోట్ల విడుదలకు ప్రభుత్వ ఆదేశం - క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిపై పరిశీలన - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఆయకట్టుకు అందని నీళ్లు
Published : June 22, 2026 at 9:36 AM IST
Negligence On Irrigation Projects in Telangana : సాధారణంగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒడిసిపట్టిన నీరు ఆయకట్టుకు చేరితేనే కదా లక్ష్యం మేరకు పంటలు పండేది. కాలువలు, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు వక్కలు చెక్కలై ముక్కలుగా పగిలిపోయి కట్టలు కోతకు గురై పూడికతో మైదానాలుగా మారితే ఆ నీళ్లు ఎలా పంట చేలకు చేరుతాయి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రాజెక్టుల కింద ఉన్న కాలువల దుస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది. వానాకాలం రాకముందే మెయింటెనెన్స్ కింద వీటన్నింటి పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. ప్రధానంగా ఓఅండ్ఎం కోసం నీటిపారుదల శాఖలో ఒక డిపార్ట్మెంటే ఉంది. ఏటా రూ.280 కోట్ల వరకు నిధులను కేటాయిస్తున్నారు. లక్ష్యం మేరకు ఈ నిధులు వినియోగించకపోవడంతో ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందడం చాలా కష్టంగా మారుతోంది.
ఇంజినీర్లకే అధికారాలు కల్పించినా : అత్యవసర, నిర్వహణ పనులకు ప్రభుత్వ అనుమతితో సంబంధం లేకుండా నిధులు కేటాయించుకునేందుకు ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్కు అధికారాలు కల్పించారు. 2020 డిసెంబరు 28న అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులతో డీఈఈ పరిధిలో రూ.5 లక్షల లోపు, ఈఈ పరిధిలో రూ.25 లక్షలు, ఎస్ఈ పరిధిలో రూ.రెండు కోట్ల లోపు, సీఈ, ఇంజినీరింగ్ ఇన్ చీఫ్ పరిధిలో రూ.5 కోట్ల లోపు పనులకు పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చే వెసులుబాటును కల్పించారు. ఈ నిధుల వినియోగం క్షేత్రస్థాయిలో ఏ మాత్రం కనిపించడం లేదు. రైతుల నుంచి ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడో లేదంటే ప్రజాప్రతినిధులు గుర్తు చేసినప్పుడో మాత్రమే పనులు జరుగుతున్నాయనేది నిజం. శ్రీరాంసాగర్, నిజాంసాగర్, నాగార్జునసాగర్, కల్వకుర్తితోపాటు అనేక ప్రాజెక్టులు, ఎత్తిపోతల పథకాల కింద ఉన్న కాలువలు పూడికతో, చెట్లు, పొదలతో నిండిపోయి నీటికి ఆటంకంగా ఉన్నాయి. కాలువల లైనింగ్ తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది.
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో పూడిక చేరడంతో 28 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం ఏకంగా 17 టీఎంసీలకు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం కేవలం 7 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని 1,15,825 ఎకరాల పంటలు సాగవుతున్నాయి. నిజామాబాద్ సమీపంలో ఈ ప్రాజెక్టు కాలువలకు సిమెంటు లైనింగ్ లేదు. పలు చోట్ల తీవ్రంగా కోతకు గురయ్యాయి. ఈ కాలువలపై అలీసాగర్, ఆర్గుల రాజారాం గుత్ప, జాకోరా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకాలున్నాయి. నిజాంసాగర్ నుంచి అలీసాగర్ ఎత్తిపోతల వరకు 8.9 టీఎంసీలు, అలీసాగర్కు 4.60 టీఎంసీలు, గుత్పకు 3 టీఎంసీల నీరు అవసరం ఉంది. కానీ, ప్రాజెక్టు నుంచి వదిలే నీరు ఈ పథకాలకు, ఆయకట్టుకు చేరడం వర్తమానంలో చాలా కష్టంగా మారుతోంది.
ఖమ్మం జిల్లాలో నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువలో చాలా చోట్ల పూడిక పేరుకుపోయింది. డిస్ట్రిబ్యూటరీల తూములు, అక్విడెక్టులు అక్కడక్కడ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వంసమయ్యాయి. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు కీలకమైన కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకంలో చాలా చోట్ల ప్రధాన, బ్రాంచి, డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువల్లో లైనింగ్, కోతకు గురికావడం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వికారాబాద్ జిల్లాలోని కోట్పల్లివాగు పునరుద్ధరణకు గతేడాది నిధులు కేటాయించినా ఇప్పటికీ కనీసం కాలువల మరమ్మతులు, ఆధునీకికరణ పనులు పూర్తి కాలేదు.
గోడల నుంచి నీరు లీకేజీ : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని అప్పర్ మానేరు జలాశయం కుడి ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేసే తూము షటర్ మూడేళ్ల క్రితం పాడైపోయింది. గత ఏడాది మరమ్మతుల కోసం రూ.20 లక్షల నిధులను మంజూరు చేశారు. రిజర్వాయర్లో నీళ్లు ఉండటంతో కాంట్రాక్టర్ పనిచేసేందుకు ముందుకు రాలేదు. ఈ కాల్వ పరిధిలో ముస్తాబాద్ మండల పరిధిలో 12,245 ఎకరాల ఆయకట్టు సాగవుతుంది. షటర్కు సైడ్ రబ్బర్లు, పెడస్ట్రియల్, ఇతర వస్తువులు పూర్తిగా చెడిపోయాయి. రిజర్వాయర్లో ఒక టీఎంసీపైన నింపితే చాలు ఆనకట్ట గోడల నుంచి నీరు లీకేజీ అవుతోంది.
మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్ మండలం మున్నూరు సమీపంలో నేషనల్ హైవే పక్కన ఉన్న కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకంలోని ప్యాకేజీ 29 ప్రధాన కాలువ లైనింగ్ శిథిలమై నీళ్లు వదిలితే కట్ట కొట్టుకుపోయేలా బలహీనంగా తయారైంది. పొరపాటున ఒకవేళ కట్ట తెగితే కాలువతోపాటు పక్కనే ఉన్న వంతెనకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంది. దీనికి సమీపంలోని దుందుబి వాగు కింది నుంచి కాలువ నీరు వెళ్లేలా నిర్మించిన సైఫన్ తరహా నిర్మాణం రక్షణ గోడ కూడా ధ్వంసమైనా ఇప్పటి వరకు అధికారుల ఎలాంటి మరమ్మతు చేయలేదు
కాలువల రూపురేఖలు : వికారాబాద్ జిల్లా కోట్పల్లి వాగు ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ మరమ్మతు పనులు ప్రస్తుతం సాగుతున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా ధర్పల్లి మండలంలోని రామడుగు మధ్యతరహా ప్రాజెక్టు కింద కుడి, ఎడమ కాలువలు పూర్తిగా రూపురేఖలు కోల్పోయాయి. 6,104 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరందాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం రెండు వేల ఎకరాలకు కూడా సరిగ్గా నీళ్లు అందడం లేదు. నీళ్లు వదిలితే కాలువల గట్లపై నుంచి పొంగి వృథాగా పోతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ జలాశయం నుంచి కమ్మర్పల్లి, వేల్పూర్, బాల్కొండ, మెండోరా మండలాల్లోని 25,763 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే లక్ష్మి కాలువ ద్వారా యాసంగి సీజన్కు ఏటా 3 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేస్తారు. చాలా చోట్ల కాలువ లైనింగ్ దెబ్బతిని ధ్వంసమైంది.
గడ్డిమైదానం మాదిరి కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇది నాగార్జునసాగర్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్. ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం తనికెళ్ల సమీపంలోనిది ఈ చిత్రం. 2.52 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగు నీటిని అందించే ఈ కాలువలో పలు చోట్ల ఇప్పటికీ పూడికతీత కొనసాగడం గమనార్హం. మరమ్మతులకు ఇప్పటికీ టెండర్లు పిలవలేదు.
నిధుల మంజూరుకు సీఎం ఆదేశాలు : ఇటీవల సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల ఓ అండ్ ఎం నిధులపై సమీక్ష నిర్వహించి రూ.360 కోట్లు విడుదలకు తక్షణమే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పనులు చేపట్టాలని చీఫ్ ఇంజినీర్లకు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి సూచించారు. ఓ అండ్ ఎం విభాగానికి మూన్నెల్లకోసారి రూ.70 కోట్ల చొప్పున ఏడాదికి రూ.280 కోట్లు వినియోగించుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో సరైన పరిశీలన లేకపోవడం, ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి అనుశీలన లేకపోవడంతో నిర్వహణ తూతూమంత్రంగా తయారైంది.
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