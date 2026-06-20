రేపు నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ - భారీ ఏర్పాట్లు
నీట్(యూజీ) 2026 పరీక్షను పకడ్బందీగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:08 PM IST
NEET UG Re-Examination Arrangements Statewide: ఆదివారం జరగనున్న నీట్(యూజీ) 2026 పరీక్షను పకడ్బందీగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు అమరావతి నుంచి ఆయన వీడియో కాన్ఫెరెన్స్ నిర్వహించి సంబంధిత అధికారులకు సూచనలు చేశారు. పలు అంశాలపై నిశితంగా దృష్టి పెట్టాలని వారికి సీఎస్ సూచించారు.
ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి జె. శ్యామలరావు, ఉన్నత విద్యా కమిషనర్, నీట్ (UG) రాష్ట్ర నోడల్ అధికారి డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా , రాష్ట్ర అబ్జర్వర్ సత్యనారాయణ సహా వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలు హజరయ్యారు. పరీక్షా ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలలో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పగడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చెయ్యాలన్నారు.
ఆలస్యమైతే నో ఎంట్రీ: కలెక్టర్లు తమ జిల్లా స్థాయిలో అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని, అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద తగిన బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భద్రతా ఏర్పాట్లను పటిష్టం చేయాలని ఎస్పీలను ఆదేశించారు. అభ్యర్ధులు పరీక్షా కేంద్రాలకు నిర్దేశిత సమయం కంటే ముందే చేరుకోవాలని కోరారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి అభ్యర్థులు తమ కేంద్రాలకు రిపోర్ట్ చేయడం ప్రారంభించాలన్నారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) మార్గదర్శకాల ప్రకారం, మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు పరీక్షా కేంద్రాల గేట్లు మూసి వేయాలని, ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ అభ్యర్థినీ లోనికి అనుమతించరని స్పష్టం చేశారు.
నీట్ (UG) పరీక్ష-2026 సజావుగా నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం తగిన ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. పరీక్షకు సంబంధించి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలలో వచ్చే వదంతులను (పుకార్లను) నమ్మొద్దని చెప్పారు. పరీక్షా ప్రక్రియ అంతటా అత్యున్నత స్థాయి గోప్యతను, భద్రతను కాపాడతామని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి స్పష్టం చేశారు.
ఏర్పాట్లు ముమ్మరం: దేశవ్యాప్తంగా రేపు నీట్ యూజీ పునఃపరీక్ష జరగబోతోంది. మే 3న జరిగిన పరీక్షలో పేపర్ లీకేజీ ఆరోపణలు రావడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షను రద్దు చేసి, రేపు రీ-ఎగ్జామ్ను నిర్వహిస్తోంది. ఈసారి ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా, అత్యంత పకడ్బందీగా, కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పరీక్ష కోసం భారీ ఏర్పాట్లు జరిగాయి.
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