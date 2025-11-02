ETV Bharat / state

ప్రకృతి సోయగాల చెరువును పట్టించుకోరా? - అభివృద్ధి చేస్తే కాసుల వర్షమే!

ప్రకృతి సోయగాలతో పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న రోళ్లపాడు చెరువు - పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే ప్రభుత్వానికి మరింత ఆదాయం సమకూరే అవకాశం

Rollapadu Lake attracts tourists (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Rollapadu Lake Attracts Tourists : తెలంగాణ అంటేనే పచ్చని పల్లెలు, అద్భుత కట్టడాలకు నిలయం. అలాంటి వాటికి కొత్త అందాలను అందిస్తూ రెండు గుట్టల మధ్య విస్తరించిన అందమైన జలాశయం రోళ్లపాడు. చుట్టూ నీళ్లు, మధ్యలో అడవితో కప్పిన అద్భుత ద్వీపమిది. ఈ ప్రదేశానికి రాగానే ప్రకృతి సోయగం చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. కాకతీయుల కాలానికి చెందిన గొలుసుకట్టు చెరువుల్లో ఒకటి రోళ్లపాడు. అడవుల నుంచి వచ్చే నీటితో ఇది సహజసిద్ధంగా నిండుతోంది.

1974లో నాటి సీఎం జలగం వెంగళరావు 18 అడుగుల నీటి సామర్థ్యంతో రెండు కొండల మధ్య రిజర్వాయర్​ను నిర్మించారు. 1976లో ఆయకట్టు ప్రారంభమైంది. 2016లో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్‌ రోళ్లపాడును 14 టీఎంసీలతో అతి పెద్ద బ్యాలెన్స్‌డ్‌ రిజర్వాయర్‌గా మార్చేందుకు శంకుస్థాపన చేశారు. రీడిజైన్‌ పేరిట ఇది అటకెక్కింది.

ఏమేం కావాలి? : రోళ్లపాడును పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే ప్రభుత్వానికి మరింత ఆదాయం సమకూరుతుంది. ద్వీపంలా ఉండే ఈ ప్రదేశానికి చేరేందుకు రెండు బోట్‌లు, రిసార్ట్స్‌ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. రోళ్లపాడు చేపలు రుచికరంగా ఉండటంతో స్థానికులకు, ట్రైబల్‌ సొసైటీకి పుష్కల ఉపాధి అవకాశాలు కూడా చేకూరే అవకాశం ఉంది.

పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే :

  • రోళ్లపాడు జలాశయం ఎత్తైన రెండు గుట్టల మధ్య 1500 ఎకరాల సువిశాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది.
  • ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్, ప్రత్యేక ఫొటోల కోసం యువత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కొంతమంది సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చి ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరుతుంటారు.
  • శీతాకాలంలో ప్రకృతి ప్రేమికులు ఉదయమే ఇక్కడి అందాలను తిలకించేందుకు వస్తుంటారు. మంచు కురుస్తున్న సమయంలో లేలేత సూర్య కిరణాలు చెరువు నీళ్లలో పడుతున్నప్పుడు ఆవిష్కృతమయ్యే దృశ్యాలు చూపరులను ముగ్ధులను చేస్తుంటాయి.

రాష్ట్రంలో పర్యాటక అభివృద్ధికి అడుగులు : పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించేందుకు రాష్ట్రంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలతోపాటు ప్రకృతి అందాలు, చారిత్రక నిర్మాణాలు, జల వనరులు, భిన్న సంస్కృతులను ప్రతిబింబించే ప్రాంతాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. కాకతీయుల కాలం నాటి రామప్ప దేవాలయం, వేయిస్తంభాల గుడి, హైదరాబాద్​ మహానగరం, యాదగిరిగుట్టలోని లక్ష్మీనర్సింహస్వామి ఆలయం, వేములవాడ రాజన్న దేవాలయం, మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర ఆధ్యాత్మిక పరిమళాల్ని వెదజల్లుతున్నాయి.

అమ్రాబాద్, కవ్వాల్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ లాంటి అటవీ ప్రాంతాలు, హైదరాబాద్‌ బోనాలు, యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప ఆలయం, భూదాన్‌పోచంపల్లి గ్రామం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధుల్ని ఆకర్షించే బుద్ధవనం లాంటివి టూరిజం పరంగా తెలంగాణకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నాయి. అద్భుతమైన పర్యాటక వనరులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర జీడీపీలో ఈ రంగం తోడ్పాటనేది కేవలం 5.06 శాతమే ఉంది.

ఉపాధికి ఊతం పర్యాటక రంగం : పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందితే ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. వేల సంవత్సరాల చరిత్ర, అద్భుత కట్టడాలు, కళలు, సాంస్కృతిక ప్రాభవం కలిగిన తెలంగాణకు ఈ రంగంలో దండిగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సర్కారు రాష్ట్ర పర్యాటక విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీనిద్వారా మూడు లక్షల మందికి అదనపు పని దినాలు లభిస్తాయన్న అంచనాలున్నాయి.

