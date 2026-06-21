మళ్లీ తప్పించుకున్న నీతూబాయి - గంజాయి క్వీన్ ఇంటిని నేలమట్టం చేసిన అధికారులు
అజ్ఞాతంలో ఉంటూ కుటుంబసభ్యులు, అనుచరులతో కలిసి గంజాయి విక్రయాలు - నీతూబాయి ఇంటిపై అధికారుల బుల్డోజర్ అస్త్రం - గంజాయి వ్యాపారానికి సహకరిస్తున్న వారిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : June 21, 2026 at 7:40 AM IST
Officials Demolished Neetubai's House : పైకి నిత్యావసరాలు అమ్మే కిరాణా షాపు. లోపల మాత్రం రూ.లక్షల విలువైన గంజాయి వ్యాపారం. విద్యార్థులు, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సాగుతున్న దందాకు కారణమైన నీతూభాయ్ ఇంటిపై అధికారులు బుల్డోజర్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు. అధికారులకు సవాల్ విసురుతున్న గంజాయి క్వీన్ నీతూబాయి నివాసాన్ని అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. మత్తు పదార్థాల విక్రయంతో నీతూబాయి పోగేసిన ఆస్తులపై దృష్టి సారించారు.
తనిఖీల్లో తప్పించుకుంటున్న నీతూబాయి : హైదరాబాద్ నానక్రాంగూడలోని లోథాబస్తీలో ఇంటి ముందు రోడ్డును ఆక్రమించి నిర్మించిన కిరాణ దుకాణం, రేకుల షెడ్డును మున్సిపల్ అధికారులు జేసీబీలతో కూలగొట్టారు. ఆ కిరాణ దుకాణం మాటునే నీతూబాయి గంజాయి విక్రయాలు సాగిస్తున్నట్లు విచారణలో పోలీసులు తేల్చారు. 20కి పైగా గంజాయి విక్రయం కేసుల్లో నిందితురాలిగా ఉన్న నీతూబాయి పోలీసులు, ఈగల్ సిబ్బంది తనిఖీలకు వెళ్లిన ప్రతిసారీ తప్పించుకుంటోంది. అజ్ఞాతంలో ఉంటూ కుటుంబసభ్యులు, అనుచరులతో కలిసి గంజాయి విక్రయాలు సాగిస్తోంది.
ఆమెకు సహకరిస్తున్న వారిని పోలీసులు దాదాపుగా అరెస్టు చేసినా, నీతూబాయి మాత్రం చిక్కలేదు. గత రెండేళ్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాలతో ఆమె కోసం గాలిస్తోంది. గత వారం ఆమె నివాసంపై ఆకస్మిక సోదాలకు వెళ్లినప్పుడు 47 మంది వినియోగదారులు పట్టుబడగా, నీతూబాయి మాత్రం తప్పించుకుంది. దర్యాప్తు సంస్థల్ని ముప్పుతిప్పలు పెట్టడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ఈగల్ అధికారులు, మత్తు పదార్థాల విక్రయంతో నీతూబాయి పోగేసిన ఆస్తులపై దృష్టి సారించారు.
అధిక ఆదాయం కోసం గంజాయి దందా : హైదరాబాద్ ధూల్పేటకు చెందిన నీతూబాయి కొన్నేళ్ల క్రితం కుటుంబంతో కలిసి నానక్రాంగూడలోని లోథాబస్తీకి మకాం మార్చింది. తొలుత గుడుంబా వ్యాపారం చేయగా, అధిక ఆదాయానికి ఆశపడి గంజాయి దందా మొదలుపెట్టింది. లోథాబస్తీలోని ఇంటి ముందు స్థలాన్ని ఆక్రమించి కిరాణా దుకాణం ప్రారంభించారు. పేరుకు దుకాణమైనా పదేళ్లుగా గంజాయి విక్రయాలు సాగిస్తోంది. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి చిన్న పొట్లాలుగా చేసి అమ్ముతోంది. ఒడిశాలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కొందరికి డబ్బిచ్చి గంజాయి సాగు చేయిస్తోంది. అనుచరుల ద్వారా హైదరాబాద్కు తెప్పించి అమ్ముతోంది.
నీతూ బాయి కిరాణ దుకాణం కేంద్రంగానే గంజాయి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. షాపు ఆక్రమిత స్థలంలో ఉండటంతో దాన్ని మున్సిపల్ అధికారులు కూలగొట్టారు. సమీపంలోని నివాసితులు ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలనూ తొలగించారు. ఈ సందర్భంగా అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి కూల్చేశారు.
అజ్ఞాతంలో ఉంటూ గంజాయి విక్రయాలు : నీతూబాయిపై 2017 నుంచి 2024 వరకు దాదాపు పదుల సంఖ్యలో కేసులున్నట్లు సమాచారం. 2023లో అరెస్టు చేయగా, ఆమెకు సంబంధించిన 16 బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.1.53 కోట్ల నగదు, రూ.2 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయినా దందా ఆపలేదు. చివరిసారిగా 2024 మార్చిలో ఈగల్ ఆపరేషన్కు చిక్కగా రూ.34.40 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు. జైలుకెళ్లి బయటకొచ్చిన గతేడాదిగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. పరారీలో ఉన్న నీతూబాయి కోసం ఈగల్, ఆబ్కారీ బృందాలు ఏడాది కాలంగా గాలిస్తున్నాయి.
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