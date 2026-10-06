YUVA: కుటుంబాన్ని పోషిస్తూనే నీట్లో ర్యాంక్ - దాతలు సాయం చేస్తేనే కాలేజీకి వెళ్లే అవకాశం
NEET Achiever Manasa 2026: మానస ఒకటో తరగతిలో ఉండగానే తండ్రిని కోల్పోయింది. తల్లి క్యాన్సర్తో బాధ పడుతుంది. పేదరికంలోనూ సూపర్మార్కెట్లో ఉద్యోగం చేస్తూ లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్ పూర్తి చేసి, సీటు సాధించింది.
Published : October 6, 2026 at 8:46 PM IST
NEET Achiever Manasa 2026 : దేశంలో అత్యంత కష్టంతో పాటు ఖరీదైన చదువుల్లో వైద్య విద్య ఒకటి. ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో ఎంబీబీఎస్కు 50 లక్షల నుంచి కోటిన్నర రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. పేదరికంలోనూ అలాంటి చదువునే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది నారాయణపేటజిల్లా జాజాపూర్కు చెందిన మానస. ఆమె ఒకటో తరగతిలో ఉండగానే తండ్రి రమేష్ను కోల్పోయింది. తల్లి కష్టపడి చదివించడంతో గురుకులంలో ప్రవేశం పొంది పదిలో 9.5 జీపీఏ, ఇంటర్లో 970 మార్కులు సాధించింది. చిన్నతనంలో తండ్రిని కోల్పోవడంతోనే డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నానంటోంది మానస.
ఉద్యోగం చేస్తూ లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్
డాక్టర్ చదువు సులువు కాదని తెలిసినా ప్రభుత్వ సీటు సాధిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో చదువు పూర్తవుతుందని భావించింది మానస. లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకోవాలన్నా ఫీజు చెల్లించే పరిస్థితి లేక మరోవైపు తల్లికి క్యాన్సర్, తమ్ముడి చదువు బాధ్యతలు ఆమెపై పడ్డాయి. డాక్టర్ కావడం కాస్త ఆలస్యమైనా ఫర్వాలేదనుకుని నారాయణపేటలోని సూపర్మార్కెట్లో ఉద్యోగం చేసింది. అలా వచ్చే డబ్బుతో తల్లికి చికిత్స చేయిస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చింది. కుటుంబ బాధ్యతల మధ్యే తన చదువును కూడా కొనసాగించింది.
స్టేట్ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్న మానస
కష్టాలు దాటుకుంటూ లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్ పూర్తి చేసిన మానస నీట్లో 432 మార్కులు సాధించి 4,653 స్టేట్ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకుంది. 4 మార్కుల తేడాతో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ సీటు మిస్ అయినా సంగారెడ్డిలోని ఎంఎన్ఆర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించింది. ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉచిత సీటు దక్కడంతో కోటి రూపాయల వరకు అయ్యే చదువు 3, 4 లక్షల ఖర్చుతో పూర్తవుతుందని భావించింది. అయితే ఆ మొత్తాన్ని కూడా చెల్లించే పరిస్థితి లేక ఇప్పుడు చదువు ముందుకు సాగాలంటే దాతల చేయూతే అవసరమవుతోందని చెబుతోంది.
"కేవలం డబ్బులు లేక, మేం హస్పిటల్లో చూయించలేక మా నాన్న చనిపోయారని మా అమ్మ నాతో అంది. మా అమ్మకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి క్యాన్సర్ ఉంది. ఆమె చికిత్స కూడా మంచి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చూపించే స్థోమత మాకు లేదు. ఇలా మాలాగా బీద కుటుంబాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అందుకే నా వంతు నేను చదివి ఉచిత చికిత్స చేయాలనే కసితోనే ఎంబీబీఎస్ చదివాను" - మానస, నీట్ ర్యాంకర్
కుటుంబాన్ని పోషించిన తమ్ముడు
మానస లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్కు వెళ్లిన సమయంలో కుటుంబ బాధ్యత తమ్ముడు భాస్కర్ భుజాన వేసుకున్నాడు. ఇంటర్ పూర్తయ్యాక చదువు ఆపేసి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో నెలకు 18 వేల రూపాయల జీతానికి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతడు పంపిస్తున్న డబ్బులతోనే కుటుంబం నెట్టుకొస్తోందని మానస చెబుతోంది. ఇన్ని కష్టాల మధ్య మానస గైనకాలజిస్ట్గా మారి తనలాంటి పేదలకు ఉచితంగా సేవ చేయాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ప్రతిభతో మెడికల్ సీటు సాధించినా పేదరికం మాత్రం మానస చదువుకు అడ్డుగా నిలిచింది. తండ్రిని కోల్పోయిన కుటుంబానికి తల్లి క్యాన్సర్ మరో పెద్ద సవాల్గా మారింది. ఇప్పుడు తల్లిని చూసుకోవడంతో పాటు ఎంబీబీఎస్ చదువు కొనసాగించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని మానస చెబుతోంది.
"మెడికో పేరెంట్స్ అసోషియేషన్ అనే సంస్థ నాకు కనిపించింది. యూట్యూబ్లో వాళ్ల నంబర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. నేను ఆ సర్కు మెసేజ్ చేశాను. ఆ సర్ నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ఒక తండ్రిలాగా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి ట్యూషన్ ఫీజును క్లియర్ చేశారు. కానీ ఇంకా బుక్స్, మెటీరియల్స్కు కొంత ఖర్చవుతుందని అంటున్నారు. దాతలు ముందుకొచ్చి నాకు సహాయం చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా డాక్టర్ను అవుతాను" - మానస, నీట్ ర్యాంకర్
క్యాన్సర్ కారణంగా తల్లికి 4 సర్జరీలు
మానసను చదివించేందుకు తల్లి యశోద ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. మహబూబ్నగర్లో ఓ ఇంట్లో పనిమనిషిగా చేరి నెలకు రూ.800 పనిచేసిన రోజులను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత బెంగళూరుకు వెళ్లి కూలీ పనులు చేస్తూ బిడ్డలను చదివించారు. కానీ క్యాన్సర్ కారణంగా 4 సర్జరీలు జరగడంతో ప్రస్తుతం ఏ పని చేసే పరిస్థితి లేదని ఆమె విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా దాతలు చేయూతనిస్తే తన కల నెరవేరుతుందని మానస ఆశిస్తోంది. తన చదువుకు అండగా నిలిస్తే భవిష్యత్లో తనలాంటి పేదలకు వైద్యం అందిస్తానంటోంది.
"బాబు పుట్టిన ఒక సంవత్సరానికే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని తెలుసు. అయినా కూడా నేను వాళ్లను 4వ తరగతి వరకు చదివించాను. తర్వాత గురుకుల పరీక్ష రాపించి అక్కడ చేర్పించాను. నాకు 4 సార్లు క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అయ్యింది. ఇంకా నాకు క్యాన్సర్ గడ్డలు వస్తూనే ఉన్నాయి. నేను ఎప్పుడు చనిపోతానో తెలియదు. కానీ నా బిడ్డ డాక్టర్ చదివి మాలాంటి వాళ్లను చూస్తుందనే ఆశ నాకు. దాని కోసం దాతలు ముందుకొచ్చి మాకు సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - యశోద, మానస తల్లి
కుటుంబ బాధలు, ఆర్థిక సమస్యలతో పోరాడుతూ నీట్లో సీటు సాధించిన ఈ చదువుల తల్లి ఇప్పుడు ఈ 4 సంవత్సరాలు సాయం చేసే చేతుల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది.
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