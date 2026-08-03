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గాడి తప్పిన బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాల నిర్వహణ

పీసీబీ లైసెన్సులు లేకుండానే కార్యకలాపాలు - అతిక్రమణలపై చర్యల ఊసేలేని యంత్రాంగం

Negligence in Hospital Waste Management
Negligence in Hospital Waste Management (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 12:24 PM IST

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Negligence in Hospital Waste Management: ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చే బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాల నిర్వహణ గాడి తప్పినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఆసుపత్రుల నిర్మాణం, విస్తరణ, కార్యకలాపాల ప్రారంభానికి ముందే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (APPCB) లైసెన్సులు పొందాల్సి ఉండగా, రాష్ట్రంలో మెజార్టీ ఆసుపత్రులు అనుమతులు గాలికొదిలేశాయి. బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాల సేకరణ, నిల్వ, రవాణా, శుద్ధి, పారబోతకు నిర్దేశించిన బయోమెడికల్‌ వేస్ట్‌ ఆథరైజేషన్‌ (బీఎండబ్ల్యూఏ) లైసెన్సులను పొందకుండానే చాలా ఆసుపత్రుల్లో కార్యకలాపాలు సాగిపోతున్నాయి.

బోధనాసుపత్రుల్లో ఒక్కో పడకకు రోజుకు సగటున 400 గ్రాముల బయో మెడికల్‌ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏటా 13 లక్షల కిలోల వరకు వ్యర్థాలు వెలువడుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. లైసెన్సులు లేని, రెన్యువల్‌ చేయించుకోని, ఎస్టీపీలు, ఈటీపీల నిర్వహణలో లోపాలున్న ఆసుపత్రులపై చర్యల విషయంలో పీసీబీ ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందన్న విమర్శలున్నాయి.

రెన్యువల్​ను గాలికొదిలేశారు: రాష్ట్రంలో వైద్య విద్యా సంచాలకుల (డీఎంఈ) పరిధిలో 39 బోధనాసుపత్రులు ఉంటే ఏడింటికి మాత్రమే పీసీబీ నిబంధనల ప్రకారం చెల్లుబాటయ్యే లైసెన్సులు ఉన్నాయి. విశాఖ కేజీహెచ్, ఈఎన్టీ, రాజమహేంద్రవరం, ఏలూరు, విజయవాడ, మచిలీపట్నం, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి తదితర 21 ఆసుపత్రులు లైసెన్సులు రెన్యువల్‌ చేయించుకోలేదు. పిడుగురాళ్ల, పలాస కిడ్నీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో పాటు కడప, పులివెందుల ఆసుపత్రులు లైసెన్సు కోసం దరఖాస్తే చేసుకోలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

  • సెకండరీ హెల్త్‌ డైరెక్టర్‌ (డీఎస్‌హెచ్‌) పరిధిలో 239 ఆసుపత్రులు: వీటిలో లైసెన్సులు లేనివి 204
  • రాష్ట్రంలో 9 జిల్లా ఆసుపత్రులు: ఏడింటికి పీసీబీ లైసెన్సు లేదు.
  • 54 ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు: 43 చోట్ల అనుమతులు లేకుండానే నడుస్తున్నాయి.

173 సీహెచ్‌సీల్లో 151 సీహెచ్‌సీలదీ ఇదే పరిస్థితి. రెండు తల్లీబిడ్డల ఆసుపత్రులు, ఒక సెంట్రల్‌ డయాగ్నొస్టిక్‌ ఆసుపత్రి సైతం పీసీబీ అనుమతి లేకుండానే నడుస్తున్నాయి. పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ డైరెక్టర్‌ (డీపీహెచ్‌) పరిధిలో 1,144 పీహెచ్‌సీలుంటే 95 పీహెచ్‌సీలు లైసెన్సులు రెన్యువల్‌ చేయించుకోలేదు. వీటిలో అత్యధికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 27, విజయనగరం-26, శ్రీకాకుళం-13, పోలవరం-11, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో ఆరు చొప్పున, తిరుపతిలో నాలుగు, ఏలూరు జిల్లాలో రెండు చొప్పున ఉన్నాయి.

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TAGGED:

BIOMEDICAL WASTE
BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT
HOSPITALS NEGLIGENCE
NEGLIGENCE IN BIOMEDICAL WASTE

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