సారీ అండీ - మీ పేరు లేదు - బల్దియా రికార్డుల నుంచి 2 వేల మంది మిస్సింగ్
డిజిటలీకరణలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం - గతంలో ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్లనూ ఖాతరు చేయని బల్దియా - సుమారు 2 వేల మంది పేర్లు బల్దియా రికార్డుల నుంచి గల్లంతు
Published : January 27, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : January 27, 2026 at 10:16 AM IST
Negligence in the Digitalization of Certificates : నగరంలో పాతబస్తీలోని ఒవైసీ ఆసుపత్రిలో అక్టోబర్ 28, 2003న జన్మించిన శిశువుకు సల్వా మావిష్ అని పేరు పెట్టారు. మే 29, 2009న ఆ చిన్నారికి తల్లిదండ్రులు బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు. 1174-2009 ప్రొసీడింగ్ నంబరుతో చార్మినార్ సర్కిల్ కార్యాలయం ఆ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని జారీ చేసింది. ఇప్పుడు అదే జీహెచ్ఎంసీ సదరు అమ్మాయి పేరు రికార్డుల్లో లేదంటోంది. ఇది ఒక్కటే కాదు. ఇలా సుమారు 2 వేల మంది పేర్లు బల్దియా రికార్డుల నుంచి గల్లంతయ్యాయనే విమర్శలున్నాయి. దీని ఫలితంగా ఉన్నత చదువులు, విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న యువతీ యువకులకు తీరని వేదన మిగులుతోంది.
పొంతనలేని సమాధానం : తన కుమార్తె పేరు రికార్డుల నుంచి ఎలా మాయమైందని సల్వా తల్లి ప్రశ్నించగా ‘అక్టోబరు 12, 2021న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జనన, మరణాల నమోదు నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. పుట్టిన తేదీ నుంచి 15 ఏళ్లలోపే శిశువు పేరు రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలని నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత గడువును 20 ఏళ్లకు పెంచారు. మీ కుమార్తె విషయంలో కూడా అదే పరిమితి మించిపోయింది. అందువల్ల పేరుతో జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. అంటూ ఇప్పుడున్న చాంద్రాయణగుట్ట సర్కిల్ కార్యాలయం పొంతనలేని సమాధానాలు ఇచ్చింది.
సర్ ఆందోళన : స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) పేరుతో రాష్ట్రంలో జరగనున్న ఓటరు సర్వేకు జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు చాలా ముఖ్యం. ఈ పత్రాలు విద్యార్హతలు, గుర్తింపు కార్డులు లేని వారికి అవసరం. జీహెచ్ఎంసీ నిర్వాకం వల్ల అలాంటి వారికి సర్టిఫికెట్ల జారీ ఆగిపోయింది. దీంతో బాధితులు సర్ సర్వే తలచుకుని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే? : 2017 వరకు ఆసుపత్రులు ఇచ్చే బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ల వివరాలు, క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని సర్టిఫికెట్లపై పేర్లను ముద్రించి ఇచ్చేవారు. ఆ తర్వాత మీ సేవా కేంద్రాల నుంచి ఇవ్వాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. అయితే అప్పటివరకు జారీ అయిన సర్టిఫికెట్లలోని వారి వివరాలు, పత్రాలను జీహెచ్ఎంసీ డిజిటల్ రూపంలోకి మార్చింది. దీని కోసం ప్రైవేటు సంస్థను నియమించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురి పేర్లు గల్లంతయ్యాయనే విమర్శలున్నాయి. దీంతో కార్యాలయాల్లో అధికారులను వివరణ కోరగా, తమకు ఆ వివరాలు తెలియవని సమాధానం ఇస్తూ మాట దాట వేస్తున్నారు.
'సర్’తో సమస్య ఎక్కడ? : గతంలో 2002-03లో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితాల సవరణ (సర్) కార్యక్రమం ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా జరిగిపోయింది. 2025-26 సర్ మాత్రం బాగా చర్చనీయాంశమవుతోంది. దాని విధి విధానాలపై ప్రజల్లో అనేక సందేహాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుత ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితాల సవరణ (ఎస్ఐఆర్-సర్) పత్రంలో ప్రతి ఓటరు వ్యక్తిగత వివరాలను నింపాలి. పుట్టిన తేదీని, ఆధార్ కార్డు సంఖ్యను (తప్పనిసరి కాదు), తల్లిదండ్రులు, జీవిత భాగస్వామి పేర్లను, ఓటరు కార్డు గుర్తింపు సంఖ్య ఉంటే దానినీ ఇవ్వాలి. అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఎస్ఐఆర్ పత్రంలో దిగువ (రెండో) భాగంతోనే పేచీ వస్తోంది. అందులో ప్రతి ఓటరు ఆ కుటుంబం గత 23 ఏళ్లుగా భారతదేశంలోనే నివసిస్తున్నట్లు ధ్రువీకరించే వివరాలను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓటర్లు ఈ దేశ పౌరులేనని నిర్ధారించడానికి ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన ప్రమాణమిది. ఈ వివరాలను ఇవ్వని వారి పేర్లను ఓటరు జాబితాల నుంచి కొట్టేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విషయం ఇంకా అధికారికంగా తెలియజేయలేదు.
