గంజా డాన్ నీతూబాయి - మళ్లీ తప్పించుకుంది
అజ్ఞాతంలో ఉంటూ గంజాయి విక్రయిస్తున్న నీతూబాయి - ఈగల్ బృందానికి చిక్కిన 47 మంది కొనుగోలుదారులు - పోలీసులకు చిక్కకుండా పరారైన నీతూబాయి
Published : June 11, 2026 at 3:25 PM IST
Neethu Bai escaped from Eagle police : ఒకే ఒక్క మహిళ తెలంగాణ ఈగల్, పోలీసులు, ఎక్సైజ్ శాఖ వారిని ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతంలోని సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా రహస్యంగా గంజాయి విక్రయాలను సాగిస్తూ రోజూ రూ.లక్షల్లో అక్రమంగా సంపాదిస్తోంది. పోలీసులకు చిక్కకుండా దాదాపు ఏడాదికి పైగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ అనుచరులతో కలిసి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో యువకులకు గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఆమె మరోసారి తప్పించుకుంది. ఈమె నివాసం దగ్గర స్పెషల్ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన తెలంగాణ ఈగల్ టీం, గంజాయి కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన 47 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని వాచారిస్తోంది. ఆమె నివాసంలో రూ.2.60 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు బుధవారం ఓ ప్రకటనలో ఈగల్ బృందం తెలిపింది.
పరారీలో ఉంటూ దందా : హైదరాబాద్ నగరంలోని దూల్పేట ప్రాంతానికి చెందిన కాలాపతి నీతూబాయి(48) నానక్రాంగూడలోని లోథాబస్తీని అడ్డాగా చేసుకుని గంజాయి విక్రయిస్తోంది. స్థానికంగా ఉన్న ఓ కిరాణదుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసి 10 సంవత్సరాలుగా కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున గంజాయి విక్రయాలను సాగిస్తోంది. ఆమెపై ఉన్న కేసులు చూస్తే ఎవరైనా అవాక్కవాల్సిందే. 2017 నుంచి 2024 వరకు నీతూబాయిపై 20 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023లో అరెస్టయినప్పుడు ఆమెకు సంబంధించిన 16 బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.1.53 కోట్ల నగదు లభ్యమైంది. గంజాయి అమ్మకం ద్వారా రూ.2 కోట్ల స్థిరాస్తులను సమకూర్చుకున్నట్లుగా తెలుసుకున్న పోలీసులు ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
చాకచక్యంగా పరైరన నీతూబాయి : చివరిసారిగా 2024 మార్చి నెలలో ఈగల్ పోలీసులు చేపట్టిన ఆపరేషన్కు చిక్కి అరెస్టయ్యింది. ఆమె వద్ద నుంచి రూ.34.40 లక్షల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించి ఆమెను జైలుకు పంపారు. బయటకొచ్చి ఏడాది కాలంగా అజ్ఞాతంలో ఉంటూ ఆమె గంజాయిని విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా విక్రయాలను సాగిస్తున్నారు. ఈ దందాపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నానక్రామ్ గూడలోని ఆమె నివాసంపై ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాలు ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గంజాయి కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన 47 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈగల్ రాకను ముందే పసిగట్టిన నీతూబాయి అక్కడి నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది. గంజాయి కొనేందుకు వచ్చిన 47 మందిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
నీతూబాయి మొదటి నుంచి పోలీసులకు కొరకరాని కొయ్యగా మారింది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తప్పించుకుంటూ పోలీసులకు సవాల్ విసిరింది. అందుకే 2023లో ఆమెను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పోలీసులు పెద్ద ఆపరేషన్ చేపట్టాల్సి వచ్చింది. అతికష్టం మీద ఆమెను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపినా, తన ప్రవర్తన మార్చుకోలేదు. మళ్లీ అదే బిజినెస్ చేస్తూ తప్పించుకు తిరుగుతోంది. మరోవైపు ఈగల్ బృందం త్వరలోనే అరెస్ట్ చేయాలని ఆమెపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టింది.
రెచ్చిపోతున్న గంజాయి ముఠాలు : పోలీసులు డ్రగ్స్ కట్టడికి ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ డ్రగ్స్ ప్లెడ్లర్లు మాత్రం తగ్గడం లేదు. గుట్టుగా నగరానికి గంజాయి తేవడం యువతే టార్గెట్గా చేసుకుని విక్రయించడం సాధారణమైపోయింది. అంతర్జాతీయ హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయి గ్యాంగ్ను ఇటీవల ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారి నుంచి సుమారు రూ.12కోట్ల విలువైన భారీ స్థాయిలో గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.