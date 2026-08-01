నీట్ యూజీ 2026 కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల - ఆగస్టు 4 నుంచి ప్రవేశాల ప్రక్రియ
ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదల - దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కళాశాలల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఈ నెల 4 నుంచి ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:59 PM IST
NEET UG 2026 Counseling Schedule : వైద్య కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన అఖిల భారత కోటా, డీమ్డ్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, రాష్ట్ర కోటా సీట్ల భర్తీకి కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూలును మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కళాశాలల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఈ నెల 4 నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు వెల్లడించింది. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయడానికి శని, ఆదివారాలు, ప్రభుత్వ సెలవు దినాన్ని కూడా పని రోజులుగా పరిగణించాలని అన్ని కళాశాలలకు ఎన్ఎంసీ సూచించింది.
అర్హత సాధించిన 33,220 మంది అభ్యర్థులు : నీట్ యూజీ- 2026లో అర్హత సాధించిన రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థుల జాబితాను డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం తాజాగా విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఈ జాబితాను కేంద్ర వైద్యసేవల డైరెక్టర్ జనరల్ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ జాబితాలో రాష్ట్రంలో అర్హత సాధించిన 33వేల 220 మంది అభ్యర్థుల నీట్ రోల్నంబర్స్, ఆలిండియా ర్యాంకు, నీట్ స్కోర్ పొందుపరిచారు. నీట్ యూజీ- 2026 పరీక్షల్లో రాష్ట్రంలో అర్హత సాధించిన 33,220 మందిలో అబ్బాయిలు 10,007 ఉంటే అమ్మాయిలు 23,213 మంది ఉన్నారు.
కౌన్సెలింగ్ ఆగస్టు 13 నుంచి 22 వరకు : తాజాగా వైద్య కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఆల్ ఇండియా కోటా, డీమ్డ్, సెంట్రల్ వర్సిటీలకు ఆగస్టు 4 నుంచి 17వ తేదీ వరకు కౌన్సెలింగ్ ఉంటుంది. సీటు పొందిన విద్యార్థులు ఆగస్టు 22లోగా సంబంధిత కళాశాలల్లో చేరాలి. రాష్ట్ర కోటా కౌన్సెలింగ్ ఆగస్టు 13 నుంచి 22 వరకు ఉంటుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 28లోగా చేరాలి. ఇక రెండో విడతగా ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఆగస్టు 24 నుంచి సెప్టెంబర్ 2 వరకు జరుగుతుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 8లోగా చేరాలి. రెండో విడతలో రాష్ట్ర కోటాలో ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 8 వరకు కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. ఇందులో చేరేందుకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 15గా నిర్ణయించారు.
తరగతులు సెప్టెంబర్ 8 నుంచి : మూడో విడతగా ఆల్ ఇండియా కోటాలో సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 18 వరకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో సీటు పొందినవారు సెప్టెంబర్ 26లోగా చేరాలి. రాష్ట్ర కోటాలో సెప్టెంబర్ 16 నుంచి 26 వరకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ రౌండ్లో చేరేందుకు చివరి తేదీ అక్టోబర్ ఒకటో తేదీగా నిర్ణయించారు. ఇక మిగిలిన ఖాళీ సీట్లకు స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో ఆల్ ఇండియా కోటాలో సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర కోటాకు సంబంధించి అక్టోబర్ 3 నుంచి 5వ వరకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఈ రౌండ్లలో సీటు పొందినవారు అక్టోబర్ 10లోగా చేరాల్సి ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎన్ఎంసీ విడుదల చేసిన షెడ్యూలు ఆధారంగా కౌన్సెలింగ్కు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ యూజీ వైద్య విద్య కోర్సుల తరగతులు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 8 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
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